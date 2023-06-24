«Зенит» всё-таки пошёл за восходящей звездой из Бразилии. Педро правда так хорош?

Летнее трансферное окно в России только открылось, а новостей уже предостаточно. Одна из главных за последние дни — возможный переход Педро Энрике из «Коринтианса» в «Зенит». Про молодое дарование болельщики узнали ещё зимой, когда петербургский клуб проворачивал большую сделку с бразильцами. Но теперь трансфер стал куда более осязаемым.

Педро правда едет в Санкт-Петербург?

Судя по сообщениям из Бразилии, да. Сначала портал Itatiaia написал, что представители «Зенита» приехали в Южную Америку для обсуждения полноценного трансфера Густаво Мантуана, который в итоге и был оформлен. Но в итоге делегация задержалась и начала работать по Педро. И даже вскрылись подробности: «Зенит» якобы должен будет отдать € 17 млн и оставить часть прав на футболиста «Коринтиансу» с прицелом на будущую перепродажу в один из европейских грандов.

А чуть позже подключился более известный и авторитетный UOL. Журналисты подтвердили, что «Зенит» и «Коринтианс» согласовали трансфер Педро, хоть и не оформили его официально. Правда, тут всплыла другая, более скромная сумма — € 12 млн. Ещё одна новая подробность: за бразильцами останутся 30% экономических прав на Педро.

Педро Фото: ФК «Коринтианс»

А теперь ненадолго вернёмся в январь 2023-го. Тогда «Зенит» договорился о приоритетном праве выкупа Педро, у которого в связи с юным возрастом даже не было профессионального контракта. Впоследствии игрок всё же его получил, а заодно — сумасшедшие отступные. Педро прописали € 50 млн, но уже вскоре появилась информация, что сумму увеличили в два раза, до € 100 млн.

Почему же «Зенит» платит за Педро так мало? Ещё и при условии, что в марте сообщалось, что за таланта придётся бороться с «Боруссией», «Аяксом» и «Ньюкаслом». Всё дело в том самом приоритетном праве выкупа. Судя по всему, официальных предложений по 17-летнему вингеру «Коринтианс» не получал, а это значит, что «Зенит» свободен в переговорах. Вдобавок нам пока неизвестно, какие в потенциальном договоре будут бонусы. Также играет роль схема с разделением прав, которая позволит бразильцам дозаработать на Педро в случае его будущего отъезда из «Зенита» в топ-лигу Европы.

Как играет Педро?

Цифр пока не так много, потому что парень дебютировал за взрослую команду «Коринтианса» только в начале марта этого года. На данный момент у Педро такая картина:

четыре матча в Серии А: два — в стартовом составе;

суммарно 155 минут на поле. 45 минут — против «Гояса» (1:3), столько же — против «Форталезы» (1:1), 5 — против «Америки» (0:2), 60 — против «Куябы» (1:1);

в этих матча Педро сделал 81 касание, 10 попыток обводки, семь из которых — успешные;

ни одного результативного действия при 0,2 ожидаемого гола (0,12 на 90 минут) и 0,1 ожидаемого ассиста (0,03 на 90 минут);

восемь раз продвигал мяч на чужой половине поля;

сделал пять обостряющих передач, сам получил таких 19 штук.

Бонусом у Педро в активе есть два матча с эквадорским «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес. Там он отыграл 34 и 20 минут соответственно. В первой игре вингер нанёс один удар в створ и получил жёлтую карточку, а также отметился точностью передач в 75% (больше было только в двух матчах Серии А) и одной обостряющей передачей.

По этим цифрам сложно оценить нынешний уровень Педро, зато за него говорит пресса. Парня нахваливали, ещё когда он рубился исключительно за молодёжку. В команде U20 Педро дебютировал в 15 лет, а к январю 2023-го отбегал 17 матчей и забил шесть голов. Из интересной статистики было ещё 0,61 xG на 90 минут (уступил только профильному центрфорварду) и место в топ-3 в команде по успешным обводкам.

Некоторые специалисты даже оценивали Педро выше его партнёра по молодёжной сборной Бразилии Эндрика. Если что, речь о том самом Эндрике, которого «Реал» выкупил за € 72 млн. Правда, на деле разница в суммах трансфера оказалась не в пользу Педро.

И, конечно, невозможно отделаться от мысли, что Педро — потенциальная замена Малкому. Но превращать теорию в полноценный вывод пока рано. Во-первых, парню всего 17 лет. А во-вторых, что ещё более важно, Малком по-прежнему в Санкт-Петербурге.