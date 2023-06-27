Перед последним туром в этом квартете на путёвки в 1/4 финала претендуют сразу четыре сборные.

Грузия — в шаге от выхода в плей-офф. Сохранит ли она первое место в группе Евро U21? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 27 июня, пройдут матчи 3-го тура молодёжного чемпионата Европы в группах A и B.

Особенно интересным выглядит положение в квартете A. Перед заключительным туром на две путёвки в плей-офф претендуют сразу четыре сборные. В их числе и сборная Грузии, которая по итогам двух матчей набрала четыре очка и сейчас возглавляет группу.

В 3-м туре грузинская команда встретится с Нидерландами, у которых было всего одно очко. В параллельном матче сойдутся Португалия и Бельгия — на их счету по два очка.

А вот в группе B уже практически всё понятно. Матч Хорватии и Румынии не представляет никакого турнирного значения, поскольку обе сборные не вышли в плей-офф. А игра сборных Испании и Украины определит лучшую команду группы.

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