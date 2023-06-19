Англия — чемпион мира по отборочным матчам. Удивительная статистика «трёх львов»

Сборная Англии уверенно проходит отборочный этап к Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта обыграла в гостях главного конкурента – Италию (2:1), а также одержала победы над Украиной (2:0) и Мальтой (4:0). Впереди – домашний матч с Северной Македонией. Вряд ли кто-то всерьёз поставит на то, что англичане уступят в предстоящей игре. Их вообще можно назвать чемпионами мира по квалификационным матчам! Этот статус родоначальники футбола отобрали у Испании: «Красная фурия» не проигрывала в отборах на чемпионаты мира – 1998–2018.

За последние шесть отборочных этапов (без учёта Евро-2024) англичане уступили всего один раз. В квалификации к Евро-2012 Англия одержала пять побед и три раза сыграла вничью, к ЧМ-2014 – шесть побед и четыре ничьих. Затем десять выигранных встреч в отборе к чемпионату Европы 2016 года и восемь побед при двух ничьих перед ЧМ-2018 в России. Британцы неизменно финишировали первыми, задолго до конца обеспечивая выход в финальный турнир. Единственное поражение в квалификациях с 2010 года произошло в отборе к Евро-2020:

Англия уступила в гостях Чехии (1:2), ведя по ходу матча. Справедливости ради чехи показывали классный футбол в квалификации, а в финале вошли в восьмёрку лучших. В отборочном раунде к ЧМ-2022 Англия снова не проигрывала, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью.

Окей, проходить без проблем квалификации – крутой навык. Он сохраняет нервы болельщикам и придаёт футболистам уверенность в силах. Но как сборная Англии выступала на последних шести крупных турнирах?

На Евро-2012 англичане с Роем Ходжсоном вышли из группы, но в 1/4 финала уступили будущим серебряным призёрам – Италии (0:0, 2:4 по пенальти). В дело вмешалось проклятье пенальти. Через два года Англия провалилась на чемпионате мира в Бразилии, заняв последнее место в группе с Коста-Рикой, Уругваем и Италией.

Евро-2016 во Франции – новое фиаско. Англичане вышли из группы, в которой сыграли вничью с Россией, но в 1/8 финала уступили Исландии (1:2). Невероятный успех для крошечной страны и аналогичный позор для одной из главных футбольных наций.

На ЧМ-2018 в России Англия стала третьей Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наконец, первый относительный успех пришёл к Англии на чемпионате мира в России. Получив достаточно лёгкую группу (Бельгия, Тунис и Панама), сломав психологический барьер с пенальти в плей-офф с Колумбией, британцы добрались до полуфинала. В «Лужниках» Англия в дополнительное время уступила Хорватии, а в матче за третье место — Бельгии, безвольно проиграв (0:2). Однако топ-4 на фоне предыдущих результатов – крутое достижение.

В 2021 году Англия вплотную приблизилась к трофею. На чемпионате Европы, который можно назвать домашним для «трёх львов» (проходил в разных городах Европы, но Англия сыграла почти все матчи на «Уэмбли»), команда вышла в финал. И даже повела уже на второй минуте встречи, когда забил Люк Шоу. Но в дело включилось то самое проклятье пенальти. Леонардо Бонуччи сравнял счёт на 67-й минуте. Дело дошло до серии 11-метровых, которую завалили молодые англичане: Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо. В итоге трофей ускользнул от Англии в обидном финале на родном «Уэмбли».

Англия после домашнего Евро 2020 года Фото: GES-Sportfoto/Getty Images

На ЧМ-2022 в Катар англичане отправлялись в статусе одного из теневых фаворитов. Да, год назад они выходили в финал Евро, но репутация неудачников всё ещё преследовала сборную. В итоге команда Саутгейта показала себя неплохо: вышла с первого места из группы с США, Ираном и Уэльсом, в 1/8 финала разгромила Сенегал (3:0). А вот в четвертьфинале в упорной борьбе уступила Франции (1:2). Решающий момент встречи – пенальти Гарри Кейна. На 84-й минуте форвард англичан мог сравнять счёт, но отправил мяч выше ворот. Кто-то удивлён, что Англия вылетела с турнира из-за пенальти?

Нет сомнений, что англичане спокойно отберутся на Евро-2024. Уже есть три победы в трёх встречах. Главная задача – постараться взять трофей. На клубном уровне английские клубы доминируют в Европе. «Манчестер Сити» и «Вест Хэм» забрали два из трёх еврокубков в последнем сезоне. Теперь «трофейный вирус» должна подхватить национальная команда.