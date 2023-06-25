Германия снова провалилась на Евро! Молодёжка так же плоха, как взрослая сборная

Сборная Германии сенсационно проиграла Чехии во 2-м туре молодёжного Евро-2023. После двух матчей у немцев всего одно очко. В последнем туре им нужно побеждать Англию и надеяться на удачное стечение обстоятельств во встрече чехов с Израилем.

Сегодня обе команды должны были играть на победу, исходя из турнирной ситуации. У чехов было 0 очков. У Германии – одно, а впереди тяжёлый финиш – битва с Англией. Тренер немцев Антонио Ди Сальво неожиданно оставил на скамейке самого дорогого игрока команды, центрфорварда Мукоко (Transfermarkt оценивает его в € 30 млн) из дортмундской «Боруссии». Кроме того, поменял схему после ничьей с Израилем: перешёл с 4-4-2 ромб на 4-3-2-1 «ёлочкой». У чехов, для сравнения, самые дорогие футболисты оцениваются всего в € 2,5 млн: центрбек Витик и вингер Карабец (оба из «Спарты»). Главная звезда – тренер Ян Сухопарек. Этот человек знает, как выигрывать матчи на чемпионате Европы. Помните, как он забивал сборной России на «серебряном» для Чехии Евро-1996? Сейчас Сухопарек уже не такой сухой, как в годы карьеры футболиста – с пузиком.

Начало игры было равным, чехи мало в чём уступали фавориту. Но потом немцы завладели мячом и территорией. Довольно острыми получались подключения в атаку правого защитника Вагномана из «Штутгарта». В одном эпизоде он решился на проход через центр и опасно пробил. В другом — нанёс удар с 17 метров, и правый форвард Шаде допустил удивительный промах на добивании. Ещё был сейв голкипера Яроша после классного штрафного в исполнении «десятки» немцев Штиллера.

Казалось, гол в ворота Чехии назревает, а забила команда Сухопарека! На 33-й минуте чехи организовали идеальный контрвыпад: вингер Кушей улетел по левому флангу и здорово прострелил во вратарскую – центрфорвард Сейк из «Яблонца» отправлял мяч уже в пустые ворота. Интересно, что в целом в первом тайме Кушей не блеснул. До перерыва в его статистике было 22 касания, всего 42% точных передач, 13 потерь владения, 0 успешных обводок за шесть попыток и лишь два выигранных единоборства из десяти.

Реакцией тренера сборной Германии на то, что происходило на последних минутах первого тайма, стала тройная замена в перерыве. В группе атаки после перестановок играли свежие Вайпер и Алиду (этот правый вингер, кажется, иногда финтит просто ради финтов), а вместе с ними Шаде и оставляющий пока неоднозначное впечатление атакующий хавбек с классической немецкой фамилией Хусейнбашич. В начале второго тайма сборная Германии владела мячом более 75% времени, но создавала недостаточно. Был удар головой активного Шаде – Ярош сотворил ещё один красивый сейв.

Чехия почти не контратаковала. В редком моменте правый защитник Габриэл упал на пенальти после единоборства с Шаде, но судья ему не поверил. Наверное, правильно сделал. Хотя движение форварда, помогавшего обороне, можно было принять за толчок в спину. Германия пробовала по-разному вскрывать оборону чехов. Комбинировала, использовала кроссы, разыгрывала стандарты. И на 70-й минуте всё же отыгралась! Этот удар стал десятым для немцев во втором тайме – столько же набралось за весь первый. Штиллер открылся у штрафной в полукруге, получил пас от центрбека Матрициани и решил эпизод. Ошиблись опорники команды Сухопарека.

Этим голом сборная Германии как будто утолила свой голод. Дала чехам поднять головы. И те после серии замен вспомнили о воротах соперника. На 87-й минуте сборная Чехии заработала угловой, который закончился кошмаром для команды Ди Сальво. После подачи и верхового единоборства мяч удачно отскочил прямо на ногу Витику. Пришедший на стандарт центрбек «Спарты» идеально воспользовался своим шансом. Второй пропущенный гол, несмотря на финальный штурм, немцы отыграть уже не смогли.