Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай

Саудовская Аравия мощно гремит на футбольном рынке: королевство не остановилось на Криштиану Роналду и пошло дальше. Туда уже переехали Карим Бензема и Стивен Джеррард, к переходу близки Н’Голо Канте и Хаким Зиеш, Эдуард Менди уже согласовал контракт с «Аль-Ахли», вот-вот объявят Рубена Невеша. Ведутся переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом, Калиду Кулибали, Эдином Джеко, Мариано Диасом и Мауро Икарди. Список расширяется с каждым днём – и, кажется, Саудовская Аравия не собирается останавливаться. Сообщается, что у страны заложен $ 1 млрд на привлечение звёзд.

Мировой лидер по спортивной аналитике Twenty First Group ставит саудовскую профессиональную лигу на 58-е место среди всех лиг мира – это примерно соответствует уровню шотландской Премьер-лиги и Серии С в Италии. В Саудовской Аравии громко заявили, что хотят попасть в топ-10. Это впечатляющее желание – за место в десятке им придётся побороться с ведущими лигами Европы (и даже РПЛ).

Десятка лиг мира согласно Soccer Power Index

SPI Лучшая команда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Премьер-лига 71,96 «Манчестер Сити» (92) 🇩🇪 Бундеслига 68,43 «Бавария» (87,7) 🇪🇸 Ла Лига 67,71 «Барселона» (86,4) 🇮🇹 Серия А 62,9 «Наполи» (83,2) 🇫🇷 Лига 1 61,3 «ПСЖ» (79,1) 🇳🇱 Эредивизия 52,6 «Аякс» (77,4) 🇧🇷 Бразилейрао 52,36 «Палмейрас» (69) 🇵🇹 Примейра 52,27 «Бенфика» (80) 🇲🇽 Лига МХ 47,14 «Монтеррей» (63,7) 🇷🇺 РПЛ 44,53 «Зенит» (74,4)

С чего вдруг в Саудовской Аравии проснулся такой интерес к футболу? Зачем им звёзды? Лопнет ли этот «пузырь»? И действительно ли там любят футбол?

Отвечаем.

Королевство на пути к глобальным переменам. В Саудовской Аравии хотят открыться миру и привлечь туристов

В 2016 году Саудовская Аравия опубликовала проект большой государственной программы «Видение-2030». В начале 2017-го его пересмотрели, подредактировав некоторые моменты, и утвердили окончательно. Наследный принц Мохаммед бин Салман запустил программу как стратегический план для достижения трёх взаимосвязанных целей:

диверсификация экономики Саудовской Аравии (уход от зависимости от нефти и увеличение ненефтяных доходов в шесть раз и почти вдвое – иностранных инвестиций);

модернизация общества наравне с культурными традициями;

усиление глобального авторитета королевства на мировой арене, а не только на Ближнем Востоке.

Принц хотел придать Саудовской Аравии статус сердца арабского и исламского мира. Задача – превратить страну в глобальный инвестиционный центр, а ещё использовать географическое положение для создания своего рода узла, соединяющего три континента: Азию, Европу и Африку.

«Наша цель — сильная, процветающая и стабильная Саудовская Аравия, – заявил он семь лет назад. – С исламом в качестве конституции и умеренностью в качестве метода. Основой успеха Саудовской Аравии станут умеренность, терпимость, совершенство, дисциплина, справедливость и прозрачность».

Мохаммед бин Салман Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Саудовская Аравия пришла к этой радикальной для её консервативного общества идее по простой причине: подтолкнули массовые восстания «арабской весны», прокатившиеся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в начале 2010-х. Протесты подсветили, что растёт молодёжь, которая стремится к расширению экономических и социальных возможностей, которая знает, что не хочет жить в стране, где жизнь ограничена религиозными и консервативными тисками. 10 лет назад Саудовская Аравия была закрыта от всего мира и жила по строгим канонам, где женщины не могли работать и водить машину, а за соблюдением правил следила религиозная полиция. Людей казнили за различные преступления – от наркотиков до пособничества терроризму.

Цели стратегии достигаются с помощью 11 различных программ реализации. В каждой из них указаны конкретные цели, которые должны быть достигнуты в рамках трёх пятилетних национальных программ трансформации к 2030 году. Например, расходы домашних хозяйств на культурные и развлекательные мероприятия к 2030 году планируется увеличить с 2,9% до 6%, что должно поднять рейтинг Саудовской Аравии с 26 до 10 в мировом индексе социального капитала. Уровень безработицы должен упасть с 11,6% до 7%, государственные доходы, не связанные с нефтью, вырасти с 16% до 50%. Привлечение иностранных инвестиций планируют увеличить с 3,8% до 5,7% ВВП, участие женщин в рабочей силе – с 22% до 30%. Также планируется, что рейтинг Саудовской Аравии в Индексе эффективности правительства вырастет с 80 до 20.

К реформам приступили постепенно, потому что принц не ставил перед собой цель провести революцию – в его понимании общество нужно реформировать мягко и постепенно. По большей части потому, что часть населения всё ещё живёт по канонам консервативной идентичности и не готова к резким переменам, хотя, по данным последней переписи населения в Саудовской Аравии, 65% страны – моложе 30 лет.

В 2018-м женщины получили право водить машину, получать образование, работать – то, что современному обществу кажется само собой разумеющимся, для Саудовской Аравии было огромным шагом вперёд. Сейчас доля участия женщин в рабочей силе уже превысила целевые показатели 2030-го и по итогам прошлого года достигла отметки в 37%. Уровень безработицы снизился до 8%, что всего на 1% больше желаемой цели. В 2019-м страна открылась для туристов: расширила туристические программы и упростила визовый режим. Теперь в кафе и ресторанах можно сидеть парню и девушке не просто в одном помещении, но и за одним столом, даже если они не женаты. Молодёжь пользуется дейтинговыми приложениями, слушает иностранную музыку (а раньше с утра до ночи в городах звучал только Коран), в Эр-Рияде даже проходят технофестивали. Безусловно, Саудовской Аравии далеко до либерализма даже уровня ОАЭ, но местные говорят, что недалёк тот момент, когда, например, в Эр-Рияде и Джидде (самые туристические направления) откроются бары – просто к легализации алкоголя общество ещё не готово. Пока начали с кинотеатров: в 2018 году был снят 30-летний запрет на их работу, и уже спустя три года по стране открылось 45 новых кинозалов. В Саудовской Аравии прошёл Международный кинофестиваль на Красном море, а также появились планы построить «медиагород» — создать «мультисервисную медиаэкосистему для поддержки и обеспечения возможности создания контента и талантов».

Женщины Саудовской Аравии Фото: Mattia Ozbot — Inter/Getty Images

Остро продолжает стоять вопрос с казнями – Саудовская Аравия, при всём своём движении вперёд, продолжает практиковать смертную казнь. Год назад королевство провело крупнейшую за десятилетия массовую казнь – 81 человек был осуждён по статье «терроризм» и обезглавлен. Этой весной мужчину казнили в Рамадан, что не происходило с 2009 года: его осудили за убийство человека, которого он, по версии следствия, пырнул ножом, а потом поджёг. Ещё один аспект – это притеснение представителей ЛГБТ: в Саудовской Аравии гомосексуальные отношения преследуются по закону и наказываются вплоть до смертной казни. В королевстве выступают против навязывания ЛГБТ-идеологии, хотя заявили, что готовы принимать туристов, относящихся к этому сообществу.

Футбол – один из ключевых элементов стратегии. И Роналду стал первым шагом к её реализации через спорт

Королевство понимает, что спорт – отличное средство для достижения политических целей и преобразования имиджа. Стратегия отнюдь не новая: Россия получила Олимпиаду и чемпионат мира, чтобы показать себя миру с иной стороны, Катар провёл ЧМ, чтобы выйти на новый уровень восприятия в мировом сообществе – суть одна, сценарии разные. Министр спорта Саудовской Аравии, правда, говорит, что инвестиции в спорт нужны для вдохновения молодёжи и привлечения детей к занятиям спортом, а ещё для обращения внимания на королевство. Но очевидно, что это – инструмент мягкой силы: не просто же так спорт сделали стратегической опорой «Видения-2030».

Одно из главных действующих лиц в этой истории – суверенный фонд благосостояния королевства, «Государственный инвестиционный фонд» (PIF), председатель которого – сам наследный принц. Основная часть средств для реализации стратегии (а на это планируют потратить $ 7 трлн!) поступает как раз из фонда. PIF инвестирует в гольф, Формулу-1, купил «Ньюкасл», в сентябре 2022 года стал крупнейшим внешним акционером в игровой компании Nintendo, а также имеет доли в Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive и Koei Tecmo. Для инвестиций в киберспорт (планируют вложить $ 37,8 млрд) была создана компания Savyy Games Group, которая за полтора года уже вложила в игровую индустрию $ 8 млрд.

Теннисный турнир в Эр-Рияде Фото: Getty Images for MatchMaker

Саудовская Аравия набирает спортивные события, включающие футбол, теннис, бокс, баскетбол и мотоспорт. Только до конца 2023 года состоится шесть крупных соревнований: чемпионат мира по тяжёлой атлетике (сентябрь), всемирные игры боевых искусств (октябрь), тур мировых чемпионов по конному спорту (октябрь), LIVGolf Invitational Series (ноябрь), неофициальный чемпионат мира по гандболу Super Globe (ноябрь), ФИБА 3х3 Мировой Тур (декабрь) и клубный чемпионат мира ФИФА (декабрь).

Спортивные события в Саудовской Аравии

Футбол Чемпионат Суперкласико (2018, 2019), Суперкубок Италии (2019-2022), Суперкубок Испании (2019-2029) Мотоспорт Гонка чемпионов (2018), Extreme E (2021, 2022), Формула-1 (2021-2031), MotoGP (2023), Формула-2 (2021, 2022), ралли Дакар (ежегодно с 2020 года) Теннис Кубок Дирия (ежегодно с 2019 года) Баскетбол 3х3 Мировой Тур (2020-2022) Бокс Энтони Джошуа против Александра Усика (2019), Амир Хан против Билли Диба (2019), Джошуа против Усика (2022), Джейк Пол против Томми Фьюри (2023) Гольф PIF Saudi International (ежегодно с 2019 года), Aramco Saudi Ladies (ежегодно с 2020 года) Гандбол IHF Men's Super Globe (2019-2022) Бег Эр-Риядский марафон (2022) Киберспорт Gamers8: The Land of Heroes (2023)

Это ещё не всё: Саудовская Аравия была выбрана местом проведения зимних Азиатских игр 2029 года – соревнования пройдут в круглогодичном зимнем спортивном комплексе, который будет построен в футуристическом городе Неом. Также Эр-Рияд примет летние Азиатские игры — 2034, но для страны конечной целью является завоевание права проведения Олимпиады. Также Королевство борется за чемпионат мира — 2030, потому что футбол – главный столп всей спортивной части стратегии.

Причина тому проста: ни у одного вида спорта нет столько поклонников по всему миру. Политолог Мохаммед, с которым мы встретились в Саудовской Аравии, объяснил, что Роналду, который стал первой большой звездой, переехавшей в страну, был выбран правящей семьёй из-за мощи своего влияния. «Он приехал к нам, и теперь тысячи людей о нас говорят, – сказал Мо. – Роналду дал шанс показать миру, что мы меняемся. И что мы хотим открыться миру. То, что он здесь – наша большая победа. И вот увидишь: однажды к нам приедет Месси».

Наш собеседник говорил об этом ещё в феврале и оказался прав: Саудовская Аравия действительно решила расширять список именитых футболистов уже этим летом. Роналду дал свой эффект – стратегия показала результат, и в королевстве поняли, что пора идти дальше. Если бы Саудовская Аравия забрала к себе ещё и Месси, как и хотели в стране, то реализация их проекта ускорилась бы на несколько десятков процентов. Но Лео выбрал Америку, разрушив мечты саудовцев.

Клубы долгое время были полностью государственными. Теперь часть из них приватизирована

Футбол – самый популярный вид спорта в Саудовской Аравии: там его искренне любят, и саудовцы ярко продемонстрировали это во время чемпионата мира.

Раньше все клубы были под контролем Министерства спорта и полагались на финансовую поддержку государства – иного пути развития этого вида спорта в стране не было. Но в 2016 году в королевстве разработали программу приватизации клубов, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, в том числе за счёт возможного участия частного сектора. Планировалось, что процесс завершится к 2020-му, однако сроки значительно сдвинулись: дело двигалось медленно, а потом ещё и нагрянул коронавирус, который нанёс сильный удар по всем секторам рынка. Этим летом наконец наступил прогресс – сразу четыре клуба, среди которых два представителя высшей лиги («Аль-Наср» и «Аль-Хиляль»), перешли под контроль PIF. Для Саудовской Аравии – это большой шаг, потому что новый проект направлен на создание общего спортивного сектора в стране с привлечением частных инвестиций.

Трибуны на матче чемпионата Саудовской Аравии Фото: am Bagnall — AMA/Getty Images

План сосредоточен вокруг трёх основных областей: создание привлекательной инвестиционной среды; улучшение управления клубами, чтобы они стали более профессиональнее и финансово устойчивыми; повышение конкурентоспособности за счёт модернизации инфраструктуры. Саудовская Аравия в дальнейшем планирует привлекать иностранных инвесторов, а для этого клубы нужно превратить в выгодные коммерческие предложения.

«В прошлом было значительное участие государства в футбольных клубах, особенно в плане списания долгов, — сказал Саймон Чедвик, профессор спортивной и геополитической экономики в бизнес-школе SKEMA. – Теперь они пытаются культурно преобразовать эти организации из зависимых от государства в гораздо более целеустремленные стратегические и деловые».

Идея приватизации заключается не только в том, чтобы повысить финансовую ответственность, но и в создании структур, которые позволят клубам и лиге в целом стать сильнее в финансовом отношении. Первоначальная цель – увеличить выручку Премьер-лиги с нынешних $ 120 млн в год до $ 480 млн к 2030 году. Ожидается, что за тот же период стоимость лиги вырастет примерно с $ 800 млн до $ 2,14 млрд.

Возможно ли это? Ну, после прихода Роналду больше 125 стран купили права на трансляцию чемпионата Саудовской Аравии.

Есть мнение, что инвестиции Саудовской Аравии – такой же «пузырь», который уже лопнул в Китае. Но мы бы не спешили с выводами

Происходящий бум вложений в футбол в Саудовской Аравии может вызвать чувство дежавю – подобное мы уже видели в 2016-м, когда китайская Суперлига угрожала захватить азиатский рынок и стать крупным игроком на мировой арене. Планы страны тоже были напрямую связаны с решением государства: Си Цзиньпин сделал национальным приоритетом стать силой в мировом футболе. Для этого в футбол начали вливать огромные средства, приглашая звёзд и предлагая им огромные по тем временам зарплаты – Оскар, Паулиньо, Халк, Алекс Тейшейра и Карлос Тевес получили абсолютно гигантские контракты. Китайская футбольная ассоциация надеялась, что инвестиции привлекут больших звезд, повысят престиж лиги и, в свою очередь, улучшат национальную команду.

Но раздутый «пузырь» быстро начал сдуваться. Сначала Китайская футбольная ассоциация объявила о строгих правилах, вынуждающих клубы сокращать количество легионеров на поле: их число уменьшилось до трёх. Помимо этого, в каждый состав нужно было включать как минимум двух китайских игроков в возрасте до 23 лет – это было сделано для того, чтобы повысить уровень сборной. Следом федерация выпустила правило, согласно которым общее количество иностранцев в команде необходимо снизить с пяти до четырёх. На этом не всё: в 2018 году был введён новый «налог», чтобы запретить клубам давать большие гонорары иностранным игрокам – в случае если на легионера тратилось больше $ 7 млн, команда должна была заплатить ту же сумму в федерацию. Ну а окончательно всё прибила пандемия: так как клубы в основном получали финансовую поддержку от компаний, занимавшихся недвижимостью, во время рухнувшего рынка миллиардеры потеряли огромные средства и прекратили свои инвестиции в футбол. «Пузырь» лопнул – а вместе с ним улетучились и амбиции китайского правительства, потому что фокус внимания был смещён на другие сферы.

Оскар и Халк Фото: Getty Images

Что касается Саудовской Аравии, то здесь вряд ли произойдёт нечто подобное. Во-первых, даже нынешняя приватизация клубов больше похожа на национализацию, потому что PIF связан с правительством. Во-вторых, королевство делает на футбол слишком большую ставку, связывая развитие спорта с развитием страны. В-третьих, Саудовская Аравия ежегодно богатеет: в прошлом году рост ВВП страны был обусловлен ненефтяной и нефтяной деятельностью, которая увеличилась на 5,8% и 1,3% соответственно.

В Саудовской Аравии нет финансового фэйр-плей, нежёсткий лимит на легионеров (в одной команде может быть восемь иностранцев), есть фанатская база, нет конечной цели стать ведущей сборной мира, как это было в Китае. Весь фокус направлен именно на лигу, на её престиж и имидж. Будет ли это эффективнее, чем в Китае? Да, как минимум потому, что в китайской лиге никогда не было игроков уровня Роналду и Бензема.