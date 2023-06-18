«Мы ведём переговоры по возвращению в Европу». Что о футболе говорили на ПМЭФ

Впервые на ПМЭФ был представлен павильон Российского футбольного союза, в котором создали арт-объект – экспозицию из главных футбольных трофеев страны. Там ежедневно присутствовали легенды сборной: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Сергей Овчинников, Александр Мостовой и другие. В рамках форума были запланированы подписания стратегических соглашений, а также участие в панельных дискуссиях, посвящённых развитию спорта в России.

Стенд РФС на ПМЭФ Фото: rfs.ru

Собрали самое важное, что было в Санкт-Петербурге за эти дни.

Соглашения: новый технический спонсор сборной, сотрудничества с университетами

👕 У сборной России появился новый экипировщик – им стала российско-немецкая компания Jögel. Соглашение рассчитано до 2026 года и подразумевает экипировку для 27 сборных.

«Мы ничего на контракт не тратим, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. – Понятно, что сравнивать соглашение с теми, что были с Nike и adidas, нельзя. Да и не нужно этого делать. Мы полностью довольны контрактом. Уверен, сотрудничество с российским партнёром укрепит развитие российского футбола. Это позволит всем, а не только сборным России, получать футбольную экипировку».

Первый комплект должны поставить в начале следующего года, над дизайном стороны работают совместно.

Александр Дюков и Сергей Меликов Фото: rfs.ru

⚽️ Президент РФС Александр Дюков и глава Дагестана Сергей Меликов подписали соглашение о создании футбольного центра в регионе: в рамках проекта планируется строительство комплекса полей, центра подготовки футболистов на берегу Каспийского моря, а также медико-восстановительного комплекса. Участок для строительства определён внушительный – размером 10–12 гектаров.

🎓 РФС подписал соглашение о сотрудничестве с МГУ по развитию и повышению уровня кадрового потенциала и резерва российского футбола, а также о формировании базы для проведения научно-исследовательских работ в футбольной сфере. Также соглашение было подписано с СПбГУ.

📺 РФС пролонгировал соглашения с «Матч ТВ» о передаче прав на трансляцию матчей Кубка России и Суперкубка ещё на два года.

Что говорили в кулуарах форума: интервью губернаторов, встреча с Мутко и планы РФС

🗣 Андрей Панков поговорил с Митрофановым.

О том, как добивались соглашения с ФИФА: «ФИФА запретила приостанавливать контракты действующим игрокам РПЛ — это полностью результат переговоров РФС с ФИФА. Удалось достичь этого с третьей попытки – долго объясняли. Сложно сказать, как у них формируется позиция, но в итоге они вникли в вопрос: поняли, поговорили с генеральным секретарём, его заместителем — в итоге дали несколько раз посменную позицию. В первый раз получили отрицательный ответ, но в итоге убедили коллег и всё поменяли».

О возможных изменениях Кубка России: «Согласовываем их с «Фонбетом». Затем будем обсуждать с клубами. Пока изменения касаются только плей-офф. Базовая позиция нашего партнёра заключается в том, что он доволен форматом и не хотел бы изменений. Мы даже косметические нюансы, которые пока не приняли, если и будем реализовывать, то по согласованию с «Фонбетом» — это наше контрактное обязательство. Компания вкладывает внушительные суммы в турнир: она не ждёт, что каждый раз будет сталкиваться с каким-то нововведениями, в том числе не понимая, за что она заплатила. Она же заплатила за конкретный продукт. Изменить можно, доказав, что этот продукт станет за счёт нововведений лучше и интереснее. У нас есть несколько задач — повысить интенсивность: сделать Кубок коммерчески привлекательным не только для клубов РПЛ, но и для клубов из регионов тоже. Это серьёзная инвестиция для них: да, пока она не такая большая, но от официальных соревнований они никогда таких денег и не получали».

ЦСКА с Кубком России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О переговорах по возвращению в Европу: «Мы их ведём. Азия же тоже ничего не гарантирует — это тоже решение ФИФА. Если бы ФИФА сказала: «Мы снимаем своё решение, общайтесь с УЕФА». Тогда у нас была бы возможность сказать: «В ФИФА сняли ограничения, мы переходим в Азию или Африку и официально играем». Но это не так работает».

О матче с Катаром: «Мы ещё не подписали договор. Достигли договорённости, что хотим провести этот матч. Есть официальный обмен письмами, но мы ещё не согласовали все условия. Если игра будет, то пройдёт точно в Катаре. Изначально договаривались на встречу в Дохе. Да, Катар планируется в последний день сборов. Мы бы хотели сыграть дома ещё один матч. Сборная должна играть, в том числе и дома. Один матч для сборной — мало».

О втором сопернике сборной: «Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещё возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира».

🗣 Губернаторы подвели итоги сезона своих клубов.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров: «Крылья Советов» подарили чемпионату интригу. Понимаете? Скучно болеть за некоторые команды, которые гарантированно выигрывают. За «Крылья» болеть интересно. Они могут любого лидера обыграть, подарить непредсказуемый результат в играх с аутсайдерами. Интересная и играющая команда. Если пришлось решать вопрос в такой ситуации, в которую «КС» по сути сами во многом загнали: стечение обстоятельств, судейские ошибки… Я говорил клубу, что вы должны побеждать, невзирая на внешние обстоятельства. Если пришлось решать вот такую задачу, то решать нужно было красиво — в матче с лидером! Взять и сделать! Ну победили бы мы «Факел» накануне… Не очень интересно же. А вот победить «Спартак», который бьётся за серебряные медали, это красиво! Я считаю, что «Крылья» закончили чемпионат не на своём месте».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: «Команда задачу решила, но немного не хватило до медалей. Я точно знаю, что при определённых условиях команда не должна стоять на месте. Мы будем решать определённый набор вопросов — не так давно общались с президентом клуба. Договорились, что примерно 20-го числа вернёмся к этой теме, чтобы конкретизировать задачи, связанные со следующим сезоном. Могу ли представить «Ростов» без Карпина? А Карпина нет, что ли? Карпин был и есть. Значит, и будет».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Будущее «Арсенала»? Мы работаем! Будущее есть. Я работаю над тем, чтобы «Арсенал» продолжил выступление в Первой лиге. Основной вопрос — это финансовая составляющая. Наш титульный спонсор покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. Я полностью понимаю позицию «Ростеха» — команда должна соответствовать своему спонсору на майке. Кроме титульного спонсора, от поддержки клуба отказались и другие крупные спонсоры, которые на протяжении многих лет помогали команде, а сейчас полностью разочаровались спортивными результатами и действиями руководства клуба, как и многие преданные болельщики «Арсенала». Я их прекрасно понимаю. Этот вопрос важен, но основное сейчас — финансовая составляющая: долги этого сезона и финансовые гарантии на следующий.

Пока рано о чём-то говорить, но я занимаюсь тем, чтобы у «Арсенала» всё было в порядке».

Министр спорта Башкортостана и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов: «Сейчас «Уфе» надо формировать положительный имидж. Надо убирать токсичность, притом искусственно созданную. Не должно быть постоянного образа кем-то обиженных. Он был, есть, но мы его полностью уберём. Главный принцип: когда помогаешь — не навреди в содержательной части. Мы никогда в это не включались. Мы доверяли Шамилю Камиловичу Газизову. Он обозначал те вопросы, которые требуют решения. Мы занимались и решали эти вопросы. Что получилось, то получилось. Как председатель совета «Уфы» хочу сказать, что в предстоящем сезоне я буду включаться вплоть до каждого игрока. Если будет необходимость, то за каждого болельщика».

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов: «Мы ставим перед клубом самые амбициозные цели. Выход в РПЛ — уже локальный успех для нас! Мы не хотели долго засиживаться в Первой лиге. ФНЛ тоже имеет своеобразный шарм. Занять первое место там не так уж и просто. Начало сезона получилось для нас непростым, но время рассудило. Назначение Рашида Рахимова себя оправдало. Я знаком с ним лично — настоящий профессионал. Именно он заставил ребят поверить, что они лучше. Появился чемпионский настрой, который вдохновил всю команду. После его прихода была всего лишь одна ничья, а всё остальное — только победы. Уверен, что ему точно надо дать шанс! У него отличное прошлое. Да, он не был чемпионом, но у него мощнейшие амбиции. Мне кажется, что Рахимов останется в «Рубине». Настрой на РПЛ отличный!»

«Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

🗣 Андрей Панков поговорил с Виталием Мутко.

О «Спартаке»: «Я и сейчас не могу представить этот клуб без Леонида Федуна. «Спартак» — самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа — у них есть «Лукойл». В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если всё это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьёзных результатов. Вот у «Спартака» это всё уже есть! Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!»

Об Игоре Акинфееве: «Он – лицо российского футбола! Преданность и интеллект — именно так должен себя вести настоящий профессионал в спорте. Он шикарно относится к своему делу — к репутации и команде. Многие люди прыгают из клуба в клуб ради большого контракта, но зачем? Посмотрите на Тотти, Игнашевича или на братьев Березуцких — эти люди всю карьеру или почти всю были преданы только одному клубу. Достойно уважения!».

О герое РПЛ: «Я слежу, смотрю все матчи. Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома — бразилец значительно прогрессирует. У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» — «Ростов»: конечно же, там всё делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча. Ещё есть много молодых и креативных ребят. Необходимо, чтобы они росли и прогрессировали. В команде точно есть отличные образцы».

О пятилетнем юбилее со старта ЧМ: «С теплотой вспоминаю ЧМ-2018 в России. Была большая работа и большая команда. Самое главное — огромное наследие. Я езжу по стране и вижу спортивное наследие, например, стадионы. Смотрел последнюю игру «Балтики» в Калининграде с «Рубином» — прекрасный стадион и хорошая атмосфера. У «Рубина» прекрасный стадион. Это всё огромное наследие. Не говоря уже об аэропортах, дорогах, гостиницах.

Главное — теплота. Мы смогли показать Россию. Это очень важные факторы. Это помогает и в нынешней ситуации, потому что многие люди, которые там были и видели, сегодня с теплотой вспоминают о России. Я всегда говорил, что можно включить пропаганду, но когда приезжает Роналду в Казань… Ты видишь своими глазами и по-другому реагируешь».

⚽️ Также во время ПМЭФ прошёл ретроматч, в котором приняли участие сборная России бронзового состава-2008 и «Зенит», в состав которого вошли игроки, взявшие в том же году Кубок УЕФА.