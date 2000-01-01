10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2022/2023
По версии тренеров и капитанов клубов РПЛ. Итоги ежегодной премии «Чемпионата». Полный список – по ссылке!
10. Арсен Захарян – 13 баллов
Атакующий полузащитник «Динамо».
9. Александр Сильянов – 15 баллов
Сыграл на всех позициях в защите, был в «Ростове» в аренде. Теперь вернулся в «Локомотив».
8. Кирилл Щетинин – 17 баллов
Центральный хавбек «Ростова».
7. Сергей Волков – 23 балла
Крайний защитник «Краснодара».
6. Артём Карпукас – 25 баллов
Опорник «Локомотива».
5. Никита Кривцов – 29 баллов
Игрок центра поля «Краснодара».
4. Александр Коваленко – 32 балла
Полузащитник «Крыльев Советов».
3. Руслан Литвинов – 71 балл
Игрок обороны «Спартака».
2. Константин Тюкавин – 71 балл
Нападающий «Динамо».
1. Сергей Пиняев – 90 баллов
Вингер «Локомотива», первую часть сезона играл за «Крылья».
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Изучить рейтинг и кого выбрали тренеры и капитаны можно здесь.
10 лучших молодых игроков РПЛ в сезоне-2022/2023
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