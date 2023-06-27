Грузия — в шаге от выхода в плей-офф. Сохранит ли она первое место в группе Евро U21? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 27 июня, пройдут матчи 3-го тура молодёжного чемпионата Европы в группах A и B.
Особенно интересным выглядит положение в квартете A. Перед заключительным туром на две путёвки в плей-офф претендуют сразу четыре сборные. В их числе и сборная Грузии, которая по итогам двух матчей набрала четыре очка и сейчас возглавляет группу.
В 3-м туре грузинская команда встретится с Нидерландами, у которых было всего одно очко. В параллельном матче сойдутся Португалия и Бельгия — на их счету по два очка.
А вот в группе B уже практически всё понятно. Матч Хорватии и Румынии не представляет никакого турнирного значения, поскольку обе сборные не вышли в плей-офф. А игра сборных Испании и Украины определит лучшую команду группы.
Присоединяйтесь к нашему онлайну – и вы не пропустите ничего интересного!
- 27 июня 2023
-
01:58
-
01:45
-
01:41
-
00:42
-
00:38
-
00:28
-
00:26
- 26 июня 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:43
-
23:39
-
23:11
-
22:49
-
22:46
-
22:39
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:31