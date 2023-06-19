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Избранные спортивные матчи сегодня, 19 июня — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей вторника: Рублёв, Карацев, Потапова, Влахович, Роналду, Хвича и Малком
Михаил Георгиев
10 топ-матчей вторника
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Избранные события завтра, 20 июня: днём следим за теннисом, вечером — рубилово сборных в квалификации Евро-2024.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:00*: Лоренцо Сонего (Италия) — Аслан Карацев (Россия, LL), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:00 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Аслан Карацев
45
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: продвинется ли лаки-лузер Карацев дальше по сетке?

Аслан Карацев проиграл в финале квалификации Галле ещё одному россиянину — Роману Сафиуллину — и уже готовился перебраться на следующий турнир, как удача улыбнулась ему. Ник Кирьос снялся с этого соревнования, и Карацев занял его место в статусе лаки-лузера. Удастся ли Аслану воспользоваться ситуацией и пройти дальше по сетке?

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: picture alliance via Getty Images

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — У Ибин (Китай), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
У Ибин
59
Китай
У Ибин
У. Ибин

Интрига: сможет ли Рублёв пройти по сетке к российскому полуфиналу?

Третий номер посева турнира в Галле Андрей Рублёв начинает травяной сезон. В первом матче ему достался непростой китаец У Ибин. 23-летний соперник вплотную приблизился к топ-50 и в этом году завоевал первый титул ATP — в Далласе. Андрей с ним ещё ни разу не встречался. Сумеет ли россиянин сделать первый шаг к российскому полуфиналу, ведь в его половине сетки есть Даниил Медведев, посеянный под первым номером?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

🎾 13:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия), Берлин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем закончится российское дерби в столице Германии?

В сетку Берлина с учётом квалификации пробились сразу восемь россиянок. И две из них сойдутся в первом же круге. Екатерина только что защитила титул в Хертогенбосхе и сейчас попытается продолжить победную серию. С Людмилой Самсоновой она ещё ни разу на корте не встречалась. А между тем Самсонова в 2021 году стала чемпионкой Берлина. Да и в Хертогенбосхе-2023 она добралась до четвертьфинала. Чем закончится противостояние двух российских теннисисток, отлично играющих на траве?

🎾 16:00*: Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия, 4), Бирмингем, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 16:00 МСК
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: как начнёт Анастасия Потапова травяной сезон?

Для Анастасии Потаповой Бирмингем будет первым турниром в нынешнем травяном сезоне. И начинать борьбу за титул ей предстоит с украинкой Мартой Костюк. Девушки уже пересекались в этом году на корте — в Майами, и тогда уверенную победу одержала россиянка. Как будет на этот раз?

⚽️ 21:45: Исландия – Португалия, Евро-2024 — квалификация, группа J, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица группы J

Интрига: португальцы одержат четвёртую победу подряд в отборочном цикле?

Сборная Португалии уверенно идёт к решению задачи по выходу на Евро-2024. После трёх матчей команда Роберто Мартинеса набрала девять очков. Впереди – непростой выезд в Исландию. Хотя исландцы начали квалификацию не так уверенно (три очка в трёх матчах), в гостях с ними всегда тяжело. Да и в последней очной встрече Португалия испытала проблемы с Исландией (1:1 на Евро-2016). На этот раз команда под лидерством Криштиану Роналду одержит спокойную победу?

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

⚽️ 21:45: Шотландия — Грузия, Евро-2024 — квалификация, группа A, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица группы А

Интрига: Хвича остановит победный ход Шотландии?

Шотландцы – неожиданные лидеры группы А. После трёх туров в активе команды Стива Кларка три победы. Шотландия обыграла и главного фаворита группы – Испанию (2:0). Остановить британцев постарается Грузия. После двух встреч грузины заработали четыре очка: сыграли вничью с Норвегией (1:1) и победили Кипр (2:1). Чтобы бороться за выход из группы, Грузии необходимо побеждать Шотландию. А если британцы заберут три очка, то сильно улучшат свои шансы на попадание на Евро-2024.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 21:45: Австрия — Швеция, Евро-2024 — квалификация, группа F, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица группы F

Интрига: борьба главных претендентов на путёвку на Евро-2024 в группе F

Сборные Австрии и Швеции попали в тяжёлую группу. Вместе с ними попалась Бельгия. А по статусу, набору футболистов и игре все три команды достойны участия на Евро. Но отправятся туда только две (по крайней мере, через квалификацию). Австрийцы лидируют в группе, набрав семь очков за три тура. Шведы идут чуть хуже: три очка после двух игр. Команде Янне Андерссона необходимо побеждать, чтобы не выключаться из гонки. Однако Ральф Рангник создал крутую команду в Австрии – шведам будет тяжело увезти три очка из Вены.

Сборная Швеции

Сборная Швеции

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

⚽️ 21:45: Болгария — Сербия, Евро-2024 — квалификация, группа G, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа G. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Болгария
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица группы G

Интрига: сербы оторвутся от конкурентов по отборочной группе?

Сербия стартовала в квалификации Евро-2024 с двух побед над Черногорией и Литвой со счётом 2:0. Да, команде повезло с группой (в ней также играет Болгария, а главный конкурент – Венгрия). Но набирать очки с менее статусными сборными тоже надо уметь. Впереди у Сербии выезд в Болгарию. Победа почти гарантирует команде лёгкую прогулку до конца отборочного цикла. Отрыв от третьего места достигнет пяти очков. Так что сербы на предстоящий матч имеют высокую мотивацию. А для Болгарии предстоящая игра – последний шанс включиться в борьбу за Евро. У команды всего одно очко за три тура. Поражение оставит только математические шансы болгарам на дальнейшую борьбу.

Сербы оторвутся от конкурентов по отборочной группе?

Сербы оторвутся от конкурентов по отборочной группе?

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

⚽️ 21:45: Эстония — Бельгия, Евро-2024 — квалификация, группа F, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Эстония
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица группы F

Интрига: команда Доменико Тедеско выиграет после осечки с Австрией?

Бельгия – главный фаворит отборочной группы F. Но во 2-м туре команда не смогла обыграть дома Австрию (1:1). Неудача усложнила для бельгийцев задачу, но всё до сих пор в их руках. Бельгии необходимо стабильно побеждать и не смотреть на конкурентов, чтобы попадать на Евро в Германию. Впереди у команды Тедеско выезд в Эстонию. Хороший соперник, чтобы набрать три очка и почувствовать уверенность.

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

⚽️ 22:00: Бразилия — Сенегал, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
20 июня 2023, вторник. 22:00 МСК
Бразилия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Малком забьёт первый гол за сборную Бразилии?

Вингер «Зенита» Малком дебютировал за Бразилию в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Футболист появился на поле на 82-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями. У Бразилии впереди ещё один товарищеский матч. На этот раз соперником станет грозный Сенегал. Наверняка Малком получит игровое время и в предстоящей встрече. Сможет ли бразильский вингер с российским паспортом забить дебютный гол за «селесао»?

Неймар

Неймар

Фото: Alex Grimm/Getty Images

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