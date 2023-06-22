«Верим – скоро будем встречаться на футбольном поле». Неожиданное заявление УЕФА в России

Главное с конференции РФС в Москве. Туда приехали и представители ФИФА.

В Москве прошла ежегодная конференция РФС. В ней приняли участие не только представители всех субъектов российского футбола, но и иностранные чиновники.

Своих людей в Москву отправили и ФИФА, и УЕФА. Они и раньше постоянно присутствовали на подобных заседаниях, но в этот раз их заявления оказались неожиданно позитивными.

Первой выступила Хайди Беха ― руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА:

― Позвольте мне передать сердечный привет от президента ФИФА Инфантино. 2022-й год был очень сложным, мы надеемся, что в ближайшее время вся ситуация разрешится, решение проблемы будет найдено, спасибо за вашу работу.

А после слово взял Йозеф Клемент ― советник по делам национальных ассоциаций Департамента национальных ассоциаций УЕФА:

― Передаю сердечный привет вам от Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьёзным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Мы верим, что скоро будем снова встречаться друг с другом не только среди чиновников, но и на футбольном поле. Верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты.

Йозеф Клемент Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент РФС Александр Дюков тоже высказался о возвращении наших команд на международную арену:

― В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остается возвращение национальных команд на международный уровень.

Глава Оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, у которого остались хорошие отношения со многими чиновниками мирового и европейского футбола, вот так оценил слова представителей ФИФА и УЕФА:

― Слова УЕФА и ФИФА, что процесс переговоров продолжается? Они не обманывают. Действительно, обсуждения и дискуссии о возвращении идут. Нам бы хотелось видеть более динамичное достижения результатов. Продолжаем надеяться, что благоразумие восторжествует и российский футбол будет восстановлен в правах. Это идёт медленнее, чем нам бы хотелось. О сроках мне ничего не известно.

Что ещё было на конференции?

В основном ― бюрократическая работа. Представление Александром Дюковым отчёта о работе РФС в 2022 году. Отчёт был утверждён единогласно, как и все остальные вопросы в повестке.

Из интересного ― из РФС были исключены сразу несколько футбольных организаций по причине того, что они прекратили свою деятельность. В их число, например, вошли «Анжи» и «Томь».