«Теперь можно на пенсию». Через четыре лиги в АПЛ — с одной командой!

Три недели назад «Лутон Таун» вернулся в высший дивизион английского футбола. Скромная команда обыграла по пенальти «Ковентри» на «Уэмбли» и осчастливила своих болельщиков. В составе «Лутона» есть очень интересный и даже по-своему уникальный персонаж.

Пелли Раддок Мпанзу впервые оказался в «Лутоне» 10 лет назад, когда клуб выступал в пятом по значимости дивизионе. В 2013-м команда арендовала 19-летнего футболиста у «Вест Хэма», а затем стороны заключили полноценный контракт. Три недели назад футболист из ДР Конго вошёл в историю. Он стал первым игроком, кто прошёл путь от пятой английской лиги до АПЛ с одним клубом.

«Я всегда пытался подписывать молодых и голодных игроков, — говорит Джон Стилл, тренер «Лутона» с 2013 по 2015 год. — У Пелли была отличная энергия. Мы арендовали парня, а он проявил себя исключительно хорошо. К счастью, потом нам удалось выкупить его. В клубах АПЛ молодых игроков иногда поглощают. Всё потому, что болельщики всегда хотят, чтобы на новичков тратили миллионы. Пелли сделал свой выбор, а теперь он оказался в АПЛ вместе с «Лутоном». Фантастическая история».

Когда Мпанзу оказался в «Лутоне», то испытал что-то вроде шока. Тренировочная база клуба не шла ни в какое сравнение с инфраструктурой «Вест Хэма». Она состояла из двух временных площадок, на которые нередко забегали бродячие собаки. Переезд на новую базу в 2016 году — одно из значимых событий в жизни клуба.

Старт карьеры футболиста в «Лутоне» испортили травмы, но при этом Мпанзу был готов к тяготам низших лиг. До перехода в «Вест Хэм» он играл за «Борхэм Вуд», где зарабатывал по £ 50 в неделю. «Хотел ли я изначально оказаться здесь? Определённо нет! Я подумал: «Нет, это не то, с чем я знаком. Но иногда нужно рисковать. Очевидно, нужно поблагодарить тренера Стилла за то, что он пригласил меня в команду. Посмотрите, где я теперь оказался. Было время, когда я мог уйти, но мне казалось, что можно достичь чего-то с «Лутоном». Мы преодолели адский путь».

Пелли Раддок Мпанзу Фото: Chloe Knott/Getty Images

В 2019 году «Лутон» получил очередное повышение в классе и заслужил право выступать в Чемпионшипе. Гэри Грэбина, помощника бывшего главного тренера команды Грэма Джонса, не удивил прогресс Мпанзу во втором дивизионе:

«В 2019-м мы потеряли таких важных футболистов, как Джеймс Джастин и Джек Стейси (ушли в «Лестер» и «Борнмут» соответственно. — «Прим. «Чемпионата»). Некоторые другие игроки оказались не готовы к уровню Чемпионшипа. Но Пелли не был таким. Он быстро показал, что способен играть на таком уровне. Он блестяще адаптировался к Чемпионшипу благодаря технике, скорости и физической форме. Он становился всё сильнее и сильнее».

Пелли Раддок Мпанзу (слева) в матче Кубка Англии с «Челси» в 2021 году Фото: Chris Lee/Getty Images

Вот что сказал Эндрю Шинни, отыгравший с Мпанзу четыре года в полузащите: «Каждый год в «Лутоне» серьёзно меняется состав, но Пелли всегда был в команде. Он проявил огромную лояльность. У Пелли всегда были хорошие физические данные, но при этом он рос с точки зрения техники. Пелли — отличный человек. Он всегда счастлив, всегда в хорошем настроении. Что бы ни происходило в сезоне, Пелли будет душой в раздевалке. Такой у парня характер, но он никогда не отвлекается от игры».

Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс также отмечает человеческие качества Мпанзу: «Отличный парень. Не имеет значения, как мы сыграли. Не имеет значения, какая погода на улице или какой день недели. Пелли всегда один и тот же. Такие люди нужны в футболе. Что бы ни случилось, он всегда поддержит и ведёт в нужном направлении».

Пелле Раддок Мпанзу празднует выход в АПЛ на специальном параде Фото: Steven Paston/Getty Images

В конце мая нынешнего года «Лутон Таун» наконец-то получил место в АПЛ. Команда одолела в серии пенальти «Ковентри», а Мпанзу после игры выглядел как самый счастливый в мире человек: «Чувствую, что прошёл весь футбол. Могу уйти на пенсию прямо сейчас, — пошутил футболист. — Это было длительное путешествие, мы прошли через взлёты и падения. В конце концов, всегда важна вера в собственные силы. Я буду играть в Премьер-лиге. Мы сделали это, теперь в Лутоне закатят вечеринку на всё лето. Это безумие! Кто мог подумать, что пройду такой путь?»