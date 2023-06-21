Роналду — великий. Попал в Книгу рекордов Гиннесса и принёс победу сборной на 89-й минуте!

Сборная Исландии, о которой так много говорили во время Евро-2016 и ЧМ-2018, в последние годы ушла в тень. Вот и отборочный цикл Евро-2024 команда начала с двух поражений в трёх турах. Матч с лидером группы J Португалией был, возможно, последним шансом для исландцев остаться в борьбе за первое-второе места и путёвку в финальную стадию.

Игра на стадионе с романтичным названием «Лаугардалсвёллур» запомнится Роналду на всю жизнь. В этот день Криштиану стал первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за сборную. В Рейкьявике ему даже выдали сертификат от Книги рекордов Гиннесса. 38-летний игрок «Аль-Насра» вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и снова занял позицию центрфорварда в схеме 3-4-2-1. С позиций инсайдов его поддерживали Бернарду Силва (справа) и Рафаэл Леау (слева). Противостояли Роналду два бывших защитника из РПЛ – Ингасон и Магнуссон. Вообще, исландцы сделали ставку на компактную, оборонительную схему 4-4-2.

Сборная Португалии владела мячом почти 70% времени, имела территориальное преимущество и растягивала оборону хозяев за счёт широких позиций вингбеков. Только в первом тайме команда Роберто Мартинеса совершила 18 кроссов, заработав шесть угловых за полчаса. Но мячи раз за разом снимал центральный защитник исландцев Паульссон из клуба МЛС «Ди-Си Юнайтед». Этот парень выдал едва ли не лучший тайм в карьере – шесть выносов за 45 минут! В результате гости до перерыва только дважды пробили в створ. Роналду совершил всего 12 касаний, причём все за пределами чужой штрафной, а перед уходом в раздевалку умудрился не забить головой с двух-трёх метров. Но вратарю Рунарссону не засчитают крутой сейв ногой – судьи зафиксировали у Криштиану небольшой офсайд. Этот промах очень завёл Криштиану.

Исландия была опасна стандартами. Хозяева лишь однажды попали в створ, а лучший момент в первом тайме имел всё тот же Паульссон, которого португальцы почему-то бросили при размене в шести-семи метрах от ворот. Перед защитником был пустой угол, но он пробил по мячу коряво, как настоящий разрушитель.

После перерыва сборная Португалии добавила в скорости, у неё лучше задвигался мяч. Команда Мартинеса заработала ещё несколько угловых и благодаря одному из них создала голевой момент для Роналду. Криштиану свободно бил головой – и не попал. От досады развёл руками, покачал головой. Это было первое касание Криштиану в штрафной соперника, совершённое без нарушения правил. Хозяева же просто забыли о контригре. Исландские болельщики стали скандировать своё грозное «Ху!», чтобы зарядить игроков команды Оге Харейде энергией.

Исландцы всё же сумели отодвинуть игру от своих ворот. Самым запоминающимся противостоянием второго тайма стали дуэли Ингасона с Роналду. Бывший защитник «Ростова» не уступал Криштиану ни метра: выигрывал единоборства у звезды португальцев, блокировал его попытки ударов, а если требовала ситуация – фолил. Исландия превращалась для Роналду в остров невезения. Одних только офсайдов ему насчитали пять штук. Но на 80-й минуте судья дал хороший шанс Криштиану и компании победить: удалил Виллюмссона. Подкат футболиста хозяев выглядел страшновато, но сыграл-то он в мяч. Спорная вторая жёлтая.

На последних минутах гости давили, и у хозяев была одна задача – как-нибудь отбиться. Роналду искал свой момент, а он никак не находился. Криштиану получил жёлтую карточку за симуляцию, потом едва не получил ещё одну за игру рукой в штрафной Исландии. Разозлённый этим попаданием в руку форвард взял мяч и на чистом португальском что-то объяснял ему, словно непослушному ребёнку. И ведь сработало! На 89-й минуте Роналду забил. Гол Криштиану тоже сперва отменили из-за офсайда, тем не менее после долгой проверки засчитали. Это был первый удар в створ во втором тайме на две команды.

Так Португалия одержала четвёртую победу в четырёх турах. Роналду завершил матч с 36 касаниями мяча (семь в штрафной), тремя ударами и одним пасом под удар. Теперь у Криштиану 123 гола за сборную.