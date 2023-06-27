Какие звёзды могут уйти из «Челси», «Баварии», «ПСЖ» и других топ-клубов

Европейские топ-клубы продолжают работу на трансферном рынке. Особенность лета 2023 года в том, что большинство информации связано с оттоком игроком из лучших команд. Самые активные в этом плане – «Челси». Но лондонцы избавились далеко не от всех ненужных игроков. Кто ещё покинет «Челси», «Барсу», «МЮ» и другие топ-команды?

«Челси»

Кай Хаверц Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Лондонский клуб уже покинули Калиду Кулибали (в «Аль-Ахли»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Тьемуэ Бакайоко (без клуба), Жоау Феликс, Денис Закария (у обоих истёк срок аренды). Также в скором времени уйдут Эдуард Менди (в «Аль-Ахли»), Кай Хаверц («Арсенал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити») и Хаким Зиеш («Аль-Наср»). Но и на этом не всё. Лондонцы ищут варианты ещё для большой группы игроков: форвардов Пьер-Эмерика Обамеянга (слухи связывают его с «Барселоной»), Ромелу Лукаку (может перейти в «Интер», «Милан» либо уехать в Саудовскую Аравию), Кристиана Пулишича («Милан»), полузащитников Мэйсона Маунта (главный вариант – «Манчестер Юнайтед»), Каллума Хадсон-Одои (есть варианты в Саудовской Аравии) и Рубен Лофтус-Чика (ведутся переговоры с «Миланом»), а также защитников Сесара Аспиликуэты и Трево Чалобы (обоих связывают с «Интером»). Чистка «Челси» продолжается. Главные покупки синих ещё впереди – после освобождения состава.

«Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо Фото: Matt McNulty/Getty Images

Манкунианцы также работают над тем, чтобы расчистить состав. Из аренд в свои клубы уже вернулись Марсель Забитцер, Ваут Вегорст и Джек Батлэнд. Также «МЮ» в статусе свободного агента покинули Аксель Туанзебе и Фил Джонс. Но основные трансферы на выход ещё ожидаются. Daily Mail сообщает, что «Юнайтед» готов выслушать предложения по огромной группе игроков. В неё входят: защитники Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Эрик Бейи, полузащитники Фред, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей, Ханнибал Межбри и Джейдон Санчо, а также форварды Энтони Эланга и Антони Марсьяль. Также «МЮ» в статусе свободного агента может покинуть Давид де Хеа, выступающий за клуб уже 12 лет. В общей сложности «Юнайтед» собирается выручить с продаж до € 280 млн. Вряд ли получится продать всех, но часть из вышеперечисленных футболистов точно покинут Манчестер.

«Ливерпуль»

Джеймс Милнер Фото: George Wood/Getty Images

Мерсисайдцы не устроили массовую распродажу, но всё же клуб уже покинули ряд игроков. В «Брайтон» отправился Джеймс Милнер, в «Вердер» в статусе свободного агента перешёл Наби Кейта, а Артур Мело вернулся из аренды в «Ювентус». Также по истечении контракта «Ливерпуль» расстался с Роберто Фирмино и Алексом Окслейд-Чемберлейном. Также команду Юргена Клоппа могут покинуть голкипер Кивин Келлехер, а также кто-то из центральных защитников (Джозеф Гомес, Рис Уильямс, Натаниел Филлипс).

«Арсенал»

Томас Парти Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Большую часть потенциальных футболистов на выход составляют те, кто вернулся в «Арсенал» из аренд. В список входят: вратарь Алекс Рунарссон, защитник Седрик Суареш, полузащитник Николя Пепе, а также форвард Фоларин Болагун. «Канониры» уже попрощались с Пабло Мари (ушёл в «Монцу» на постоянной основе) и Эйнсли Мэйтленд-Найлсом (свободный агент). Также «Арсенал» может расстаться с защитником Кираном Тирни и полузащитником Томасом Парти. Лондонцы активно расчищали состав в прошлые годы, поэтому летом 2023-го команда ведёт умеренную политику в этом плане.

«Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Действующие чемпионы Англии, обладатели Кубка Англии и победители Лиги чемпионов не собираются устраивать революцию в команде. Завершился контракт защитника Бенжамена Менди, не играющего уже давно из-за уголовного разбирательства. Также в «Барсу» ушёл полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё одна возможная потеря – Бернарду Силва. Португальцем интересуются клубы Саудовской Аравии, «ПСЖ» и «Барселона». Но реалистичен и вариант, при котором Силва всё же решит остаться в Манчестере.

«Барселона»

Серхио Бускетс Фото: David Ramos/Getty Images

Главная задача каталонцев на лето – сокращение зарплатного фонда. С этой точки зрения благоприятно на экономику «Барсу» повлияли уходы двух легенд – Серхио Бускетса (зарплата составляла € 24 млн) и Жорди Альбы (€ 10,5 млн). Также сине-гранатовые ищут клубы для вернувшихся из аренд защитников Серджино Деста, Самэуля Юмтити и Клемана Лангле. «Барса» рассматривает и варианты с продажами игроков чемпионского состава. Так, Хави не расстроится, если клуб покинут защитник Эрик Гарсия, полузащитник Франк Кессье и вингер Ансу Фати. «Барселона» уже совершила один громкий трансфер – на правах свободного агента пришёл полузащитник Илкай Гюндоган. Новые переходы во многом зависят от успеха кампании на выход.

«Ювентус»

Федерико Кьеза Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Туринцы провели худший сезон за последнее десятилетие. Команда попала только в Лигу конференций (повлияло снятие очков из-за скандала с экономическими махинациями), а также не выиграла ни одного трофея. Туринцы входят в режим перезагрузки. Клуб уже покинули Анхель Ди Мария и Деян Кулушевски (выкупил «Тоттенхэм»). Также с уходом из «Юве» связывают имена Душана Влаховича (интересуются «ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси» и «Бавария»), Федерико Кьезы («Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ», «Бавария»), Бремера («Тоттенхэм», «Астон Вилла») и Хуана Куадрадо (контракт до конца июня, но могут продлить).

«Бавария»

Лукас Эрнандес Фото: Alex Grimm/Getty Images

Несмотря на то что мюнхенцы относительно провалились в прошлом сезоне (вылетели из ЛЧ, проиграли Кубок, взяли золото только благодаря осечке «Боруссии»), команда не планирует крупных изменений. «Баварию» могут покинуть два французских защитника: Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес. Первым интересуется «ПСЖ», вторым – «Челси», «Ливерпуль», «Барса», «Интер», «Реал». Также «Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха. Ещё один кандидат на уход – вингер Садио Мане. Сенегалец не освоился в Мюнхене, а также попадал в скандалы с экс-тренером Юлианом Нагельсманом и партнёром – Лероем Зане.

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: Julian Finney/Getty Images

Парижский клуб уже потерял одну из главных звёзд – Лионеля Месси. Также команду, скорее всего, покинет Килиан Мбаппе. Когда – этим или следующим летом – пока неизвестно. Форвард присоединится к мадридскому «Реалу». Не исключён вариант, при котором из «ПСЖ» уйдёт и Неймар. Среди потенциальных кандидатов на бразильца находятся «Челси» и клубы Саудовской Аравии. Также обсуждается будущее полузащитника Марко Верратти. Например, на итальянца претендует «Рома». Главный тренер команды Жозе Моуринью лично звонил Марко, чтобы убедить его переехать в Рим. Также парижане избавятся от футболистов, вернувшихся из аренд. Форвард Мауро Икарди может оказаться в «Милане», а полузащитник Леандро Паредес – в «Галатасарае».

«Реал»

Эден Азар Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Мадридский суперклуб уже завершил кампанию, связанную с уходом игроков. «Реал» покинули Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас (все – в статусе свободных агентов), а также в Саудовскую Аравию уехал Карим Бензема («Аль-Иттихад»). Клуб продлил контракты с Дани Себальосом, Тони Кроосом, Лукой Модричем и Начо Фернандесом. Так что новые уходы из «Реала» вряд ли состоятся.

«Наполи»

Виктор Осимхен Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Действующий чемпион Италии пока что не лишился главных звёзд. Но форвард Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ ещё могут покинуть Неаполь. На обоих игроков претендуют топ-клубы. Осимхена связывают с «Челси» и «ПСЖ», а Кима – с «Баварией» и «МЮ». Неаполитанский клуб, помимо тренера Лучано Спаллетти, уже покинули Андреа Петанья («Монца»), Себастьяно Луперто («Эмполи»), а также из аренд вернулись Тангай Н'Домбеле. Бартош Берешиньски и Пьерлуиджи Голлини.