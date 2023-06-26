«Негативный отзыв слышал лишь один». Что говорят в Чехии о возвращении Ярошика в Россию

Футболист Ярошик в России хорошо известен. Чех настолько качественно отработал два сезона в ЦСКА в середине нулевых, что его забрал к себе в «Челси» Роман Абрамович. В Самаре Иржи тоже хорошо запомнили.

Тренер Ярошик для нас пока загадка. За какие заслуги он удостоился предложения «Оренбурга» и что из себя представляет как специалист, нам рассказал российский аналитик Юрий Динабурский, много лет работавший в чешском футболе.

Юрий Динабурский. Тренер-аналитик. 15 лет проживает в Чехии: учился в местной школе, окончил университет. Входил в штаб «Слована» (вместе с Ярошиком), «Дуклы». Сейчас занимает должность главного аналитика в «Арисе», ставшем в сезоне-2022/2023 чемпионом Кипра.

— Вас удивило назначение Ярошика в РПЛ?

— Не ожидал такого быстрого назначения, но, как я слышал, к нему был интерес и со стороны более статусных клубов, чем «Оренбург». Не знаю, почему там не сложилось — возможно, не договорились. У футболиста Ярошика очень хорошие имидж, репутация и статус в Чехии. Но и как тренер он уже успел себя проявить. Так что меня его переход в «Оренбург» не удивил. Удивила скорость, с которой он трудоустроился после отставки из предыдущего клуба — «Теплице».

— Про «более статусные клубы» можно чуть подробнее?

— Год назад клубы из топ-5 РПЛ наводили справки о нём в Чехии. Названия не скажу — не знаю.

— Чем, по-вашему, руководствовался «Оренбург», назначая Ярошика? Всё-таки для России он объективно малоизвестный тренер.

— Действительно, заграничного тренерского опыта у Ярошика было мало. Только в словенском «Целе» он поработал. Думаю, в его пользу сработали несколько факторов. Первый — отличное знание русского языка. Второй — хорошая обучаемость. И третий — характер. Несмотря на то что Иржи поиграл на высочайшем уровне, он остался очень коммуникабельным и спокойным человеком. Среди недавно закончивших игроков редко встретишь таких открытых к новой информации людей, которые не боятся признаться, что чего-то не знают в футболе. Куда чаще от экс-футболистов слышишь: «Да я сам играл и во всём разберусь». Ярошик в этом плане приятное исключение. Его стремление учиться не может не подкупать. На своём потоке в тренерской школе Иржи был одним из лучших учеников. Дополнительно посещал ещё одни курсы, изучал продвинутую статистику. Думаю, позитивные отзывы из других клубов тоже сыграли свою роль. Если же говорить о футбольных характеристиках, то за Ярошика говорят несколько удачных опытов во второй чешской лиге. Не уверен, что в России за ними следили.

Иржи Ярошик времён выступлений за ЦСКА Фото: Василий Смирнов/ТАСС

— Есть сомнения.

— Тогда расскажу. Работу в высшем чешском дивизионе Ярошик получил практически с нуля. До этого у него были только две команды второй лиги — «Усти-над-Лабем» и «Простеёв». Обе он принимал аутсайдерами и выводил в группу лидеров. А без Ярошика «Усти» вылетела в третий дивизион.

— Вы же вместе поработали в либерецком «Словане»?

— Да, в 2018 году. Ярошик был помощником главного тренера Давида Голоубека, а я отвечал в штабе за видеоанализ и продвинутую статистику.

— Ярошику пришлось «убивать в себе футболиста»?

— Как ни странно, практически ни в чём это не проявлялось. Позже я работал со многими недавно закончившими футболистами, и мне есть с чем сравнивать. Что его первое время удивляло, так это необходимость объяснять игрокам даже самые элементарные вещи. Этому пришлось учиться. Для него стало откровением, что даже в «Словане», клубе из топ-6 высшего дивизиона, у многих ребят отсутствовали базовые футбольные знания. Иржи это казалось непонятным. Он ожидал лучшего технического исполнения некоторых вещей. Важно, как Ярошик на это реагировал — внимательно наблюдал за тренировками, консультировался с другими тренерами и не стеснялся признавать свои ошибки в моделировании процесса. При этом, когда возникала необходимость подменить кого-то из травмированных в двусторонке, Ярошик делал это без потери в качестве. Более того, иногда выглядел чуть ли не лучшим на поле!

— Он обрадовался/удивился, встретив в штабе человека из России? Всё-таки у него и жена из России.

— Честно скажу, не ожидал, что такая звезда так доброжелательно ко мне отнесётся. Я пришёл в «Слован» вообще без опыта и не знал, как общаться с футболистами. Иржи не раз помогал мне советами. Бывало, перед какой-то презентацией просил сначала ему всё изложить, чтобы он поправил какие-то формулировки или убрал несущественную информацию. Да и в целом мы замечательно общались. Я многократно встречался в Праге с его семьёй. Правда, общались мы всегда по-чешски. Ему так было удобнее, а мне — абсолютно без разницы. Он много рассказывал про времена в ЦСКА и с ужасом вспоминал московские пробки, ха-ха. Но вообще Иржи очень хорошо относится к России, Москве и довольно часто туда ездил. По крайней мере, в 2018-2019 годах. Насколько помню, там он и начинал учиться на тренера.

Тренерский штаб «Слована»: Марек Чех (тренер вратарей, экс-«Локо»), Давид Голоубек, Иржи Ярошик, Эгон Кунцманн и Юрий Динабурский Фото: из личного архива Юрия Динабурского

— Говорят, Марцел Личка сам рекомендовал соотечественника на роль своего сменщика. Что их вообще связывает?

— Не знаю, насколько тесно Ярошик с Личкой общались в Чехии, но они хорошо знакомы. Папа Лички, Вернер, преподаёт на тренерских курсах, которые посещал и Ярошик. Думаю, в том числе и от отца Личка-младший был наслышан о тренерском потенциале Иржи.

— За успехами самого Лички в Чехии следят?

— Конечно, его знают в Чехии. Некоторые клубы высшего дивизиона даже были не прочь пригласить его к себе, отдавая должное успехам в «Оренбурге». До недавних пор за ним внимательно следили, даже когда команду не пустили из ФНЛ в РПЛ. Его первый успешный сезон в Премьер-Лиге довольно широко освещали в прессе. Отмечали, что он построил хорошую команду в провинции, даже пытались обсуждать игру «Оренбурга». Ещё два года назад он был здесь очень обсуждаемой фигурой. Сейчас, понятно, внимания значительно меньше. После февраля 2022-го вся Российская Премьер-Лига ушла у чехов на периферию внимания. То есть негатива лично к Личке не появилось, но интерес пропал. Не то чтобы его осуждали — просто перестали вспоминать.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А возвращение Ярошика в Россию чехи тоже равнодушно восприняли?

— Я слышал мнения разных людей на этот счёт. Думаю, большинство представителей тренерского комьюнити понимают, футбол — это работа, в которой ты не можешь знать, где получишь интересное предложение. Не только с финансовой точки зрения, но и в плане профессионального развития. И если такое появится, большинство тренеров им заинтересуется. А РПЛ даже сегодня остаётся одной из самых качественных лиг в Европе. Это в любом случае полезный опыт, который можно использовать в дальнейшем. Люди, с которыми я общался, восприняли переход Ярошика именно так. Негативный отзыв слышал только один, да и то от человека, от которого другого не ожидал.

— Что за человек?

— Тренер из второй лиги Чехии сказал, что не понимает, зачем ехать в лигу без еврокубков. Мол, это напрасная трата времени. По его мнению, Ярошику стоило дождаться предложения из высшего дивизиона Чехии.

— Какой футбол Ярошик ставил «Теплице»?

— В последнее время «Теплице» играл в агрессивный, остроатакующий футбол. Много игры через фланги, мобильная полузащита, быстрые переходы. Чем-то это напоминало футбол Лички. Ярошик часто использовал схему 3-5-2, но, в отличие от Марцела, он более прагматично подходит к выбору тактики. Больше подстраивает игру под имеющихся футболистов. Можно сказать, что это не идеальный подход и лучше, когда тренер является догматиком. С другой стороны, если ты трезво оцениваешь возможности своих футболистов, то не будешь ставить перед ними невыполнимых задач. Не скажу, что в «Теплице» Ярошик добился большого успеха, но в целом схема 3-5-2 у него работала достаточно хорошо. Они создавали много моментов, и за счёт этого многих игроков показали в лучшем свете. Цель была продать некоторых футболистов, и я думаю, летом это произойдёт, несмотря на увольнение Ярошика до окончания сезона.

Семья Иржи Ярошика Фото: из личного архива Иржи Ярошика

— В новом году у него была серия из шести матчей без побед — из них пять поражений, в том числе три крупных. Система дала сбой?

— Агрессивная манера игры не всегда приносит успех, особенно в клубах-аутсайдерах, но у этого провала была и более объективная причина — огромное количество травм. Люди вылетали на предсезонке, в сезоне. А ресурсов для усиления игры у «Теплице» попросту не было. Из-за этого пришлось менять схему, использовать игроков на неоптимальных позициях. В одном из матчей двое из трёх центральных защитников вообще впервые играли на этом месте. Тяжёлые были обстоятельства. Сама по себе команда не обладает суперкачественными исполнителями. Но, возможно, в ходе этой серии Ярошику где-то стоило сыграть более прагматично. При этом не могу сказать, что футбол «Теплице» в этих матчах был ужасным. Где-то не везло, где-то характера не хватило, где-то основной нападающий на 10-й минуте глупо удалился. С другой стороны, Личка тоже не всегда был предельно расчётлив, и у него разгромы случались.

— По интенсивности игры, общему уровню чемпионат Чехии сопоставим с РПЛ?

— Эти лиги отличаются по типажу. В Чехии очень много единоборств. С точки зрения физики это один из самых напряжённых чемпионатов в Европе. Много борьбы, переходов мяча и мало владения. В России гораздо больше команд спокойнее действуют на мяче. Чешская лига достаточно ограничена в плане легионеров — их практически нет. По качеству исполнителей РПЛ, пожалуй, посильнее. Но при этом я бы не сказал, что по уровню игры, качеству футбола чемпионаты сильно отличаются. По крайней мере, ведущие команды — «Славия», «Спарта» — точно входили бы в топ РПЛ.

— А в финансовом отношении сравнить можно?

— В плане зарплат? Смотря кого с кем сравнивать. Чешские топ-клубы — «Спарта», «Славия», «Виктория Пльзень» — хорошо обеспечены финансово. В этих командах высокие зарплаты и, соответственно, качественные исполнители. Дальше есть несколько клубов попроще, уровня того же «Оренбурга». А в остальных командах платят на уровне лидеров ФНЛ. В лучшем случае.

— А конкретнее?

— В клубах-середняках зарплаты до $ 10 тысяч, а где-то $ 5000 — потолок. А в «Славии» или «Спарте» оклады вполне себе приличные — до $ 100 тысяч в месяц.

— Верите, что Ярошик сможет соответствовать возросшим при Личке ожиданиям боссов «Оренбурга»?

— Конечно, ожидания будут завышенными. Преуспеть тяжело. Всё-таки «Оренбург» — команда чуть выше среднего уровня. Многое зависит от того, удастся ли сохранить ведущих игроков. Ярошику будет трудно, но, зная его характер и способности в коммуникации с футболистами, я верю, что у него получится если не поднять уровень команды, то хотя бы не сильно его уронить. Потому что «Оренбург» и так прыгнул чуть выше головы. Если они опустятся на одну-две позиции ниже, это будет нормальным результатом.

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

— Как у тренера «Ариса» не могу не спросить о Кокорине. Он действительно перезагрузил карьеру на Кипре?

— Можно и так сказать. Сама идея его подписания была довольно логичной: попытаться реанимировать карьеру человека с большим опытом, и, как бы то ни было, с высоким уровнем, и ценными качествами, которых не хватало «Арису». Это и игра между линиями, и умение продвигать мяч разными способами, действовать на разных позициях и с разными напарниками. И, конечно же, тут присутствовала и огромная маркетинговая составляющая. Считаю, что всё удалось. Ожидания могли быть самыми разными, но нельзя сказать, что человек не работал. Кокорин выкладывался и в играх, и на тренировках. Было видно — он очень хотел доказать, что ещё действительно может. На мой взгляд, ему это удалось. На Кипре Кокорин немного сменил роль и стал более креативным исполнителем. Бóльшую часть времени он исполнял второго нападающего, который получает мяч между линиями, создаёт моменты — в какой-то момент Александр даже превратился в своего рода плеймейкера. Не так много завершал, как созидал. Но в конце сезона Кокорин забил несколько очень важных голов, предопределивших чемпионство «Ариса», и совершенно заслуженно получил звание лучшего игрока сезона. Игроков с таким высоким футбольным интеллектом в чемпионате Кипра немного, хотя уровень лиги отнюдь не такой низкий, как кому-то может показаться.

— На 33-м году он ещё в состоянии потянуть уровень Серии А?

— Из топ-5 чемпионатов ему не подходит современный немецкий футбол. Не уверен, что Кокорин может быть востребован в испанской или английской лиге. Будет ли востребован в «Фиорентине»? Есть сомнения. Если год назад на него там не рассчитывали, то и теперь вряд ли. Но в командах чуть ниже уровнем в Италии он и сейчас может себя проявить — как «десятка», второй нападающий. Большая пауза в карьере, конечно, сыграла негативную роль. Скорость с возрастом падает. Однако уровень мастерства у Александра по-прежнему довольно высок.