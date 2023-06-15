Как изменилась стоимость команд РПЛ за год. Огромный рост «Ростова» и падение «Динамо»

Самый популярный трансферный сайт Transfermarkt опубликовал изменённую стоимость клубов Российской Премьер-Лиги за год. За основу взяты данные о цене футболистов в период с 15 июня 2022 года по 14 июня 2023 года. Отметим, что в списке указаны вылетевшие в Первую лигу «Торпедо» и «Химки», а «Балтика» и «Рубин», поднявшиеся в РПЛ, отсутствуют.

Интересные детали:

12 клубов выросли в общей стоимости футболистов, всего четыре ушли в минус; Самый дорогой состав – у «Зенита» (€ 170 млн), самый дешёвый – у «Торпедо» (€ 12,3 млн). Логично, что клубы заняли первое и 16-е места соответственно в итоговой таблице РПЛ; В топ-3 также входят ЦСКА (€ 90,1 млн) и «Спартак» (€ 88,8 млн), занявшие второе и третье места по итогам сезона; Наибольший рост стоимости состава показал «Оренбург» – с € 10,58 млн до € 20,90 млн (+97,6%). Самое болезненное падение случилось у «Динамо». Стоимость игроков упала со € 104,2 млн до € 72,6 млн (-30,3%); Среди четырёх клубов, чьи футболисты потеряли в цене, – «серебряный» ЦСКА. Правда, стоимость упала всего на 1,9% (с € 91,85 млн до € 90,1 млн); Спасение «Факела» – классная работа игроков и тренеров. Воронежцы начали сезон с самым дешёвым составом (€ 7,78 млн) лиги, заняли 14-е место, обыграли в стыках «Енисей» и остались в элите. Из команд, оставшихся в высшем дивизионе, общая стоимость игроков «Факела» – самая низкая (€ 12,6 млн); Общая стоимость футболистов всех команд выросла на 4,4% – с € 779,08 млн до € 813,2 млн.

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отметим, что в топ-5 самых дорогостоящих игроков РПЛ входят пять представителей «Зенита». Первое место занимает Малком (€ 30 млн, + € 3 млн с прошлого года), в тройке также Вендел (€ 24 млн, + € 2 млн) и Клаудиньо (€ 20 млн, + € 2 млн), а в пятёрке – Дуглас Сантос (€ 18 млн, + € 2 млн) и Вильмар Барриос (€ 18 млн, — € 2 млн). Самым подорожавшим футболистом чемпионата России стал защитник ЦСКА Виллиан Роша (+ € 3,5 млн, стоимость – € 7 млн), самые подешевевшие: Вильмар Барриос, а также Шамар Николсон (€ 4,5 млн) и Фёдор Смолов (€ 3 млн). Все трое подешевели на € 2 млн.