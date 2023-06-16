Баэна, Гави, Камавинга, Родриго, Уильямс: кто лучший молодой игрок сезона в Ла Лиге?

93-й чемпионат Испании отправился в архив, футболисты, не занятые в сборных, уже расслабляются на каникулах, а мы продолжаем подводить итоги сезона. На очереди голосование за лучшего молодого игрока турнира.

Механика рейтинга проста: обозреватели «Чемпионата», плотно следящие за Примерой, комментаторы «Окко Спорт» и авторы тематических телеграм-каналов определяют шорт-лист кандидатов, а наши читатели выбирают из него самого достойного.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.