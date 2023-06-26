Грузия выйдет из «группы смерти», а чемпион поедет домой? Расклады перед 3-м туром Евро

На Евро-2023 U21, проходящем в Румынии и Грузии, завершился 2-й тур. В плей-офф вышли уже несколько команд, однако основная борьба за четвертьфиналы ещё впереди. Ниже – расклады перед решающим туром.

Группа А

Главная сенсация квартета – Грузия. Одна из команд-хозяек турнира сначала сенсационно прихлопнула Португалию — 2:0, а затем отобрала очки у Бельгии — 2:2, уступая по ходу встречи 0:2. Грузинская команда лидирует, набрав четыре очка. Следом идут Бельгия и Нидерланды (по 2 очка), замыкает таблицу Португалия (1). В заключительном туре Грузия сыграет в Тбилиси с Нидерландами, а Португалия – с Бельгией. Для выхода в 1/4 финала грузинам необходимо просто не проиграть. Тогда они точно не опустятся ниже второго места. В случае проигрыша всё будет зависеть от результата параллельного матча. Если Бельгия и Португалия сыграют вничью, то Грузия все равно выйдет в четвертьфинал, даже проиграв. Бельгийцев при определённых раскладах устроит и ничья, а вот португальцам для прохода дальше необходимо побеждать и надеяться, что Грузия не проиграет. Ведь приоритет в случае равенства очков имеют очные матчи, а затем – разница забитых и пропущенных голов.

Группа А

Группа В

Единственная четвёрка, где всё решено уже после двух туров. В плей-офф отправились Испания и Украина. Обе команды обыграли Хорватию и Румынию. В 3-м туре испанцы и украинцы сыграют за первое место, а хорваты и румыны – за третье.

Группа B

Группа С

В третьей группе уже известен один четвертьфиналист. Англия обыграла Израиль — 2:0, а ранее оказалась сильнее Чехии — тоже 2:0. Теперь англичане не опустятся ниже второй строчки. Главная сенсация – провал Германии. После двух туров в активе действующих чемпионов Европы U21 всего одно очко. Самое неприятное: в 3-м туре Германии предстоит матч с Англией. Для выхода в плей-офф немцам необходимо побеждать и надеяться, что Чехия проиграет Израилю. Тяжелейшая ситуация. Чехов устраивает ничья, даже если Англия проиграет Германии. Они окажутся выше за счёт победы в очном матче. Но Чехии нельзя проигрывать Израилю: в этом случае чехи останутся без четвертьфинала. В общем, наибольшие шансы на плей-офф – у Чехии.

Группа С

Группа D

Франция оправдывает статус одного из главных фаворитов турнира. В первых двух турах обыграны Италия — 2:1 и Норвегия — 2:0. Впереди – матч со Швейцарией. Швейцарцев в таблице за счёт победы в очном матче опережают итальянцы. Напомним, в 1-м туре Швейцария обыграла Норвегию. Франция же практически обеспечила себе выход в 1/4 финала. Им необходимо не проиграть Швейцарии. А в случае поражения французов от швейцарцев и победы Италии у трёх команд будет по шесть очков. Тогда всё решит разница забитых и пропущенных голов (так как у каждой из команд есть победа друг на другом: у Франции – над Италией, у Италии – над Швейцарией, у Швейцарии (потенциально) – над Францией). Норвегии для выхода в плей-офф необходимо совпадение нескольких факторов: своя победа над Италией и Франции – над Швейцарией. Тогда у трёх команд будет по три очка. В дело включится тот же механизм подсчёта разницы забитых и пропущенных голов.