🇰🇿🗣 «Герб своей республики на майке — это самое важное. Это не купить деньгами»
Казахстан бьётся ради Евро — давайте заглянем в победную раздевалку и послушаем речь тренера Магомеда Адиева.
Видео – Telegram-канал сборной Казахстана ►►
Видео – Telegram-канал сборной Казахстана ►►
«Это не купить деньгами». Раскрыта речь тренера Казахстана Магомеда Адиева после победы
Читайте также
«Красавчик» сезона в Первой лиге
«Мем» сезона в Первой лиге
«Нефутбольный герой» сезона в Первой лиге
«Блестящий игрок» сезона в Первой лиге
«Из грязи в князи» сезона в Первой лиге
Перезапуск» сезона в Первой лиге. Итоги чемпионата
Герой «С трибуны» в Первой лиге. Итоги сезона
Красавчик месяца в Первой лиге за апрель
Мем месяца в Первой лиге за апрель
Блестящий игрок месяца в Первой лиге за апрель
Перезапуск месяца в Первой лиге за апрель
Вирусная теория фанатов, почему «Сити» возьмёт ЛЧ
Конфликт Куртуа и Де Брёйне из-за девушки
Нейросеть показала Месси в других клубах
7 игроков «Наполи», которые зря ушли из клуба
Пять самых забивающих клубов Европы 2022/2023