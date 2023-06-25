Англия рассчитывает на выход в плей-офф, Германия — на первую победу. LIVE Евро-2023

Всем привет, друзья! 25 июня завершится 2-й тур группового этапа молодёжного чемпионата Европы, который принимают Грузия и Румыния.
Сборная Англии по традиции последних лет входит в число фаворитов турнира. В 1-м туре британская команда справилась с Чехией (2:0), получится ли теперь одолеть Израиль?
А вот немцы в первом матче на турнире остались без победы. Они поделили очки с Израилем (1:1) и при этом дважды не реализовали пенальти. Если Германия не обыграет Чехию, то заметно осложнит задачу по выходу в плей-офф.
Сборная Италии стартовала с поражения от Франции (1:2), хотя там не обошлось без спорных судейских решений. В любом случае итальянцам отступать уже некуда, ведь в случае поражения они почти наверняка теряют шансы на плей-офф.
В прайм-тайм сборная Франции постарается добыть вторую победу на турнире. Правда, норвежцы наверняка сделают всё, чтобы этого не допустить, иначе они рискуют потерять шансы на четвертьфинал.
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