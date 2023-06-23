«Реал» и «Бавария» бюджетно усилились. Главные трансферы недели в европейском футболе

Европейские клубы продолжают укреплять составы новыми футболистами. Рассказываем о самых значимых сделках последних дней. О важных трансферах прошлой недели можно почитать по ссылке:

Н’Голо Канте: «Челси» → «Аль-Иттихад» (свободный агент)

Н’Голо Канте Фото: Соцсети «Аль-Иттихада»

Чемпион мира связал своё ближайшее будущее с Саудовской Аравией. Минувший сезон для Канте был из разряда тех, которые хочется поскорее забыть. Он отыграл всего девять матчей в составе «Челси» и пропустил чемпионат мира в Катаре. Сначала француз залечивал подколенное сухожилие, а в концовке сезона получил травму паха. Канте вышел на рынок свободных агентов и получил жирное предложение от арабского клуба.

Судите сами. За четыре года в «Аль-Иттихаде» футболист заработает € 100 млн (по € 25 млн за сезон). А ведь сюда ещё не включены доходы от коммерческих сделок! Это уже вторая трансферная бомба «Аль-Иттихада» — ранее он переманил к себе нападающего Карима Бензема. Канте покинул «Челси» спустя семь лет после перехода. В составе лондонского клуба он выиграл шесть турниров, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и АПЛ.

Кристофер Нкунку: «РБ Лейпциг» → «Челси» (€ 60 млн)

Кристофер Нкунку Фото: chelseafc.com

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, этот переход был согласован ещё в декабре 2022 года. Именно тогда Нкунку прошёл медосмотр, а стороны подписали все бумаги. Любопытно, что с того момента в самом «Челси» дважды менялся тренер. Сначала командой рулил Грэм Поттер, потом — Фрэнк Лэмпард, а летом этот пост занял Маурисио Почеттино.

25-летний футболист обошёлся лондонцам в € 60 млн. В прошедшем сезоне француз отыграл 36 матчей во всех турнирах и набил приличную статистику (23 гола, девять результативных передач). Кристофер поиграл во Франции и Германии, а теперь постарается покорить новый топ-чемпионат. Кстати, Нкунку очень обидно пролетел мимо чемпионата мира — получил травму на тренировке сборной перед турниром.

Хоселу: «Эспаньол» → «Реал» (аренда, € 500 тыс., право выкупа за € 1,5 млн)

Хоселу Фото: realmadrid.com

В последнее время карьеру Хоселу напоминает сказку. Весной 2023 года он дебютировал в сборной Испании — вышел на девять минут и оформил дубль. В июне взял вместе с национальной командой Лигу наций. А на следующий день после победного финала перешёл в «Реал». Ещё более круто вся эта цепочка смотрится на фоне возраста испанца — ведь ему идёт 34-й год!

Ранее Хоселу играл в Испании, Англии и Германии, но клубов калибра «Реала» в его резюме не было. В своё время нападающий числился в молодёжке мадридского клуба, но это не идёт ни в какое сравнение с нынешней ситуацией. Хоселу провёл приличный сезон в «Эспаньоле» (17 голов, четыре ассиста), но спасти команду от вылета во второй дивизион не сумел. Из предпоследней команды прошлого сезона человек перешёл во вторую — вот так прогресс!

Рафаэл Геррейру: «Боруссия» Д → «Бавария» (свободный агент)

Рафаэл Геррейру Фото: fcbayern.com

У португальца был шикарный шанс красиво завершить семилетний период пребывания в Дортмунде. «Боруссия» лидировала в Бундеслиге перед заключительным туром, однако завалила последний матч и подарила золотые медали «Баварии». На следующий день Дортмунд объявил об уходе сразу нескольких футболистов, в числе которых был 29-летний Геррейру. Рафаэл вышел на рынок свободных агентов в связи с истечением срока контракта, но ещё до конца месяца нашёл новое место работы.

Возможно, теперь Геррейру наконец-то станет чемпионом Германии, ведь сделать это с «Баварией» гораздо проще. К слову, у Геррейру есть опыт работы под руководством Томаса Тухеля. Они сотрудничали в Дортмунде в сезоне-2016/2017 и завоевали Кубок Германии. В прошедшем сезоне португалец отыграл 36 матчей, забил шесть мячей и отдал 14 голевых передач.

Эдин Джеко: «Интер» → «Фенербахче» (свободный агент)

Эдин Джеко Фото: Пресс-служба «Фенербахче»

Босниец заехал в Италию ещё в 2015 году. Джеко отыграл один сезон в «Роме», после чего римляне выкупили его у «Манчестер Сити». С того момента нападающий выступал исключительно в Серии А («Рома», «Интер»). В минувшем сезоне Джеко забил 14 мячей, дошёл с командой до финала Лиги чемпионов и покинул Италию в статусе свободного агента. 37-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Турции, где ранее никогда не играл.

Джеко так и не договорился с «Интером» о продлении контракта. По информации всезнающего Романо, стороны даже не дошли до конкретики в этом вопросе. Ветераном интересовались клубы из Саудовской Аравии, но он остался в Европе. В новом сезоне Джеко не сыграет в Лиге чемпионов, ведь его новый клуб квалифицировался лишь в Лигу конференций.

Эван Н’Дика: «Айнтрахт» → «Рома» (свободный агент)

Эван Н’Дика Фото: asroma.com

Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 28 млн, а «Роме» он достался совершенно бесплатно. Н’Дика отыграл в Германии пять лет и покинул «Айнтрахт» свободным агентом. Ранее фамилию 23-летнего футболиста связывали с «ПСЖ» и «Барселоной», но он уехал в Италию. Два года назад Н’Дика стал победителем Лиги Европы, а в прошлом сезоне поиграл в Лиге чемпионов, в том числе и в плей-офф. «Рома» Моуринью таким образом переманила уже второго новичка — ранее она бесплатно забрала полузащитника Уссема Ауара.

Кристоф Баумгартнер: «Хоффенхайм» → «РБ Лейпциг» (€ 24 млн)

Кристоф Баумгартнер Фото: rbleipzig.com

«Лейпциг» не пожалел € 24 млн ради приобретения 23-летнего австрийца. Впрочем, с финансами у клуба проблем нет, тем более что он выручил неплохие деньги за трансфер Нкунку. Сразу после перехода Баумгартнер назвал «Лейпциг» одним из самых ярких клубов Европы. Футболист с нетерпением ждёт игры в Лиге чемпионов и надеется на пополнение коллекции наград. «Лейпциг», на всякий случай, дважды подряд побеждал в Кубке Германии.

Баумгартнер способен сыграть на любой позиции в атакующей группе: центрального или крайнего нападающего, а также атакующего полузащитника. У Кристофа хорошо поставленный удар с обеих ног, отличная скорость и высокий игровой интеллект. К 23 годам у парня 121 матч в Бундеслиге и 29 — в сборной Австрии. В сезоне-2022/2023 он забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Деян Кулушевски: «Ювентус» → «Тоттенхэм» (€ 30 млн)

Деян Кулушевски Фото: tottenhamhotspur.com

Кулушевски уже никак нельзя назвать новичком «Тоттенхэма». Лондонский клуб арендовал его ещё полтора года назад и заплатил за его услуги € 10 млн. Теперь «Тоттенхэм» воспользовался опцией выкупа и потратил в три раза больше денег. В сезоне-2022/2023 шведский футболист отыграл 37 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Сам футболист отметил, что ему есть куда расти, но он всё ещё молод (23 года). По словам Кулушевски, он недоволен своей игрой после чемпионата мира. Посмотрим, что выйдет в новом сезоне.

Аркадиуш Милик: «Марсель» → «Ювентус» (€ 6,3 млн)

Аркадиуш Милик Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Ювентус» воспользовался опцией в договоре и выкупил Милика у «Марселя». Предыдущий сезон поляк провёл в Турине в аренде, а теперь стал полноценным членом команды. 29-летний нападающий провёл 39 матчей, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. При этом Милик пропустил несколько матчей в феврале-марте из-за травмы бедра. Не исключено, что «Марсель» получит ещё € 1,1 млн в качестве бонусов, но всё зависит от игры самого Милика.

Руслан Малиновский: «Аталанта» → «Марсель» (€ 10 млн)

Руслан Малиновский Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Согласно данным Transfermarkt, «Марсель» активировал опцию и выкупил права на украинского футбола. Малиновский переехал во Францию в начале 2023 года — «Марсель» арендовал его у «Аталанты». Руслан отбегал 23 матча в футболке нового клуба, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Сам Малиновский считает, что сыграл во Франции не так, как рассчитывал. Украинец подчеркнул, что в новом сезоне выступит лучше с учётом того, что его ждёт полноценная подготовка в «Марселе». А его нынешний клуб, в отличие от «Аталанты», сыграет в Лиге чемпионов, пусть и в квалификации.