10 топ-матчей вторника: Рублёв, Карацев, Потапова, Влахович, Роналду, Хвича и Малком

Посмотреть все события 20 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:00*: Лоренцо Сонего (Италия) — Аслан Карацев (Россия, LL), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продвинется ли лаки-лузер Карацев дальше по сетке?

Аслан Карацев проиграл в финале квалификации Галле ещё одному россиянину — Роману Сафиуллину — и уже готовился перебраться на следующий турнир, как удача улыбнулась ему. Ник Кирьос снялся с этого соревнования, и Карацев занял его место в статусе лаки-лузера. Удастся ли Аслану воспользоваться ситуацией и пройти дальше по сетке?

Аслан Карацев Фото: picture alliance via Getty Images

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — У Ибин (Китай), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Рублёв пройти по сетке к российскому полуфиналу?

Третий номер посева турнира в Галле Андрей Рублёв начинает травяной сезон. В первом матче ему достался непростой китаец У Ибин. 23-летний соперник вплотную приблизился к топ-50 и в этом году завоевал первый титул ATP — в Далласе. Андрей с ним ещё ни разу не встречался. Сумеет ли россиянин сделать первый шаг к российскому полуфиналу, ведь в его половине сетки есть Даниил Медведев, посеянный под первым номером?

Андрей Рублёв Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

🎾 13:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия), Берлин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится российское дерби в столице Германии?

В сетку Берлина с учётом квалификации пробились сразу восемь россиянок. И две из них сойдутся в первом же круге. Екатерина только что защитила титул в Хертогенбосхе и сейчас попытается продолжить победную серию. С Людмилой Самсоновой она ещё ни разу на корте не встречалась. А между тем Самсонова в 2021 году стала чемпионкой Берлина. Да и в Хертогенбосхе-2023 она добралась до четвертьфинала. Чем закончится противостояние двух российских теннисисток, отлично играющих на траве?

🎾 16:00*: Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия, 4), Бирмингем, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Анастасия Потапова травяной сезон?

Для Анастасии Потаповой Бирмингем будет первым турниром в нынешнем травяном сезоне. И начинать борьбу за титул ей предстоит с украинкой Мартой Костюк. Девушки уже пересекались в этом году на корте — в Майами, и тогда уверенную победу одержала россиянка. Как будет на этот раз?

⚽️ 21:45: Исландия – Португалия, Евро-2024 — квалификация, группа J, 4-й тур

Интрига: португальцы одержат четвёртую победу подряд в отборочном цикле?

Сборная Португалии уверенно идёт к решению задачи по выходу на Евро-2024. После трёх матчей команда Роберто Мартинеса набрала девять очков. Впереди – непростой выезд в Исландию. Хотя исландцы начали квалификацию не так уверенно (три очка в трёх матчах), в гостях с ними всегда тяжело. Да и в последней очной встрече Португалия испытала проблемы с Исландией (1:1 на Евро-2016). На этот раз команда под лидерством Криштиану Роналду одержит спокойную победу?

Криштиану Роналду Фото: Anadolu Agency via Getty Images

⚽️ 21:45: Шотландия — Грузия, Евро-2024 — квалификация, группа A, 4-й тур

Интрига: Хвича остановит победный ход Шотландии?

Шотландцы – неожиданные лидеры группы А. После трёх туров в активе команды Стива Кларка три победы. Шотландия обыграла и главного фаворита группы – Испанию (2:0). Остановить британцев постарается Грузия. После двух встреч грузины заработали четыре очка: сыграли вничью с Норвегией (1:1) и победили Кипр (2:1). Чтобы бороться за выход из группы, Грузии необходимо побеждать Шотландию. А если британцы заберут три очка, то сильно улучшат свои шансы на попадание на Евро-2024.

Хвича Кварацхелия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 21:45: Австрия — Швеция, Евро-2024 — квалификация, группа F, 4-й тур

Интрига: борьба главных претендентов на путёвку на Евро-2024 в группе F

Сборные Австрии и Швеции попали в тяжёлую группу. Вместе с ними попалась Бельгия. А по статусу, набору футболистов и игре все три команды достойны участия на Евро. Но отправятся туда только две (по крайней мере, через квалификацию). Австрийцы лидируют в группе, набрав семь очков за три тура. Шведы идут чуть хуже: три очка после двух игр. Команде Янне Андерссона необходимо побеждать, чтобы не выключаться из гонки. Однако Ральф Рангник создал крутую команду в Австрии – шведам будет тяжело увезти три очка из Вены.

Сборная Швеции Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

⚽️ 21:45: Болгария — Сербия, Евро-2024 — квалификация, группа G, 4-й тур

Интрига: сербы оторвутся от конкурентов по отборочной группе?

Сербия стартовала в квалификации Евро-2024 с двух побед над Черногорией и Литвой со счётом 2:0. Да, команде повезло с группой (в ней также играет Болгария, а главный конкурент – Венгрия). Но набирать очки с менее статусными сборными тоже надо уметь. Впереди у Сербии выезд в Болгарию. Победа почти гарантирует команде лёгкую прогулку до конца отборочного цикла. Отрыв от третьего места достигнет пяти очков. Так что сербы на предстоящий матч имеют высокую мотивацию. А для Болгарии предстоящая игра – последний шанс включиться в борьбу за Евро. У команды всего одно очко за три тура. Поражение оставит только математические шансы болгарам на дальнейшую борьбу.

Сербы оторвутся от конкурентов по отборочной группе? Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

⚽️ 21:45: Эстония — Бельгия, Евро-2024 — квалификация, группа F, 4-й тур

Интрига: команда Доменико Тедеско выиграет после осечки с Австрией?

Бельгия – главный фаворит отборочной группы F. Но во 2-м туре команда не смогла обыграть дома Австрию (1:1). Неудача усложнила для бельгийцев задачу, но всё до сих пор в их руках. Бельгии необходимо стабильно побеждать и не смотреть на конкурентов, чтобы попадать на Евро в Германию. Впереди у команды Тедеско выезд в Эстонию. Хороший соперник, чтобы набрать три очка и почувствовать уверенность.

Доменико Тедеско Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

⚽️ 22:00: Бразилия — Сенегал, товарищеский матч

Интрига: Малком забьёт первый гол за сборную Бразилии?

Вингер «Зенита» Малком дебютировал за Бразилию в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Футболист появился на поле на 82-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями. У Бразилии впереди ещё один товарищеский матч. На этот раз соперником станет грозный Сенегал. Наверняка Малком получит игровое время и в предстоящей встрече. Сможет ли бразильский вингер с российским паспортом забить дебютный гол за «селесао»?