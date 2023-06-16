11 избранных событий субботы: бой Немкова, отбор Евро-2024, Александрова в полуфинале

Ваше расписание на 17 июня: Роналду идёт за новым рекордом, Хвича тащит Грузию на Евро, а Бельгия перезагружается.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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👊 5:40*: Вадим Немков (Россия) — Йоэль Ромеро (США), Bellator 297

*Важно: время боя ориентировочное

Интрига: сможет ли ученик Фёдора одолеть экс-суперзвезду UFC?

Вадим Немков проведёт очередную защиту титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Соперник россиянина — легендарный Йоэль Ромеро, в своё время гремевший в UFC. Ромеро уже 46 лет, хватит ли ему мощи, чтобы одолеть ученика Фёдора Емельяненко, да ещё и в расцвете сил? Кстати, на Bellator 297 выступят ещё несколько наших соотечественников, за которыми можно и нужно следить.

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь), Хертогенбосх, 1/2 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Александрова с белоруской за подругу по сборной России?

Российские теннисистки прекрасно выступали на турнире в Хертогенбосхе. Если они и проигрывали кому-то — то только другим россиянкам. Но лишь до момента, пока белоруска Александра Саснович вдруг не выбила из сетки в 1/4 финала второго номера посева Людмилу Самсонову, которая посреди третьего сета снялась из-за травмы. Сумеет ли Екатерина поквитаться в полуфинале с обидчицей своей подруги по сборной?

🎾13:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 1) – Виктория Грунчакова (Словакия), Хертогенбосх, 1/2 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Вероника до русского финала в Хертогенсбохе?

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе вышел на финишную прямую. В субботу определятся две участницы решающего матча. Во втором полуфинале, как и в первом, выступит россиянка. Вероника Кудерметова, посеянная под 1-м номером, на пути к четвёрке сильнейших не отдала соперницам ни сета. Теперь ей предстоит сразиться со словачкой Викторией Грунчаковой, более известной в туре по своей прошлой фамилии — Кужмова. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях победила Кудерметова — в Гштааде-2018 и Мельбурне-2022. Сумеет ли Вероника снова справиться со словачкой и добраться до русского финала?

Вероника Кудерметова Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 19:00: «Зенит» — ЦСКА, Суперкубок России — женские составы

Интрига: кому достанется первый трофей сезона и каким будет дебют VAR на женском футболе?

Третий в истории Суперкубок России среди женских команд разыграют чемпион прошлого сезона Суперлиги «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА. Матч пройдёт на домашнем стадионе мужского состава армейцев «ВЭБ Арене», но номинальными хозяевами будут петербурженки. Сезон Суперлиги-2023 в самом разгаре (тут действует система весна-осень), «Зенит» и ЦСКА – главные претенденты на чемпионство. Команды уже встречались в этом году: в конце мая в 11-м туре Суперлиги «Зенит в гостях нанёс ЦСКА первое поражение в сезоне (0:2). В этом матче впервые в истории российского женского футбола будет использована система VAR, а работать на ней будет сама Анастасия Пустовойтова.

«Зенит» — ЦСКА Фото: w.fc-zenit.ru

⚽️ 19:00: Норвегия — Шотландия, Евро-2024 — квалификация, группа A, 3-й тур

Интрига: команда Холанда и Эдегора усложнит задачу попасть на Евро?

Сборная Норвегии плохо стартовала в отборе на чемпионат Европы. Сначала команда Столе Сольбаккена уступила в гостях Испании (0:3), а затем не смогла переиграть Грузию (1:1). Теперь у норвежцев нет права на ошибку во встрече с Шотландией. Британцы, наоборот, начали отбор с двух побед: над Кипром (3:0) и Испанией (2:0). Для того чтобы рассчитывать на попадание на Евро, Норвегия обязана побеждать дома. Новоиспечённый победитель Лиги чемпионов Эрлинг Холанд решит вопросы?

Норвегия — Шотландия Фото: Stu Forster/Getty Images

⚽️ 19:00: Черногория — Венгрия, Евро-2024 — квалификация, группа G, 3-й тур

Интрига: один из ключевых матчей группы G за путёвку на Евро.

Важнейшая встреча состоится в субботу вечером в Подгорице. Черногория на своём поле примет Венгрию. Обе сборные претендуют на попадание на чемпионат Европы. Венгры стартовали в отборе с победы над Болгарией (3:0). Черногория также обыграла болгар (1:0), а затем уступила главному фавориту группы – Сербии (0:2). Предстоящая встреча – важнейшая с точки зрения турнирных перспектив. Победа позволит Черногории не отпустить Венгрию по потерянным очкам. А вот если венгры окажутся сильнее, то резко станут фаворитами за путёвку на Евро.

Черногория — Венгрия Фото: Stuart Franklin/Getty Images

⚽️ 21:45: Португалия — Босния и Герцеговина, Евро-2024 — квалификация, группа J, 3-й тур

Интрига: Роналду обновит бомбардирский рекорд сборных?

Португалия – безоговорочный фаворит как всей группы, так и предстоящей игры с боснийцами. Команда Роберто Мартинеса начала отборочный цикл с побед над Лихтенштейном (4:0) и Люксембургом (6:0). На очереди – первый серьёзный соперник. Главная интрига: появится ли на поле с первых минут капитан португальцев Криштиану Роналду? И если да, то сколько голов забьёт легендарный форвард. Напомним, Роналду – лучший бомбардир сборных в истории. На его счету 120 голов в 197 матчах. Новый шанс для 38-летнего португальца обновить достижение.

Португалия — Босния и Герцеговина Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 21:45: Бельгия — Австрия, Евро-2024 — квалификация, группа F, 3-й тур

Интрига: Лукаку реабилитируется за провал в финале Лиги чемпионов?

Самая интересная встреча игрового дня состоится в Брюсселе. Сборная Бельгии под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско примет Австрию, которой руководит бывший «строитель «Локомотива» Ральф Рангник. Команды попали в непростую группу: им также досталась крепкая Швеция и неуступчивые Азербайджан и Эстония. Терять очки в такой компании = серьёзно усложнять задачу выхода на Евро. Главный герой среди команд за последнее время – форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Нападающий «Интера» стал мемом после финала Лиги чемпионов, где он мешал забивать своей команде, а также сам не попадал по воротам из идеальной позиции. Предстоящий важный матч – шанс для Лукаку поднять себе настроение, доказать, что он всё ещё топ-форвард.

Бельгия — Австрия Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

⚽️ 21:45: Кипр — Грузия, Евро-2024 — квалификация, группа A, 3-й тур

Интрига: Хвича готов «вытащить» Грузию на Евро-2024?

Один из самых крутых матчей для болельщиков из СНГ состоится в кипрской Ларнаке. Кипр примет сборную Грузии с Хвичей Кварацхелией. Вингер «Наполи» стал лучшим футболистом сезона Серии А. Статус нужно оправдывать и в матчах за сборную. Тем более что у грузин есть шансы отобраться на Евро-2024. Да, группа у команды сложная (Шотландия, Испания, Норвегия), но и состав подобрался один из сильнейших за последние годы. Однако для решения задачи сперва необходимо обыграть Кипр в гостях. Магия Хвичи поможет Грузии?

Кипр — Грузия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 22:00: «Леванте» — «Алавес», Плей-офф за выход в Примеру — финал, второй матч

Интрига: какая из команд вернётся в Примеру спустя год?

«Леванте» и «Алавес» синхронно вылетели из элитного дивизиона по итогам сезона-2021/2022. А теперь борются за последнюю путёвку обратно в Примеру между собой. По итогам Сегунды-2022/2023 «Леванте» стал третьим, «Алавес» — четвёртым. В плей-офф клуб из Валенсии сперва обыграл «Альбасете», а команда из Алавы – «Эйбар». В очной встрече команды решат, кто в следующем сезоне сыграет с «Реалом» и «Барсой», а кто продолжит участие в Сегунде.

«Леванте» — «Алавес» Фото: deportivoalaves.com

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Канады, квалификация

Интрига: есть ли интрига хотя бы по субботам?

Макс Ферстаппен на всех парах несётся в сторону третьего чемпионского титула. По воскресеньям превосходство голландца практически неоспоримо, но вот в квалификациях Ферстаппену иногда навязывают бой. Сможет ли кто-то отобрать у чемпиона поул на сей раз и кто это может быть? Перес, любящий городские трассы? «Феррари», если разберётся с новинками и загадочными проблемами Леклера? «Мерседес» или «Астон Мартин» со своими существенно обновлёнными машинами? А может, карты всем спутает потенциальный дождь?