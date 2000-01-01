«Это не купить деньгами». Раскрыта речь тренера Казахстана Магомеда Адиева после победы

🇰🇿🗣 «Герб своей республики на майке — это самое важное. Это не купить деньгами»

Казахстан бьётся ради Евро — давайте заглянем в победную раздевалку и послушаем речь тренера Магомеда Адиева.



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