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Англия — Израиль, Чехия — Германия: прямая онлайн-трансляция матчей Евро-2023 U21, 25 июня, где смотреть

Англия рассчитывает на выход в плей-офф, Германия — на первую победу. LIVE Евро-2023
Никита Паглазов
Онлайн Евро-2023 U21
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А итальянцы находятся в непростом положении.

Всем привет, друзья! 25 июня завершится 2-й тур группового этапа молодёжного чемпионата Европы, который принимают Грузия и Румыния.

Сборная Англии по традиции последних лет входит в число фаворитов турнира. В 1-м туре британская команда справилась с Чехией (2:0), получится ли теперь одолеть Израиль?

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот немцы в первом матче на турнире остались без победы. Они поделили очки с Израилем (1:1) и при этом дважды не реализовали пенальти. Если Германия не обыграет Чехию, то заметно осложнит задачу по выходу в плей-офф.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Италии стартовала с поражения от Франции (1:2), хотя там не обошлось без спорных судейских решений. В любом случае итальянцам отступать уже некуда, ведь в случае поражения они почти наверняка теряют шансы на плей-офф.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария U21
Не начался
Италия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прайм-тайм сборная Франции постарается добыть вторую победу на турнире. Правда, норвежцы наверняка сделают всё, чтобы этого не допустить, иначе они рискуют потерять шансы на четвертьфинал.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия U21
Не начался
Франция U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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