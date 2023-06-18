Последний матч Модрича за сборную? Финал Лиги наций крут не только поэтому

В третьем финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Хорватии, и это, пожалуй, главный матч июня: хорватская сборная может завоевать первый трофей в своей истории, а Лука Модрич – поставить красивую точку в своей истории с национальной командой.

Отношение к турниру с момента его создания в 2018-м было разным и часто – довольно скептическим и даже критическим. Юрген Клопп ругался, что у игроков стало больше матчей, а соревнование называл «самым бессмысленным в истории». Кевин Де Брёйне говорил, что матчи Лиги наций – просто «статусные товарищеские игры после тяжёлого сезона». Их можно понять: многие игроки действительно проводят чрезмерно много матчей и мало отдыхают. Но у Лиги наций есть свои плюсы – и не совсем правильно считать этот турнир проходным.

1. Импульс для сборных

УЕФА же продвигал турнир как способ повысить коммерческую привлекательность встреч национальных команд, потому что их официальный статус автоматически увеличивает ценность и привлекает больше зрительского интереса. Логика в этом была и есть: товарищеские матчи нужны, чтобы наиграть футболистов, подобрать тактику и обкатать её. Но такие встречи не имели совершенно никакого смысла для зрителей. С Лигой наций у тренеров остались те же возможности, только теперь у игр появились новые компоненты – интерес, зрелищность и чувство прогресса.

Постоянное нахождение в соревновательном тонусе позволяет командам развиваться и подходить в иной форме к квалификациям на Евро и ЧМ или же к самим турнирам. Просто потому, что подготовка проходит в конкурентной среде.

Португалия — первый победитель Лиги наций Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

2. Шанс для сборных послабее

Формат с делением на дивизионы стал главной особенностью турнира: распределение сборных на четыре лиги позволило грандам встречаться с грандами, командам послабее – с противниками своего уровня. И это плюс для всех, потому что битва с теми, кто может тебе противостоять, позволяет развиваться. Нет смысла постоянно обыгрывать слабых, ровно как и нет ничего хорошего в том, чтобы встречаться с грандами и раз за разом им уступать.

Нападающий сборной Гибралтара Ли Кашаро солидарен: «Вы хотите играть против сильных — это мечта любого ребёнка, который играет в футбол. Но игра против стран, находящихся с тобой на одном уровне, действительно помогает совершенствоваться». Чем чаще ты побеждаешь, тем лучше ты становишься – как минимум потому, что появляется уверенность.

Гибралтар — Грузия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

33 разные страны получили по крайней мере одно повышение с момента начала турнира, что только подчёркивает, что Лига наций – хорошее место для толчка вперёд.

Грузия стартовала в лиге D в сезоне-2018/2019, а сезон-2024/2025 начнёт в Лиге B.

Венгрия стартовала в лиге C, но сразу поднялась в Лигу В, а оттуда дважды – в лигу A. И в следующем сезоне тоже будет в элите.

Израиль стартовал в Лиге C, а в следующем сезоне будет уже в Лиге А. У Шотландии и Сербии схожая история – сборные добрались до элиты за три сезона.

Казахстан стартовал в Лиге D, а теперь поднялся до Лиги B.

3. Возможность заработать очки

И облегчить себе жеребьёвку при квалификации на крупные турниры. Сборная Венгрии, которая, пожалуй, наиболее впечатляюще выступила за эти три сезона Лиги наций, с 2018-го поднялась в рейтинге с 51-го до 33-го места. Это автоматически переместило команду в корзину к наиболее статусным сборным и, как следствие, чуть облегчило жизнь в отборах на ЧМ и Евро.

Футболисты сборной Венгрии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

4. Турнир показывает состояние команд в моменте

И происходит это в реальных конкурентных условиях, где у сборных есть стимул победить. Посмотрите, как бились Нидерланды с Хорватией – обе команды до последнего не хотели уступать, переведя игру в дополнительное время. А как там проявил себя Модрич, которому скоро 38? Он будто играет всего несколько лет, а не пару десятков лет; Лука горит страстью, заряжен мотивацией и жаждой победы. Матч с Нидерландами однозначно был на уровне если не ЧМ, то чемпионата Европы.

5. У Хорватии есть возможность выиграть первое золото в истории

Талантливое хорватское поколение взяло серебро и бронзу ЧМ, но так и не дотянулось до трофеев. И вот сейчас у команды Златко Далича появился шанс на золотую медаль для трофейной полки.

«Мы идём за золотом, – сказал тренер после победы над Нидерландами. – Это единственное, чего у нас нет: есть серебро, есть бронза. Теперь мы намерены получить золото, которого нам не хватает».

Златко Далич Фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Хорваты серьёзно настроены, потому что для них этот трофей имеет двойную ценность: он может стать не только первым, но и последним в карьере Модрича со сборной. Лука заявил, что уже принял решение о дальнейшем будущем в национальной команде, но объявит его после финала.

Главный матч Лиги наций 2023 года определённо будет мощным. И теперь уж точно назвать турнир проходным можно лишь с большой натяжкой.