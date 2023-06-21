Бельгия — Нидерланды, матчи Испании и Португалии. Старт молодёжного Евро-2023! LIVE

Сегодня, 21 июня, стартует Евро-2023 до 21 года. Турнир пройдёт в Грузии и Румынии. В первый игровой день состоятся четыре встречи.
Матч сборных Бельгии и Нидерландов – это всегда интересно. Непримиримые соседи уже давно и в ежегодном режиме поставляют футбольной Европе своих талантов. Молодёжные сборные такими тоже укомплектованы: Де Кетеларе и Вранкс (оба – «Милан»), Матазо («Монако») и Опенда («Ланс») с одной стороны, а Тейлор и Бробби (оба — «Аякс»), Гравенберх («Бавария») и ван Хекке («Брайтон») – с другой.
Ещё один матч дня – Украина против Хорватии. И те, и другие отлично зарекомендовали себя в качестве поставщиков молодых игроков с перспективой. Заявки на турнир это доказывают. В составе украинцев есть Михаил Мудрик из «Челси», а у хорватов – Роко Шимич из «Зальцбурга», Бартол Франьич из «Вольфсбурга» и Габриэль Видович из «Витесса».
Также сегодня стартуют хозяева турнира. Сборная Грузии в 1-м туре зарубится с финалистом предыдущего подобного турнира – Португалией. В составе первых нет Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе (отказались из-за тяжёлого сезона) но зато есть вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Вероятно, он и будет главной звездой. У португальцев с именами покруче, что логично: тут и Нуну Тавареш из «Марселя», и Франсишку Консейсау из «Аякса», и Педру Нету из «Вулверхэмптона», и многие другие. Так что определённо будет ярко и зажигательно!
Сборная Румынии – вторая хозяйка турнира – стартует с важного матча. Им будут противостоять испанцы – давние фавориты всех возможных международных футбольных турниров. Первым должен помочь родной Бухарест, а вторые будут надеяться на исполнительское мастерство своих звёзд: Серхи Гомеса («Манчестер Сити»), Арнау Тенаса («Барселона»), Габриэля Вейги («Сельта») и многих других.
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