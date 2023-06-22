Три российских тренера стартуют в еврокубках. Кому повезло со жребием, а кому — нет?

Не так давно футболисты «Манчестер Сити» подняли над головой долгожданный трофей за победу в Лиге чемпионов. А уже через несколько дней стартует квалификация нового еврокубкового сезона.

Несмотря на бан российских клубов, наши люди всё-таки будут в континентальных турнирах, пусть и в ограниченном количестве. Среди них три тренера. Станислав Черчесов, Дмитрий Гунько и Дмитрий Черышев узнали первых соперников в евросезоне.

Станислав Черчесов («Ференцварош»)

Станислав Черчесов Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Как и год назад, чемпион Венгрии стартует с первого отборочного раунда. Соперник — вполне проходимый. Это скромный «Клаксвик», представляющий Фарерские острова. Осенью 2022 года команда в 20-й раз стала чемпионом страны и сделала это очень уверенно. «Клаксвик» прошёл всю дистанцию без поражений (25 побед, 2 ничьих) и привёз ближайшему преследователю 19 очков. У чемпиона фантастическая разность мячей (+71), за весь турнир он пропустил всего семь голов.

У «Клаксвика» есть небольшое преимущество — турнир в стране проходит по системе «весна-осень». В новом сезоне чемпион снова доминирует: 14 побед в 14 матчах, 42 очка, разность мячей — +33. Ближайший преследователь уже отстаёт на семь очков. Лидерство в списке самых дорогих футболистов клуба удерживают два игрока. Стоимость полузащитника Халлура Ханссона (30 лет) и флангового защитника Патрика да Силвы (28) оценивается в € 300 тыс. У последнего, кстати, сразу два паспорта — датский и бразильский. Ярче других в новом сезоне выглядел 33-летний нападающий Палл Клетцкард (14 голов, 7 ассистов), пока не получил травму.

Год назад «Клаксвик» вылетел из ЛЧ после 1-го раунда квалификации, а его обидчиком стал «Будё-Глимт». Чемпион Фарерских островов «сгорел» на выезде (0:3), а дома взял чуть менее убедительный реванш — 3:1. В Лиге конференций «Клаксвик» прошёл один раунд квалификации — обыграл по сумме двух матчей черногорскую «Сутьеску» — 0:0, 1:0. Далее последовал обидный вылет от косовского «Балкани» — 2:3, 2:1, 3:4 пен. Если «Ференцварош» пройдёт «Клаксвик», то далее встретится либо со шведским «Хеккеном», либо с валлийским «Нью-Сейнтс».

Дмитрий Гунько («Урарту»)

Дмитрий Гунько Фото: fcurartu.am

Российский тренер отлично проявил себя в Армении. Под его руководством «Урарту» не только завоевал чемпионский титул, но и взял Кубок страны. Первым соперником ереванцев в квалификации будет лучший клуб Боснии — «Зриньски Мостар». Команда не заметила соперников во внутреннем чемпионате и опередила ближайшего на внушительные 20 очков.

В сезоне-2022/2023 прекрасно себя проявил капитан «Зриньски» Неманья Бильбия. 32-летний нападающий наколотил 24 гола — лучший результат в чемпионате. Его стоимость оценивают в € 800 тыс. (дороже только вингер Марио Кузе — € 1 млн). Однако Бильбия был в Боснии в аренде, права на 24-летнего футболиста принадлежат загребскому «Динамо». В составе «Зриньски» в основном играют балканцы: боснийцы, хорваты, черногорец.

Год назад чемпион Боснии стартовал в квалификации ЛЧ матчами с другим представителем бывшего СНГ. Молдавский «Шериф» одолел соперника — 0:0, 1:0 и отправил его в Лигу конференций. Там «Зриньски» прошёл албанскую «Тирану» — 1:0, 3:2 и казахстанский «Тобол» — 1:0, 1:1. Боснийский клуб остановился в шаге от группового этапа, обидно уступив «Словану» — 1:0, 1:2, 5:6 пен.

Дмитрий Черышев («Санта-Колома»)

Дмитрий Черышев Фото: all-andorra.com

Год назад российский тренер возглавил скромный клуб из Андорры. Под руководством Черышева «Санта-Колома» вошла в топ-3 в чемпионате и добралась до финала Кубка. Клуб переживал непростые времена в течение последних лет, однако ситуация улучшилась с приходом Дэна Мильштейна. Известный хоккейный агент стал владельцем клуба и пригласил Черышева на пост главного тренера.

В 1-м отборочном раунде Лиги конференций «Санта-Колома» встретится с валлийским клубом «Пенибонт». В прошедшем сезоне эта команда заняла третье место в чемпионате, хотя прилично отстала от лидеров. Матчи с «Санта-Коломой» станут для валлийского клуба историческими, ведь до этого он ни разу не играл в еврокубках. Самый дорогой футболист «Пенибонта» — фланговый защитник Маэль Дэвис (€ 125 тыс). Почти у всех футболистов команды есть валлийский паспорт.

Бонус. Роман Пилипчук («Целе»)

Роман Пилипчук Фото: nk-celje.si

Команда Пилипчука оказалась в этой подборке бонусом, поскольку Роман не чужой для России человек. Во второй половине прошлого десятилетия украинец помогал Массимо Каррере в «Спартаке» и стал вместе с клубом чемпионом РПЛ. Позднее он входил в тренерский штаб «Ахмата» и работал со второй командой красно-белых. Летом 2022-го получил назначение на пост главного тренера словенского «Целе».

Год назад «Целе» занял лишь восьмое место в чемпионате (в турнире принимают участие 10 клубов). Пилипчук поднял команду практически со дна и дотащил до второй строчки в таблице. Таким образом, в новом сезоне её ждёт квалификация Лиги конференций. Правда, «Целе» откровенно не повезло со жребием. Во втором раунде команда Пилипчука встретится с «Виторией Гимарайнш». Пожалуй, это слишком серьёзный соперник для такой ранней стадии отбора.

«Витория» завершила чемпионат Португалии на шестой строчке. Самый дорогой футболист команды, защитник Ибраима Бамба, оценивается в € 7 млн. Общая стоимость футболистов «Витории» составляет € 47,1 млн, а «Целе» — € 6,3 млн. Год назад португальский клуб также играл в квалификации Лиги конференций, но вылетел в третьем раунде. Команда из Гимарайнша не справилась с хорватским «Хайдуком» — 1:3, 1:0.