Два российских тренера уехали из «Зенита» в Италию. Что за специалистов потерял Семак?

«Зенит» традиционно приковывает к себе внимание во время трансферного окна. Однако перестановки происходят не только в составе команды, но и в тренерском штабе. Сергей Семак лишился сразу двух специалистов — Марии Буровой и Александра Низелика. По нашей информации, оба продолжат карьеру в одном из итальянских клубов. Рассказываем, что это за тренеры.

Футболисты «Зенита» называли Бурову Майором

Начнём с Марии. Это выпускница Российского государственного института физической культуры со специальностью «тренер по физической культуре» и человек, изначально не имевший никакого отношения к «Зениту». Бурова попала в футбол в 2006-м и поначалу работала в «Локомотиве». Там она за девять лет прошла путь от детской академии до главной команды и должности руководителя клубного центра спортивной медицины.

Дальнейшую судьбу Буровой определила работа с Александром Кержаковым. Мария помогала на тот момент уже возрастному нападающему с тренировками перед переходом в «Цюрих». Как так вышло? Вот ответ самой Буровой из интервью «Фонтанке» пятилетней давности:

— Мне позвонил Эдуард Безуглов, главный врач сборной России (сейчас возглавляет медицинский департамент ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), попросил помочь поддержать функциональные кондиции Александра. Я всегда открыта. Коммерческая составляющая в той работе присутствовала. Мне настолько комфортно было работать с Кержаковым! Он очень приятный человек. Мы отлично находили общий язык, несмотря на то что я любитель длительных тренировок — это не час и не два. И мы оба видели результат.

Мария Бурова Фото: vk.com/zenit

Следующий шаг уже был за самим Кержаковым. Футболист посоветовал Бурову Сергею Семаку, который тогда возглавлял «Уфу». Дальше — воспоминания Марии из уже упомянутого интервью:

— Не помню, или мне дали телефон Семака, или Семак сам позвонил. Поговорили 5–10 минут, я даже не успела начать нервничать. У Сергея Богдановича есть такая особенность: начинаешь с ним общаться, и создаётся ощущение, что вы знакомы уже очень много лет. Я рассказала коротко о себе, Семак взял паузу, а потом позвонил с конкретным предложением. Я полетела на сборы, чтобы просто посмотреть. Как только приехала в Уфу, сразу поняла: остаюсь.

Так в 2017-м Бурова пришла в «Уфу», а уже спустя год вместе с Семаком отправилась в «Зенит» — на должность тренера по физподготовке. В Санкт-Петербурге Мария не стеснялась нагружать игроков, за что получила от них шуточное прозвище Майор. Но не всё было гладко. За полгода в команде случилось три травмы крестообразных связок (у Александра Кокорина, Эмануэля Мамманы и Кристиана Нобоа), и оправдываться за это пришлось в том числе и Буровой.

Мария Бурова бывший тренер «Зенита» по физподготовке Утомление центральной нервной системы ведёт к возможному повреждению связочного аппарата, потому что человек не контролирует положение конечности. Мозг не понимает, где твоё колено, и не включает мышцы, которые должны стабилизировать.

История с «крестами» забылась, а время показало, что доверие Семака к Буровой никуда не делось. Мария отработала в «Зените» пять лет, и в каждом из сезонов команда становилась чемпионом.

Низелик: отказался от карьеры футболиста и стал тренером «Зенита»

У Александра история другая. Он занимался в школе санкт-петербургского «Динамо», но сделал выбор в пользу образования. Низелик окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Знание языков (Александр владеет английским, португальским и итальянским) помогло в работе с иностранными тренерами. В 2010-м Низелик вошёл в тренерский штаб Лучано Спаллетти в «Зените» — началось с работы переводчиком на пресс-конференции, а продолжилось поездкой на сборы и полноценной работой. Вот воспоминания из интервью всё той же «Фонтанке»:

— В тот момент у меня уже были базовые знания о тренерской работе: я тренировал в университете и в любительских лигах. Мне хотелось увидеть, как работают тренеры на самом высоком уровне. Я понимал, что со своим набором навыков, со знанием иностранных языков я могу быть полезен в тренерском штабе. Я отправлял много писем: в ЦСКА, в «Динамо», в «Шахтёр». Мне нигде не отвечали. Потом наступил момент, когда стало понятно, что в «Зените» будет итальянский тренер. Я захотел предложить свои услуги. Было очень сложно, но в итоге я оказался в клубе.

Александр Низелик Фото: vk.com/zenit

Вдобавок Низелик занялся получением тренерской лицензии УЕФА. Местом обучения стала Италия: языком Александр владел, плюс хотел глубже понимать методики работы, а в клубе пошли навстречу. Так он отучился на юношескую категорию Б, затем на взрослую Б, позволяющую работать помощником в высшем дивизионе. А после этого Низелик попал на основные курсы Федерации футбола Италии, где обучают уже на категорию А.

В 2012-м Низелик стал параллельно работать помощником Фабио Капелло в сборной России. С Александром связался генеральный менеджер национальной команды Оресте Чинквини, Спаллетти дал добро, а в «Зените» оказались «двумя руками за». Сам Низелик потом признавался, что «немножко обалдел», но сохранял спокойствие, потому что понимал, что может быть полезен Капелло.

Связь с Семаком у Низелика возникла как раз во время работы в тренерском штабе Спаллетти. В 2014-м Лучано отстранили от должности, а его место занял Андре Виллаш-Боаш. Тогда у Низелика началось новое приключение: в «Зените» ему предложили стать тренером в клубной академии, и Александр согласился. Шагом назад это не было — скорее, наоборот, движением к мечте. Пусть работать предстояло не со взрослыми футболистами, речь шла о реализации собственных идей в роли главного тренера.

В 2017-м Семак решил укрепить штаб в «Уфе» проверенным человеком. Низелик отказать не смог. Ну а дальше рабочая схема. Как и Бурова, Александр перебрался в «Зенит» в составе штаба Семака и стал частью команды, которая взяла пять чемпионств подряд. К 38 годам Низелик – опытный специалист, работавший с известными итальянскими тренерами и добивавшийся успеха на серьёзном уровне.

Почему Бурова и Низелик едут в Италию вместе?

Мария и Александр не просто многолетние коллеги. Ещё в 2018-м они поженились, а спустя год Бурова (ровесница мужа) даже на какое-то время выпала из рабочего процесса, уйдя в декрет.

Александр Низелик и Мария Бурова Фото: fc-zenit.ru

В этой истории интересно всё. Во-первых, в каком клубе окажутся Бурова и Низелик и какова будет их дальнейшая футбольная судьба. А во-вторых, насколько тяжелее теперь будет Семаку, лишившемуся людей, с которыми он работал на протяжении практически всей самостоятельной тренерской карьеры.