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Милорад Мажич назначен главой департамента судейства, Джюнейт Чакыр войдёт в ЭСК — кто такие, карьера

Новые лица российского судейства — серб Мажич и турок Чакыр. Кто это такие?
Полина Куимова
Новые лица российского судейства
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Оба судили на очень высоком уровне. И запомнились громкими скандалами.

В судейском департаменте перемены: серб Милорад Мажич, который ранее был в экспертно-судейской комиссии, теперь стал главой департамента, а в скором времени к ЭСК присоединится турок Джюнейт Чакыр.

Мажич уже работает:
Судейство в РПЛ сильно изменится. С новым главой департамента уже начались перемены
Судейство в РПЛ сильно изменится. С новым главой департамента уже начались перемены

Мажич: был признан лучшим арбитром Сербии девять раз подряд

Cерб начал судить на высшем уровне в сезоне-2006/2007 в сербской Суперлиге, в 2008-м его впервые поставили работать на «вечном дерби» – матче между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Впоследствии в своей карьере он отработает ещё 12 таких встреч и станет рекордсменом среди арбитров, обслуживавших главное сербское дерби. Всего в Суперлиге Сербии за всю карьеру у него насчитывается 161 матч, при этом всего он раздал 637 жёлтых – примерно 3,9 за матч.

Милорад Мажич

Милорад Мажич

Фото: Fred Lee/Getty Images

В 2009 году Мажич вышел на международный уровень – он отсудил матч квалификации ЧЕ-U17, поработал потом на самом турнире, а к осени поднялся уже и до взрослых, отработав на матче отбора на ЧМ-2010 между сборными Финляндии и Уэльса. Дебют в Лиге чемпионов состоялся в 2012-м – Мажич судил встречу «Барселоны» и «Спартака» на «Камп Ноу» (в том матче он показал пять жёлтых игрокам москвичей).

Тогда «Спартак» чуть было не обыграл «Барселону»:
За 20 минут до чуда
За 20 минут до чуда

Точно такое же количество ЖК, которые серб раздал в четвертьфинале ЛЧ сезона-2014/2015, в котором встретились «Атлетико» и «Реал», за что получил порцию публичной критики от полузащитника «Атлетико» Марио Суареса: футболист заявил, что судья был «очень плох». «Это неправильно, что на такие игры, как четвертьфинал Лиги чемпионов, назначают серба. Надеюсь, ответный матч будет лучше, с более последовательными и нормальными решениями. Рефери не подходил к этому матчу. Судейская бригада провалилась, и мы тоже», – наговорил Суарес в послематчевом интервью. Потом, правда, пришёл в «Твиттер» и извинился (хотя вряд ли сделал лучше): «Я имел в виду, что игры такого масштаба должны быть назначены судье из одной из высших лиг. Вот и всё, мы все делаем ошибки».

Мажич получил назначение на матчи Евро-2016, отработав там три матча в качестве главного и две четвертьфинальные встречи сборной Польши в статусе резервного. Его работа на турнире была оценена положительно, поэтому он попал в список возможных кандидатов на работу в финале, однако в итоге назначение получил англичанин Марк Клаттенбург. Но финалы в карьере Мажича всё же случались: он работал на Суперкубке УЕФА – 2016, финале Кубка Конфедераций – 2017 и ЛЧ-2018 («Реал» – «Ливерпуль»). В Сербии были восхищены работой его команды в Киеве – издание «Новости» писало вот что: «Милорад Мажич и его помощники отсудили финал Лиги чемпионов без единой видимой ошибки. Судьи из Сербии обоснованно не засчитали гол Карима Бензема в первом тайме из-за офсайда. Мажич полностью управлял полем, контролировал ход матча – было видно, что он имеет полный авторитет среди игроков, которые принимали его решения без особых возражений».

Милорад Мажич в финальном матче ЛЧ-2018

Милорад Мажич в финальном матче ЛЧ-2018

Фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

В 2019-м его позвали работать в Китайскую Суперлигу, где он в том же году стал лучшим арбитром чемпионата – Мажич единственный иностранец, который получил подобное призвание.

СоревнованиеКоличество матчейЖКККПенальти
Сербская Суперлига1616371536
Китайская Суперлига31100414
Лига чемпионов3012016
Лига Европы21120311
Саудовская Про Лига176702
Кубок Сербии176713
Товарищеские матчи144003
Квалификация ЧМ (Европа)93510
Квалификация ЧЕ93425
Квалификация ЛЧ95312
Евро-201631300
ЧМ-201831001
Кубок конфедераций – 201721001
ЧМ-20142311
Суперкубок УЕФА1501

Скандалы в карьере Мажича случались – кажется, сложно найти судью высшего уровня, кто хотя бы раз не попадал в противоречивые ситуации. Пожалуй, самый громкий случай произошёл на ЧМ-2014, когда серб работал на матче сборных Португалии и Германии. Мажич сначала поставил сомнительный пенальти в ворота португальцев на 10-й минуте, который немцы реализовали. При счёте 2:0 он удалил Пепе за то, что тот сначала отмахнулся и ударил Томаса Мюллера по лицу, а потом ещё и боднул его головой, пока тот находился на газоне. Роналду был просто взбешён решением арбитра – таким злым его можно увидеть редко. Болельщики тоже остались недовольны: по оценкам «Твиттера», более 261 026 пользователей отреагировали на красную карточку Пепе – этот эпизод получил больше откликов, чем гол Лионеля Месси. В итоге после того матча, который закончился со счётом 4:0, Португалия вылетела с турнира, заняв третье место в группе. Главный тренер сборной Пауло Бенто после игры пошёл на Мажича с критикой: «В этих двух ситуациях судья показал, что он был предвзятым. Удаление было спровоцировано немецким игроком, и я не знаю, было ли это связано с репутацией Пепе».

Тот самый провал Португалии на ЧМ-2014:
Паршивая овца. Как Пепе подставил Португалию
Паршивая овца. Как Пепе подставил Португалию

На том же ЧМ Мажича критиковал тренер сборной Ирана за его работу на матче с Аргентиной – Карлуш Кейруш даже грозился подать официальную жалобу в ФИФА. «Сможет ли этот человек спать сегодня вечером? Или до конца своей жизни?» – задавал вопросы главный тренер иранцев после матча.

Чакыр: один из лучших, но при этом очень неоднозначный арбитр

Дебют Чакыра в Лиге чемпионов тоже начался со встречи с российской командой – в сентябре 2010-го он работал на матче между «Рубином» и «Барселоной», а спустя месяц его назначили на игру «Челси» и «Спартака». На этом встречи с российскими клубами не закончились – в сезоне-2018/2019 Чакыр работал в Москве на ЦСКА – «Рома». На матче российской сборной турок тоже работал – обслуживал встречу с Алжиром на ЧМ-2014. Также Чакыр отработал три игры на чемпионате мира в России: Марокко – Иран и Нигерия – Аргентина в группе, а также полуфинал Хорватия – Англия.

СоревнованиеКоличество матчейЖКККПенальти
Турецкая Суперлига384165062143
Лига чемпионов55222328
Кубок Турции2211755
Лига Европы207128
ЛЧ квалификация146305
ЧЕ квалификация134313
ЧМ квалификация (Европа)124122
Товарищеские матчи122001
Саудовская Про лига72601
Евро-202031201
Евро-201631100
ЧМ-201831200
ЧМ-201431700

C работой в еврокубках у Чакыра связано много историй. В апреле 2012-го он обслуживал полуфинал ЛЧ между «Барселоной» и «Челси» на Камп Ноу», в котором в первом же тайме удалил Джона Терри, из-за чего тот пропустил финал. Это событие широко обсуждалось, но сам англичанин признал, что решение арбитра было верным: «Я ещё раз посмотрел момент. Это выглядит плохо. В моей футбольной жизни я никогда не был футболистом, который специально причинял бы кому-то боль. Это не подходит моему характеру. Я разочарован. Но я очень рад, что в составе 10 человек мы смогли пройти дальше. События обострились, но карточка, показанная мне, была верной».

Джюнейт Чакыр в матче «Челси» — «Барселона»

Джюнейт Чакыр в матче «Челси» — «Барселона»

Фото: CameraSport via Getty Images

В том же году Чакыр работал на полуфинале Евро между Португалией и Испанией, и за 120 минут он показал девять жёлтых. При этом все его решения были признаны верными, и турок получил назначение на финал. В декабре 2012-го ему также доверили финал клубного чемпионата мира, в котором он удалил Гари Кэхилла, – Чакыр вообще за свою карьеру показал 92 красных карточки за 624 матча.

Но самым громким удалением стало удаление Нани в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Реалом» в 2013-м. При счёте 1:0 в пользу «Манчестера» Чакыр показал красную карточку Нани после того, как тот вытянул ногу в попытке контролировать мяч, но попал Альваро Арбелоа шипами в грудь. Сэр Алекс Фергюсон после этого момента обратился к трибунам «Олд Траффорд» и начал размахивать руками, как дирижёр, пытаясь запустить их голоса, но в итоге «Реал» вышел вперёд, и встреча закончилась со счётом 1:2. Для «МЮ» это была трагедия, для болельщиков – повод для травли: турецкого арбитра заклеймили словами позора и обсыпали проклятиями в социальных сетях за сломанную игру. Даже испанская газета Marca поставила ему двойку и констатировала: «Арбитр совершил серьёзную ошибку, удалив Нани».

Но сам Чакыр так не считал. Да и в УЕФА тоже: по данным турецкого издания Milliyet, за свою работу на турок получил оценку 8,2.

Джюнейт Чакыр
Джюнейт Чакыр
бывший судья

«Со мной всё было в порядке — я не испытывал ни малейших сомнений, принимая такое решение. Красная карточка Нани была показана правильно. Пройдёт время, и мир поймёт, что я был прав. Все решения, принятые мной в матчах с участием английских команд, были верными. Поверьте, я просто не могу показывать карточки, основываясь на эмоциях или каких-то переживаниях. Критика меня не сильно задевает. Я не думаю об этом. Конечно, иной раз меня ругают, но я всегда выше этого. Я готов и впредь принимать подобные решения на поле. Я стараюсь делать свою работу качественно, иначе нельзя».

После этого громкого скандала Чакыр проработал на многих матчах ЛЧ, включая финал 2015-го, полуфиналы сезона-2015/2016 и сезона-2016/2017, а также сезона-2018/2019, в котором «Ливерпуль» совершил камбэк с «Барселоной». В 2020-м Чакыр отменил гол Месси в матче с «Наполи», из-за чего Лео отказался пожимать ему руку, но зато засчитал мяч Клемана Лангле, который был спорным. Один из последних обсуждаемых с ним моментов случился в игре «Милана» и «Атлетико» в ЛЧ-2021/2022: он удалил Франка Кессье на 29-й минуте при счёте 1:0, а в добавленное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев, что не оценил тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Не думаю, что это был лучший вечер арбитра, – сказал специалист. – Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Жаль. Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах он всегда принимал не нашу сторону». Сообщалось, что по итогам матча Чакыра и его ассистента отстранят, но турок в итоге избежал наказания – наказали только видеоассистента.

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