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Бельгия — Нидерланды, прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Евро-2023 до 21 года, 21 июня 2023, где смотреть

Бельгия — Нидерланды, матчи Испании и Португалии. Старт молодёжного Евро-2023! LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Старт молодёжного Евро-2023
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Презентация молодых талантов!

Сегодня, 21 июня, стартует Евро-2023 до 21 года. Турнир пройдёт в Грузии и Румынии. В первый игровой день состоятся четыре встречи.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Бельгия U21
Не начался
Нидерланды U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч сборных Бельгии и Нидерландов – это всегда интересно. Непримиримые соседи уже давно и в ежегодном режиме поставляют футбольной Европе своих талантов. Молодёжные сборные такими тоже укомплектованы: Де Кетеларе и Вранкс (оба – «Милан»), Матазо («Монако») и Опенда («Ланс») с одной стороны, а Тейлор и Бробби (оба — «Аякс»), Гравенберх («Бавария») и ван Хекке («Брайтон») – с другой.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Украина U21
Не начался
Хорватия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё один матч дня – Украина против Хорватии. И те, и другие отлично зарекомендовали себя в качестве поставщиков молодых игроков с перспективой. Заявки на турнир это доказывают. В составе украинцев есть Михаил Мудрик из «Челси», а у хорватов – Роко Шимич из «Зальцбурга», Бартол Франьич из «Вольфсбурга» и Габриэль Видович из «Витесса».

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Грузия U21
Не начался
Португалия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также сегодня стартуют хозяева турнира. Сборная Грузии в 1-м туре зарубится с финалистом предыдущего подобного турнира – Португалией. В составе первых нет Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе (отказались из-за тяжёлого сезона) но зато есть вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Вероятно, он и будет главной звездой. У португальцев с именами покруче, что логично: тут и Нуну Тавареш из «Марселя», и Франсишку Консейсау из «Аякса», и Педру Нету из «Вулверхэмптона», и многие другие. Так что определённо будет ярко и зажигательно!

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Румыния U21
Не начался
Испания U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Румынии – вторая хозяйка турнира – стартует с важного матча. Им будут противостоять испанцы – давние фавориты всех возможных международных футбольных турниров. Первым должен помочь родной Бухарест, а вторые будут надеяться на исполнительское мастерство своих звёзд: Серхи Гомеса («Манчестер Сити»), Арнау Тенаса («Барселона»), Габриэля Вейги («Сельта») и многих других.

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