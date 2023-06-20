Казахстан совершил очередной подвиг! Победный гол забили в стиле Месси. Видео

Сборная Казахстана продолжает творить историю! Команда Магомеда Адиева обыграла в гостях Северную Ирландию. У казахстанцев действительно неплохие шансы отобраться на чемпионат Европы 2024 года!
Матч на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходил без преимущества одной из команд. Игра логично шла к ничьей. Но у форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова были свои мысли на этот счёт. Он появился на поле лишь на 81-й минуте. А уже через семь подхватил мяч на своей половине, пробежал с ним около 60 метров, попутно обыграв трёх соперников. Аймбетов вышел один на один и отправил мяч в ворота Бэйли Пикок-Фаррела. 1:0 – и сборная Казахстана увозит три очка.
Казахстанцы занимают второе место в отборочной группе Н с девятью очками после четырёх туров. Столько же и у лидера – Финляндии, опережающей Казахстан по дополнительным показателям. Позади расположились Дания и Словения (семь очков). Нас ждёт увлекательная борьба в этой группе! Ближайшие матчи Казахстан сыграет в сентябре.
Плюс для команды, что обе игры состоятся дома. Сначала казахстанцы примут Финляндию (7 сентября), а затем – Северную Ирландию (10). Эти матчи определят, будет ли команда всерьёз бороться за путёвку на Евро-2024. На данную секунду Казахстан идёт в темпе, обязывающем выходить в финальную стадию.
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