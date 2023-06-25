Франция на Евро — мощь! Экс-форвард «Краснодара» и «норвежский Месси» не остановили её

Сборная Франции одержала вторую победу в двух турах молодёжного Евро-2023. Команда Сильвена Риполля лидирует в группе с шестью очками. У Италии и Швейцарии по три очка, а у Норвегии – ни одного.

«Трёхцветные», конечно же, считались фаворитами в этой паре. Однако турнирная ситуация отразилась на психологии игроков. Норвежцы после поражения в 1-м туре от Швейцарии должны были больше думать об атаке, а сборную Франции, переигравшую на старте Евро-2023 итальянцев, устраивала, в общем-то, и ничья. При этом скандинавы всё же не хотели излишне рисковать, чтобы соперник не уничтожил их на контратаках. В результате болельщики стали свидетелями самого скучного тайма чемпионата Европы.

На поле стадиона в румынской Клуж-Напоке было много позиционной игры. В разные отрезки то норвежцы чуть больше владели мячом и территорией, то французы. Команда Лейфа Гуннара Смеруда пыталась вытаскивать соперника на прессинг и потом искать длинными передачами своих игроков группы атаки. Прежде всего капитана Ботхейма – экс-нападающего «Краснодара», который сбежал из России, не сыграв ни разу за «быков». Сезон в «Салернитане» получился у Эрика невыдающимся: лишь один гол и три голевые передачи в 28 турах Серии А. На фоне защитников сборной Франции он тоже не выделялся. А с флангов Ботхейма поддерживали юркие вингеры-бриллианты норвежцев: 19-летний Бобб (справа) из «Манчестер Сити» и 18-летний Нуса (слева) из «Брюгге». Первого уже начали сравнивать с Лео Месси, вот только это зачастую звучит как приговор для молодого таланта, а не комплимент. Впрочем, Оскар сверкнул несколькими обводками.

К перерыву у Норвегии было 0 ударов, у Франции – два (в створ – один). Из девяти кроссов на двоих всего один точный. Это всё, что надо знать о первом тайме матча. Разрушать чужую игру у команд получалось лучше, чем склеивать свою. Центрфорвард «трёхцветных» Калимуэндо, разрывавший скоростью и дриблингом оборону итальянцев, за 45 минут совершил всего шесть касаний мяча и не отдал ни одной точной передачи. Вероятно, такой статистики на профессиональном уровне в его карьере не было никогда!

Первый пас своему Калимуэндо сделал только в начале второго тайма. Более того, за семь минут после перерыва нападающий «Ренна» совершил больше касаний мяча, чем за 45 минут до того. Французы, выжидая моменты для контрвыпадов, стали наконец лучше использовать свободное пространство. Чуть-чуть увеличили командную скорость. И уже на 56-й минуте открыли счёт. Началось всё с перехвата: «трёхцветные» организовали быструю ответную атаку по левому флангу, Адли вырезал кросс слева, а правый хавбек Олисе забил ударом в касание.

После часа игры тренер французов Риполль поменял всю группу атаки. Очевидно, он хочет распределить нагрузку, используя максимальное количество игроков. Правда, замена Олисе была вынужденной. Автор гола «трёхцветных», открывшись под гениальную передачу из глубины поля от Шерки (19-летний хавбек «Лиона» напомнил о своём уникальном таланте), врезался в голкипера. Олисе тут же показал жестом, что не сможет продолжить игру, а уходил с поля, опираясь на плечи представителей медицинского штаба национальной команды. У парня, похоже, серьёзное повреждение.

Норвежцы впервые выстрелили по воротам французов только в середине второго тайма. Да и тот удар был больше похож на вынос из штрафной, благо нанёс его защитник Ельде. А за 15 минут до конца тренер убрал с поля даже капитана Ботхейма. У экс-«краснодарца» 22 касания мяча, один заблокированный удар, ноль ключевых передач, семь потерь владения и всего два выигранных единоборства из десяти. Самый крутой удар у сборной Норвегии нанёс нападающий Ятта, сменивший Ботхейма. Он эффектно сложился и пробил через себя, но попал ногой… прямо по голове француза Люкеба. К счастью, обошлось без травмы.

В компенсированное время на стандарт у ворот Шевалье пришёл голкипер норвежцев Клессон. Он даже встретился с мячом и попытался пробить. В этом эпизоде, самом страшном для сборной Франции за 90+ минут, «трёхцветные» кое-как отбились и всё же сохранили минимальную победу.