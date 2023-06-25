Последняя «серебряная» сборная СССР. Как сложились судьбы вице-чемпионов Евро-1988

25 июня 1988 года сборная Советского Союза в четвёртый и последний раз в своей истории выступила в финале чемпионата Европы по футболу. На Олимпийском стадионе в Мюнхене, окрасившемся в оранжевые цвета соперника, команда Валерия Лобановского уступила восхитительным голландцам с великими Гуллитом и ван Бастеном в атаке. Повторно за турнир сладить с «дрим-тим» мудреца Михелса не удалось. Тем не менее дома вице-чемпионов континента встречали как героев. Да они и были героями — ведь решающих стадий команда не достигала 16 лет, со времён Евро-1972 в Бельгии. А в СССР длительное безмедалье воспринималось очень остро.

Сборная СССР перед финальным матчем Евро-1988 Фото: РИА Новости

Спустя 35 лет вспоминаем, как сложились судьбы тех замечательных мастеров. Из руководящего состава команды до наших дней дожил только Никита Симонян, выполнявший в штабе функции начальника команды. Из выходивших на газон мюнхенского 70-тысячника, к счастью, все здравствуют, но из резерва троих уже нет в живых.

Стартовый состав

Ринат Дасаев, вратарь, 66 лет

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Всего два года — ничто по меркам истории — разделили величайший взлёт и закат лучшего российского вратаря со времён Льва Яшина. Дасаев прекрасно провёл Кубок Европы: «на ноль» отыграл с будущими чемпионами в группе и с итальянцами в безупречном с точки зрения командной тактики полуфинале и заслуженно получил «Золотую перчатку» лучшего вратаря мира. Вот только назойливые напоминания о чудо-голе ван Бастена преследуют Рината Файзрахмановича всю жизнь — может быть, поэтому он крайне неохотно идёт на контакт с прессой.

В отличие от многих спортсменов той плеяды, Дасаеву посчастливилось проникнуть за «железный занавес» и испытать себя в Европе. Увы, то было начало конца великой карьеры. Точку в ней поставила ошибка на ЧМ-1990 в Италии. Дасаев несколько раз возвращался в структуру родного «Спартака» в тренерском качестве, в 1998–1999 годах помогал Олегу Романцеву в основе, а последние годы появляется на публике либо в составе ветеранов, либо почётным гостем/амбассадором различных мероприятий.

Анатолий Демьяненко, защитник, 64 года

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Про ту сборную Союза шутили: киевское «Динамо», ослабленное игроками других клубов. Юмористы были недалеки от истины: заявка команды на Евро-1988 ровно наполовину (10 из 20 позиций) состояла из представителей украинской команды. А Демьяненко в ней был капитаном, первым поднимал Кубок кубков в Лионе в 1986-м. В Германии летом 1988-го неутомимый правый защитник пропустил только один матч (в группе против англичан по тактическим соображениям), а в финале отметился предупреждением и досаднейшим промахом по пустым воротам при счёте 0:2.

Выдающейся тренерской карьеры Анатолий не построил, но и провальной её точно не назовёшь. С «Динамо» он выиграл все существующие национальные трофеи, поработал в «ближнем» зарубежье — Азербайджане, Узбекистане, Словакии. Теперь Демьяненко — функционер — первый вице-президент Украинской ассоциации футбола.

Вагиз Хидиятуллин, защитник, 64 года

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Единственный полевой игрок из России, участвовавший в финале (второй охранял ворота). Лобановский высоко ценил Хидиятуллина за исполнительность и самоотверженность и даже предлагал переехать в Киев — через друга Вагиза — Бессонова. Хидиятуллин предпочёл дослужить срочную в ЦСКА и вернуться в главную команду жизни — «Спартак». Но и там продолжал регулярно получать вызовы в сборную — несмотря на многолетнее острое соперничество Лобановского с Бесковым на клубном уровне.

На Евро-1988 Хидиятуллин получил максимум возможного игрового времени (5 по 90), а по его завершении на шесть лет уехал во Францию — первым из советских футболистов. Понятно, что после «Спартака» это был совсем другой уровень футбола — зато уровень жизни был несравним с поздним СССР. И заработки тоже. Во Франции Вагиз отучился на тренера, но применить на практике полученные знания не сумел. А скорее не захотел. Сам говорил про тренерство: «Не моё». Максимум может посидеть на лавочке в сборной ветеранов рядом с Романцевым и Дасаевым — как в недавнем ретроматче в Волгограде.

Сергей Алейников, полузащитник, 61 год

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Алейников — легенда белорусского футбола, хотя уже много лет проживает в Италии. Именно курчавому полузащитнику принадлежит авторство фактически «золотого» гола в ворота «Спартака» в 1982 году. Ни до, ни после этого минское «Динамо» на первую ступень пьедестала не вскарабкивалось — Москва с Киевом не подпускали. К 1988-му Сергей уже был безоговорочным лидером родного клуба и заслуженно поехал в Германию. Не «туристом» поехал, а все пять матчей отыграл, в полуфинале с Англией счёт открыл! В финале Алейников вынужден был «сесть» в центр обороны на место дисквалифицированного Кузнецова. Недостаток оборонительных навыков в полной мере проявился в самый неподходящий момент — когда Гуллит открывал счёт.

Спустя год после «Европы» Алейникова за $ 4 млн (большие деньги по тем временам) купил великий «Ювентус» — в компанию к украинцу Заварову. С туринским клубом белорус взял в 1990-м Кубок УЕФА, причём он-то в финале выходил, а Александр — нет. Италия так пришлась Алейникову по нраву, что после турне по Японии и Швеции он вернулся на Апеннины и остался там насовсем.

Василий Рац, полузащитник, 62 года

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Рац нечасто забивал за сборную, но, как правило, красиво. На ЧМ-1986 в Мексике он могучим ударом прошил вратаря чемпионов Европы, французов, а спустя два года поразил ворота следующего обладателя трофея. После наброса Беланова справа Василий поймал мяч на подъём рабочей левой и с лёта отправил его в угол ворот ван Брёкелена. То поражение осталось для голландцев первым и последним на чемпионате. Жаль, что случилось оно не в финале, а на групповой стадии.

Первая попытка Раца устроиться на Западе обернулась неудачей: вместе с «Эспаньолом» Василий вылетел из испанской Примеры и вернулся в Киев. А на родину предков этнический венгр Рац приехал уже глубоко больным человеком. В новогоднюю ночь – 1991 у футболиста в результате приступа паралича отнялась левая половина тела. До «Ференцвароша» после лечения Василий всё же добрался, но это был уже не тот молниеносный краёк с сумасшедшей «колотушкой». Периодически Рац предпринимал попытки запустить тренерскую карьеру, но на этом поприще не преуспел. Сейчас проживает в Венгрии.

Геннадий Литовченко, полузащитник, 59 лет

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В 1980-х Литовченко собрал полную коллекцию медалей чемпионата СССР с родным «Днепром» и первым из футболистов этой команды удостоился звания игрока года в Союзе (вторым и последним стал близкий друг и многолетний напарник Геннадия Протасов). За компанию они и в Киев переехали, а после — в греческий «Олимпиакос» к тренеру Блохину.

Вот у кого реально была «пушка страшная». Как для полузащитника забивал Литовченко очень много (только за сборную 14 голов в 57 матчах), и всё больше дальними ударами. Самый значимый для страны и памятный — в ворота Италии в полуфинале Евро-1988. В новой, тренерской жизни Геннадий предпочитает держаться в тени — преимущественно другого великолепного полузащитника прошлого — Юрия Калитвинцева. Литовченко ассистировал ему в «Волге», московском «Динамо», а теперь помогает в житомирском «Полесье».

Александр Заваров, полузащитник, 62 года

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Один из самых виртуозных технарей советского футбола 1980-х. Уникальный случай: когда Европа (в лице респондентов France Football) присудила «Золотой мяч» одноклубнику Заварова Беланову, Александр получил «игрока года» в СССР. Лучший футболист Европы остался только вторым на родине! Впрочем, этому было объяснение: чемпионат Союза за границей не видели, а на Кубке мира в Мексике Беланов выступил намного эффектнее товарища. В победном Кубке кубков — 1986 они забили поровну — по пять мячей.

На Евро-1988 Заваров был в порядке и удачнее всех партнёров «продался» в Европу. «Ювентус» предложил за советского полузащитника больше «Барселоны», и тем же летом он отправился в Турин. Киевское «Динамо» из $ 5 млн получило только $ 2 млн и новенький автобус в придачу — остальное забрали Госкомспорт и государство. Заварова восторженно встретили в Италии, однако заменить в «Юве» великого Платини ему не удалось. Интересно, что именно Мишель сагитировал Александра перейти в клуб своей юности — «Нанси». Во Франции у Заварова получилось лучше. Тренерская история Александра не столь увлекательна — в основном вторые роли. А в последние годы он и вовсе отошёл от дел.

Алексей Михайличенко, полузащитник, 60 лет

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Даже в той феноменальной плеяде Михайличенко — особенный. Только он завершил 1988 год с двумя медалями — серебряной европейской и золотой олимпийской. Земляки-антагонисты Лобановский и Бышовец тогда негласно поделили футболистов между первой и молодёжной сборными. Но Лёсик (детское прозвище Алексея) был так талантлив и по-спортивному нахален, что ни один из тренеров не смог обойтись без него. На Евро-1988 полузащитник отыграл все матчи без замен и забил победный гол Англии в групповом турнире.

Михайличенко же первым в мире выиграл три разных национальных чемпионата подряд — СССР с «Динамо» Киев, Италии — с «Сампдорией» и Шотландии — с «Рейнджерс». Он же из всех учеников Лобановского успешнее всех реализовал себя в тренерском деле: за два захода в родное «Динамо» выиграл по два чемпионата и Кубка страны, возглавлял сборную Украины. 60-летний юбилей прославленный футболист встретил вице-президентом национальной ассоциации футбола.

Сергей Гоцманов, полузащитник, 64 года

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Шесть игроков удостоились звания заслуженного мастера спорта за серебро чемпионата Европы (девять киевлян получили его двумя годами ранее за победу в Кубке кубков). Из футболистов, выходивших на немецкие поля, спорткомитет обделил только Гоцманова и Пасулько. Возможно, в представлении чиновников высокое звание ЗМС плохо сочеталось с репутацией одного из самых жёстких футболистов страны. Юмористический журнал «Крокодил» даже номинировал Сергея на «приз» «Чугунная нога».

Компенсацией судьбы за чиновничью несправедливость можно считать приглашение из Англии — из того поколения единицам выпадала такая привилегия. Чемпион СССР и четырежды лучший футболист Беларуси поиграл в «Брайтоне» и «Саутгемптоне», а финишировал в США. Жена — профессиональная гимнастка Ольга Коваль — получила работу в Штатах. За океан перебрались всей семьёй. Сергей не чурался работать водителем школьного автобуса, а в последние годы о нём практически не слышно. В белорусских СМИ мелькала информация, якобы вице-чемпион Европы серьёзно болен. Сам Гоцманов на связь со СМИ давно не выходит.

Олег Протасов, нападающий, 59 лет

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Протасов был безоговорочно классным нападающим — статным, быстрым, пробивным. Но больше двух десятков голов за чемпионат никогда не забивал. Единственное исключение — 1985 год. Аномальный всплеск результативности — 38 мячей в 33 играх! — позволил форварду «Днепра» побить «вечный» рекорд Никиты Симоняна (35-летний, если быть точным) и получить «Серебряную бутсу» Европы («Золотую» забрал Марко ван Бастен).

На Евро-1988 Протасов отличился дважды и снова довольствовался вторым местом в списке бомбардиров (разделил его с немцем Руди Фёллером). В 1990 году за компанию с другом Литовченко Олег уехал в Грецию, где и отыграл почти десятилетие с небольшим перерывом на Японию. Тренерское резюме Олега Валерьевича тоже вызывает уважение: «Олимпиакос», «Стяуа», «Днепр», «Кубань», «Ростов», «Динамо» Минск. Высшие достижения на этом пути — золото Греции, бронза Беларуси и серебро ФНЛ. С 2015 года Протасов отошёл от активной практики, а в 2018-м занял пост вице-президента украинской федерации.

Игорь Беланов, нападающий, 62 года

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Третий и последний обладатель «Золотого мяча» Европы в истории советского футбола (после Яшина и Блохина). Полемика по поводу справедливости победы Беланова нет-нет, да и вспыхивает до сих пор. Но, как бы то ни было, в 1986 году он был реально хорош и уж точно демонстрировал лучший футбол в жизни. Пять голов в Кубке кубков и четыре на ЧМ-1986 (три из них Бельгии) предопределили победу реактивного одессита в референдуме France Football. Чемпион мира Марадона не мог его выиграть по регламенту: лучшего футболиста Европы в то время выбирали только из европейцев.

Евро-1988 — боль нападающего. Его, как и Дасаева, вот уже 35 лет преследует призрак Мюнхена. Свой главный промах в карьере он совершил там же. Беланов всегда лупил пенальти на силу — так, что вратарские пальцы горели и сетки трещали. А опытнейший ван Брёкелен не дрогнул и отразил удар. Вернуться в игру после 0:2 нашим не удалось. Беланов завершил чемпионат с нулём голов, но именно в Германию уехал из Союза в 1989 году. Правда, с его слов, никто особо и не спрашивал, хочет ли он туда — поставили перед фактом: контракт подписан, езжай.

Воспоминания об этой стране у Игоря остались противоречивые: на игровые проблемы наслоились конфликты с тренерами и нашумевшая история о краже в супермаркете. Вещи стащили друзья жены, а пятно на репутацию СМИ посадили футбольной звезде. По окончании карьеры Беланов вернулся в родную Одессу, занимался бизнесом, но и от футбола далеко не отходит.

Выходили на замену

Сергей Балтача, защитник/полузащитник, 65 лет

Сергей Балтача Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Весь турнир киевский универсал просидел на замене и только в финале, уже при 0:2 получил первые игровые минуты. Зато Балтача сделал приличную карьеру в Великобритании — в Англии («Ипсвич») и Шотландии («Сент-Джонстон»). Там и остался по окончании выступлений: трудился в академии «Челси», а последние 10 лет тренирует мальчишек в системе «Чарльтона».

Виктор Пасулько, полузащитник, 62 года

Виктор Пасулько Фото: М. Черничкин/ТАСС

Взрослые болельщики наверняка хорошо запомнили Пасулько. Даже для перестроечных лет Виктор со своей пышной шевелюрой выглядел экстравагантно. Играл в футбол он тоже классно — иначе не пользовался бы доверием у великих Бескова, Лобановского и Романцева. Со «Спартаком» одессит выиграл два чемпионата СССР — за год и через год после Евро — и при первой же возможности махнул за бугор, в Германию. Да так там и остался. Но если появляются интересные тренерские варианты, Виктор легко срывается с места. Его профессиональное резюме не оставляет в этом сомнений: Германия, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Италия, Люксембург… Правда, с 2018-го Пасулько в бессрочном отпуске. Но, говорит, открыт для предложений.

Пропустил финал из-за дисквалификации

Олег Кузнецов, защитник, 60 лет

Олег Кузнецов Фото: РИА Новости

Вспоминая героев Евро-1988, никак нельзя обойти стороной защитника Кузнецова. Есть версия, и довольно популярная, что с ним на поле сборная СССР могла сыграть успешнее в финале. Понятно, что один исполнитель погоды не делает, но вольницы голландским нападающим этот суровый мужчина точно не дал бы. Кузнецов был эталоном советского защитника, дисциплинированного и жёсткого. Но при этом Олег умел не только ломать, но и строить. С его отбора у Анчелотти (ага, того самого) полетела первая голевая атака советской сборной в полуфинале. Но в нём же Кузнецов получил карточку, закрывшую для него финал.

Неудивительно, что игрока с таким набором качеств с руками оторвали в Британии. Вместе с другом Михайличенко они быстро влюбили в себя фанов «Рейнджерс». В Глазго к трём золотым медалям СССР Олег добавил четыре шотландские. Теперь Кузнецов передаёт свой богатейший опыт молодым — 13-й год возглавляет юношеские сборные Украины.

Кто ещё входил в заявку сборной СССР