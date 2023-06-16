Баэна, Гави, Камавинга, Родриго, Уильямс: кто лучший молодой игрок сезона в Ла Лиге?

93-й чемпионат Испании отправился в архив, футболисты, не занятые в сборных, уже расслабляются на каникулах, а мы продолжаем подводить итоги сезона. На очереди голосование за лучшего молодого игрока турнира.
Механика рейтинга проста: обозреватели «Чемпионата», плотно следящие за Примерой, комментаторы «Окко Спорт» и авторы тематических телеграм-каналов определяют шорт-лист кандидатов, а наши читатели выбирают из него самого достойного.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Гави, «Барселона»
Выбор Григория Телингатера, обозревателя «Чемпионата» и автора телеграм-канала «Уан Писака»
Гави – фантастически зрелый футболист. Ему 18 лет, но он уверен в себе, будто ему 36. Для этого человека не существует вопроса, идти ли в стык. Парень словно телепортируется по всему полю и постоянно кого-то заденет, пнёт, прикусит.
Статистика Гави в этом сезоне Ла Лиги впечатляет. Он с отрывом лидирует в «Барселоне» по совершённым фолам – 74. Для понимания: на втором месте идёт Левандовски с 39 фолами (из них 22 – это офсайды). Если брать все 20 команд чемпионата, то чаще нарушали правила только Мартин (75 раз) и Трехо (78 раз) – оба из «Райо Вальекано». При этом Гави является лидером «Барсы» с отрывом и по заработанным фолам (72). То есть, пока команда катает мяч, он остаётся таким хоккейным тафгаем, который включается в борьбу при необходимости. Да-да, речь про 173-сантиметрового худенького подростка.
Нужно учитывать, что Гави – в топ-3 футболистов по проведённому на поле времени (вместе с Левандовским и тер Штегеном). И это в команде, которая стала лучшей, опять же, с отрывом. Фантастическая работоспособность. А ещё поражает его универсальность в таком возрасте. Начинал сезон как центральный полузащитник, а по ходу сезона стал левым вингером. Надеюсь, когда вы читаете эти три абзаца, то Гави находится на первом месте в рейтинге. Иначе просто странно.
Эдуарду Камавинга, «Реал»
Выбор Александра Мулянова, корреспондента «Чемпионата»
Камавинга в этом сезоне — вау. Во-первых, потому что начинал сезон вообще в роли подменяющего Тчуамени, — но смог собраться. Во-вторых, потому что Карло Анчелотти решил попробовать его, казалось, на совсем не совместимой с опорником позиции — поставил крайним защитником! Да, настолько плох был Менди.
Ожидание: не заиграет и потеряется, будет допускать позиционные ошибки и ненужный брак. Реальность: антропометрия и физические данные помогли убегать от оппонентов, техника — стягивать на себя всё давление, а та самая цепкость, присущая опорникам, — отбирать. Идеальное комбо и практически непроходимый персонаж.
Эду во всех матчах сезона играл стабильно круто: 90+% успешных единоборств и точных передач, по отборам и перехватам почти всегда в списке лучших. И неважно, кто соперник: «Мальорка», «Эльче», «Бавария» или «Барселона».
Но если этого мало, то есть ещё одно эпохальное достижение: Камавинга стал самым молодым игроком в истории «Мадрида», который выиграл все шесть главных трофеев: ЛЧ, Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА. В свои 20 лет.
Родриго, «Реал»
Выбор Станислава Рынкевича, автора телеграм-канала «Испанская кухня»
Винисиус Жуниор отбрасывает такую большую тень, что в ней не рассмотреть бразильца на другом фланге. Между тем 22-летний Родриго тоже прогрессирует в хорошем темпе и постепенно переходит из категории «железный игрок основы» в категорию «игрок, который ведёт игру команды».
Итоговые 19 мячей во всех соревнованиях — это в два раза больше, чем в прошлом году (кстати, с учётом проведённых на поле минут результативность Родриго выше, чем у Винисиуса). В чемпионате Родриго оформил 9+8 по системе «гол+пас».
Ещё одна важная особенность Родриго, всё отчётливее проявляющаяся с каждым сезоном, — умение сыграть классно в самых ответственных играх. Против сильных соперников, закрывающих Карима Бензема и Винисиуса, бразильский вингер забивает решающие мячи. В минувшем сезоне именно он оформил дубль в ворота «Челси» в выездном четвертьфинале ЛЧ, а в финале Кубка Короля забил оба мяча «Реала» в ворота «Осасуны».
Франсиско Гарсия, «Райо Вальекано»
Выбор Дениса Наливайко, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «Из дубля»
В принципе, на аргументе «а часто ли «Реал» из таких команд, как «Райо», забирает себе футболистов?» можно закончить. Фран Гарсия – лучший левый защитник этого сезона в Испании и ключевой футболист в структуре команды Андони Ираолы.
Франсиско хорош и в защите (пятый по количеству отборов в лиге и лидер по успешным отборам против дриблинга), и в нападении. У него шестой показатель в Примере по касаниям – 2441. Это на 200 больше, чем у Коке – мозга «Атлетико». Но главная фишка Гарсии – взять мяч и протащить его вперёд по флангу. Он второй не только в Ла Лиге по этому показателю, но и в топ-5 лиг! Круче только Винисиус.
Важно, что Фран в свои 23 года вообще не травмируется: он за взрослую карьеру пропустил только три игры из-за травмы плеча в сезоне-2020/2021. В нынешнем он первый в чемпионате Испании из полевых игроков по количеству минут на поле – 3407 из 3420 возможных.
Приятное дополнение: Фран Гарсия в прошедшем сезоне поучаствовал в голах в матчах с тремя столпами испанского футбола: забил «Атлетико», забил победный «Барселоне» и сделал голевую с «Реалом» (победа «Райо»).
«Реал» думал над возвращением Франа ещё после сезона-2021/2022. Футболист и в первом сезоне «Райо» в Примере после возвращения показывал классный футбол. Но сейчас Гарсия сильно прибавил во всех компонентах и уже стал не подающим надежды, а абсолютным топом на своей позиции.
Габриэль Вейга, «Сельта»
Выбор Дмитрия Демкова, корреспондента «Чемпионата»
Габриэль Вейга — главное открытие Ла Лиги — 2022/2023. Начинал сезон в статусе запасного, но после ухода основных игроков превратился в ключевого футболиста «Сельты». За 35 матчей чемпионата забил девять голов и отдал четыре ассиста.
Цель «Сельты» последних лет — не вылететь. Если бы не Вейга, возможно, к заключительному туру клуб уже отправился бы в Сегунду. Полузащитник — второй бомбардир команды после легендарного Яго Аспаса, лидер по количеству ассистов в чемпионате. Его результативные действия принесли клубу 12 очков из 40.
Габри был первым полузащитником моложе 21 года в этом сезоне с 10+ голевыми действиями. Он играет в нетипичной для Испании манере, но в этом его фишка — действует на продвижение и не медлит с мячом. По количеству созданных моментов после продвижения находится почти на одном уровне с Кевином Де Брёйне.
Нико Уильямс, «Атлетик»
Выбор Дмитрия Дуличенко, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Сезон в исполнении «Атлетика» оказался более чем заурядным. Но если говорить о персоналиях команды, то одна из них заслуживает особого внимания. 20-летний Нико Уильямс ещё два года назад в составе дубля бился за выход в Сегунду, в итоге уступив «Бургосу». Однако уже через полтора года мы увидели его имя в заявке сборной Испании на катарский ЧМ.
Подававший надежды вингер за весьма непродолжительный срок превратился в одного из самых зрелищных дриблёров Ла Лиги. Уильямс-младший сегодня – это дестабилизирующий элемент для любой обороны чемпионата. Его личные таланты раскрылись в полной мере, конечно, не без помощи брата Иньяки, который для Нико является абсолютным профессиональным авторитетом. Именно в минувшем сезоне юноша забил свой первый гол и оформил первую результативную передачу в Ла Лиге (в итоге 6+4), хотя за его плечами полноценный сезон-2022/2023 (34 матча). Именно в минувшем сезоне Нико показал образцовое самообладание, когда, выйдя на замену в Португалии, выдал гениальный пас под победный гол Альваро Мораты. Эта неординарная комбинация отправила Испанию в «Финал четырёх».
Совершенно очевидно, что уже сегодня Уильямс-младший обладает всем необходимым, чтобы в обозримом будущем занять ту высоту в Бильбао, которую пока удерживает его 28-летний брат.
Ойан Сансет, «Атлетик»
Выбор Вадима Высоцкого, автора телеграм-канала «Высоцкий | Испанский футбол»
Один из лидеров нынешнего «Атлетика», который с каждым сезоном играет всё стабильнее и результативнее. В прошедшем сезоне он совершил такой прорыв, что усадил на скамейку легенду клуба Икера Муньяина – последний всё чаще начал выходить на замену, а 23-летний Сансет укрепился в качестве основного игрока команды.
Улучшилась и результативность полузащитника. Ойан оформил 10+2 – лучший результат в карьере как по голам, так и по системе «гол+пас». По сыгранным матчам тоже личный рекорд – пропустил лишь два тура, оба из-за карточек.
Возможно, Сансет – главный джокер в рукаве Эрнесто Вальверде на данный момент. Если тренер останется в команде на следующий сезон, то велика вероятность, что ключевую роль в созидании продолжит играть именно Ойан Сансет.
Николас Джексон, «Вильярреал»
Выбор Антона Малыщика, автора телеграм-канала «Эль Фентези»
Самое сокрушительное впечатление Примеры этого сезона. Написал бы слово «сокрушительное» капсом, но боюсь, что редактор не одобрит.
Можно восхищаться вездесущим талантом Гави, изяществом Габриэля Вейги, но от игры вингера «Вильярреала» зритель получает какой-то незамутнённый, органический восторг. Как в детстве от первой поездки на американских горках.
По своей стилистике Николас — сенегальская версия Гарета Бэйла. Абсолютно такая же выдающаяся координация, хищное поведение в штрафной, турборежим ускорения и прочая молодецкая удаль. Флешбэки про «такси для Майкона» и «забег по бровке в Суперкубке» снова в деле. Да, у Джексона нет в арсенале валлийского зубодробительного удара, зато есть африканская пластика, которая делает «подводника» критически опасным в ситуациях один на один.
Неудивительно, что с таким набором козырей Николаса давно сватают в АПЛ. Более того, зимой «Борнмут» уже выложил за сенегальца 20 с чем-то миллионов фунтов, но в последний момент у Джексона диагностировали травму, и англичане сделку завернули. Африканец погрустил пару месяцев в лазарете, а потом вернулся и просто взорвал хит-парады, выдав по весне шестиматчевый результативный отрезок (8+2 по системе «гол+пас») которому поаплодировали бы и Бензема, и Левандовски.
Так что теперь «Борнмут» кусает свои красно-чёрные локти, а за Джексоном уже ухлёстывают более серьезные английские (и не только) клубы.
Лишь бы парнишку в гольф не занесло.
Андер Барренечеа, «Реал Сосьедад»
Выбор Сергея Макарчука, автора телеграм-канала Estadio
Начало сезона для Андера Барренечеа было не лучшим из-за травм. Но в конце сезона мы увидели такого игрока, которого знаем и ждём. Ему было непросто пробиться в состав команды из-за высокой конкуренции и множества травм, но Иманол Альгуасиль верит в этого талантливого левого полузащитника.
Барренечеа выделяется работоспособностью, резкостью, желанием играть и бороться и хорошо поставленным ударом. При этом игрок обладает хорошим дриблингом и регулярно им пользуется. Барренечеа с Винисиусом чаще всех в Примере идут в обводку (в среднем по 3,6 попытки за игру). В этом сезоне он провёл на поле всего 870 минут, но забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Когда у «Реала Сосьедад» травмировались многие защитники, именно его тренер поставил на правый фланг обороны. Барренечеа было непросто на непривычной позиции, но благодаря таланту и характеру он справился и помог команде. Если необходимо усилить игру, Альгуасиль чаще всего выпускает именно Барренечеа, который освежает атаку команды. Увидеть и оценить этого игрока можно будет на чемпионате Европы среди молодёжи.
Алекс Баэна, «Вильярреал»
Выбор Дениса Алхазова, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Алекс Баэна — это испанский Джесси Лингард. Окей, мне удалось привлечь ваше внимание.
Баэна — воспитанник клуба. Набирался опыта дивизионом ниже, в «Жироне» («Дерби»). Эмери (ван Гал) пробовал его как вингера, Баэна клал издалека. У «Вильярреала» очнулись вингеры получше, Баэна при Сетьене (Моуринью) стал играть глубже. И тут Баэна, в отличие от бедняги Джесси, расцвёл.
Он отлично читает пространство между линиями, классно тащит мяч на дриблинге и неутомимо прессингует. Работа Баэны не столь заметна, зачастую она носит подготовительный характер. Алекс может просто приклеиться к оппоненту и постоянно впиваться тому в ноги. Конфликт с Феде Вальверде — совершенно постыдный для нашего героя — всё же не от скверного характера, а от постоянной борьбы этой парочки в центре поля. Вот и высекли искру.
Кстати, у «Вильярреала» зимой появился похожий паренёк — Рамон Терратс. Тоже из «Жироны». Что Терратс, что Баэна — находка для Сетьена. Зону найдут, откроются, добегут. Техника тоже присутствует. Если Жерар Морено — Месси для бедных, то эти парни могут вырасти в уценённых Гави и Педри.
- 16 июня 2023
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