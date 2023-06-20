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Северная Ирландия — Казахстан — 0:1, матч отборочного цикла Евро-2024, видео гола Аймбетова, обзор, 19 июня 2023 года

Казахстан совершил очередной подвиг! Победный гол забили в стиле Месси. Видео
Никита Паглазов
Команда Адиева всерьёз собралась на Евро-2024
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Команда Магомеда Адиева всерьёз собралась на Евро-2024.

Сборная Казахстана продолжает творить историю! Команда Магомеда Адиева обыграла в гостях Северную Ирландию. У казахстанцев действительно неплохие шансы отобраться на чемпионат Европы 2024 года!

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 1
Казахстан
0:1 Аймбетов – 88'

Матч на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходил без преимущества одной из команд. Игра логично шла к ничьей. Но у форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова были свои мысли на этот счёт. Он появился на поле лишь на 81-й минуте. А уже через семь подхватил мяч на своей половине, пробежал с ним около 60 метров, попутно обыграв трёх соперников. Аймбетов вышел один на один и отправил мяч в ворота Бэйли Пикок-Фаррела. 1:0 – и сборная Казахстана увозит три очка.

Казахстанцы занимают второе место в отборочной группе Н с девятью очками после четырёх туров. Столько же и у лидера – Финляндии, опережающей Казахстан по дополнительным показателям. Позади расположились Дания и Словения (семь очков). Нас ждёт увлекательная борьба в этой группе! Ближайшие матчи Казахстан сыграет в сентябре.

Таблица группы Н

Плюс для команды, что обе игры состоятся дома. Сначала казахстанцы примут Финляндию (7 сентября), а затем – Северную Ирландию (10). Эти матчи определят, будет ли команда всерьёз бороться за путёвку на Евро-2024. На данную секунду Казахстан идёт в темпе, обязывающем выходить в финальную стадию.

У Казахстана — крутое поколение игроков. И на помощь им пришёл Магомед Адиев:
Казахстан рвётся на Евро-2024! Российский тренер впишет своё имя в историю?
Казахстан рвётся на Евро-2024! Российский тренер впишет своё имя в историю?
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