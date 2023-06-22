Звезду Англии на молодёжном Евро будто прокляли! Но команду спас суперпас пяткой

Интересный факт про матч Чехия – Англия на молодёжном Евро. У одной команды самый дорогой футболист оценивается в € 2,5 млн, а у другой столько стоит самый дешёвый футболист в основе. Ещё до матча было понятно, что у чехов самый скромный состав по оценкам Transfermarkt.

Ну а сама игра началась с акции в поддержку BLM в исполнении англичан. Один из них почему-то встал на колено на чужой половине поля. Игроки сборной Чехии вставать на колено не стали.

Фото: Скрин трансляции

Встреча началась именно так, как и можно было ожидать – с атак англичан. Причём Мадуэке зарядил в перекладину уже на четвёртой минуте. Правый вингер «Челси» вообще выделялся на поле. Он за счёт дриблинга смещался с фланга в центр и бил левой ногой. Этот приём он продемонстрировал трижды ещё до перерыва. Но ни разу не забил.

Вообще, удивительно, как первый тайм оказался без забитых мячей. И при этом забивать должны были не только англичане (хотя моментов у них было явно больше), но и чехи, у которых было две отличные возможности.

А вот сразу после перерыва англичане счёт всё-таки открыли. Причём на 47-й минуте получилась достаточно красивая комбинация, в которой Гордон пяткой отдал голевую передачу. Ну а забил Рэмси – само собой, не тот, который играл за «Арсенал» и «Ювентус», а тот, которому пока лишь 22 года и который выступает за «Астон Виллу».

Фото: кадр трансляции

Кстати, именно Рэмси – самый дорогой футболист в молодёжной сборной Англии. На турнире есть только два игрока, которые стоят дороже (по € 50 млн) – это украинец Мудрик и итальянец Тонали. Кстати, один уже играет в Англии (за «Челси»), а другой вот-вот туда переедет (в «Ньюкасл»).

На 77-й минуте чехи едва не отыгрались – вышедший на замену Данек головой пробил чуть выше перекладины. Но всё же англичане удержали преимущество. В том числе за счёт большого количества фолов в конце матча. А на 94-й минуте даже забили второй мяч – отличился воспитанник «Арсенала» Смит-Роу.

Судя по цифрам, англичане превзошли соперника почти во всём. Хотя со статистикой в трансляции что-то пошло не так, поскольку владение мячом получилось 33% на 57%.