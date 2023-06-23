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Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» из чемпионата России, а вот каким мы его помним по ЦСКА и «Крыльям Советов»

Гинер и Газзаев обижались на Ярошика. Через что в России прошёл новый тренер «Оренбурга»
Григорий Телингатер
Иржи Ярошик возглавил «Оренбург»
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Огромный штраф и тренировка с тигром.

Иржи Ярошик в каком-то смысле особенный легионер для РПЛ. Про многих иностранцев говорят, что они приобщились к России, но чеха это касается больше других. Многие легионеры видели в нашем чемпионате трамплин для попадания в европейские топ-клубы. Ярошик тоже ушёл из московского ЦСКА в лондонский «Челси», однако через пару лет вернулся в чемпионат России.

Иржи породнился с нашей страной не только в плане карьеры, но и нашёл здесь жену Злату (сестра футболиста Антона Швеца). Хотя по окончании выступлений они решили жить вместе с детьми в Чехии. И вот теперь Ярошик снова возвращается. «Чемпионат» вспоминает наиболее яркие истории из жизни чеха в России.

ЦСКА купил у «Спарты» Ярошика в 2003 году

ЦСКА купил у «Спарты» Ярошика в 2003 году

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

  • ЦСКА купил у «Спарты» Ярошика в 2003 году за $ 3,7 млн. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории московского клуба.
  • У Ярошика был адский первый сбор в ЦСКА. Команда поехала в Железноводск, и две недели игроки бегали, не касаясь мячей. Там же тренер Валерий Газзаев заставлял футболистов нырять в бассейн и минуту держаться под водой. Иржи называл упражнение кошмарным.
  • Ярошик застал период возрождения ЦСКА. По итогам 2003 года клуб впервые в истории выиграл чемпионат России. То были времена, когда в раздевалку армейцев после матча мог зайти не только президент команды Евгений Гинер, но и миллиардер Роман Абрамович.
  • У Ярошика не пошло в «Челси» (лишь три матча в основе в АПЛ), и ЦСКА расчитывал вернуть полузащитника, но тот летом 2005-го выбрал аренду в «Бирмингем». По словам Ярошика на него тогда обиделись и Газзаев, и Гинер.
  • После «Челси», «Бирмингема» и «Селтика» Ярошик в 2009-м вернулся в Россию. На этот раз он подписал контракт на два года с «Крыльями Советов». В то зимнее трансферное окно в клуб пришли сразу 14 человек. В их числе были Андрей Тихонов, Олег Иванов, Тимофей Калачёв, Евгений Савин, Давид Юрченко, Александр Белозёров, Иван Таранов, Сергей Будылин и Руслан Аджинджал.
  • В июне 2009 года у «Крыльев» случилась необычная тренировка. На занятие пригласили братьев Запашных вместе с тигром. С животным даже сыграли в футбол. Многие футболисты испугались к нему подходить, но не Ярошик. Он шутил, что после того случая футболисты «Крыльев» играли, как тигры.
Иржи Ярошик и тигр. По бокам на переднем плане — братья Запашные

Иржи Ярошик и тигр. По бокам на переднем плане — братья Запашные

Фото: РИА Новости

  • На тот момент «Крылья» возглавлял Леонид Слуцкий, которому Ярошик помогал переводить информацию для соотечественника Яна Коллера. «Получалось весело, потому что я не всегда правильно переводил», – рассказывал чех «Чемпионату».
  • Ярошик, находясь в «Крыльях», дал скандальное интервью, в котором рассказал о долгах по зарплате перед футболистами. За это чеха оштрафовали на $ 400 тысяч.
  • Из-за перебора жёлтых карточек Ярошек не принял участия в самом сомнительном матче  в истории РПЛ «Терек» – «Крылья Советов» – 3:2.
Россия - Премьер-Лига - 2009. 12-й тур
13 июня 2009, суббота. 20:00 МСК
Терек
Грозный
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Панку – 8'   2:0 Панку – 39'   2:1 Савин – 47'   2:2 Савин – 51'   3:2 Бендзь – 84'
  • После окончания карьеры Ярошик получал тренерскую лицензию Pro в России – в одной группе с Семшовым, Зыряновым и Бояринцевым. Дело в том, что у чеха был опыт работы тренером лишь полтора года. У него на родине этого было недостаточно для обучения на категорию Pro, а в России — допустимо.

По завершении карьеры Ярошик в 2017 году начал тренировать юношескую команду «Спарты» U21. Затем был помощником главного тренера в «Словане» и «Ружомбероке». После чего самостоятельно возглавлял «Усти-над-Лабем», «Целе», «Простеёв» и «Теплице».

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