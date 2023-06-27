Новые лица российского судейства — серб Мажич и турок Чакыр. Кто это такие?

В судейском департаменте перемены: серб Милорад Мажич, который ранее был в экспертно-судейской комиссии, теперь стал главой департамента, а в скором времени к ЭСК присоединится турок Джюнейт Чакыр.

Мажич: был признан лучшим арбитром Сербии девять раз подряд

Cерб начал судить на высшем уровне в сезоне-2006/2007 в сербской Суперлиге, в 2008-м его впервые поставили работать на «вечном дерби» – матче между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Впоследствии в своей карьере он отработает ещё 12 таких встреч и станет рекордсменом среди арбитров, обслуживавших главное сербское дерби. Всего в Суперлиге Сербии за всю карьеру у него насчитывается 161 матч, при этом всего он раздал 637 жёлтых – примерно 3,9 за матч.

Милорад Мажич Фото: Fred Lee/Getty Images

В 2009 году Мажич вышел на международный уровень – он отсудил матч квалификации ЧЕ-U17, поработал потом на самом турнире, а к осени поднялся уже и до взрослых, отработав на матче отбора на ЧМ-2010 между сборными Финляндии и Уэльса. Дебют в Лиге чемпионов состоялся в 2012-м – Мажич судил встречу «Барселоны» и «Спартака» на «Камп Ноу» (в том матче он показал пять жёлтых игрокам москвичей).

Точно такое же количество ЖК, которые серб раздал в четвертьфинале ЛЧ сезона-2014/2015, в котором встретились «Атлетико» и «Реал», за что получил порцию публичной критики от полузащитника «Атлетико» Марио Суареса: футболист заявил, что судья был «очень плох». «Это неправильно, что на такие игры, как четвертьфинал Лиги чемпионов, назначают серба. Надеюсь, ответный матч будет лучше, с более последовательными и нормальными решениями. Рефери не подходил к этому матчу. Судейская бригада провалилась, и мы тоже», – наговорил Суарес в послематчевом интервью. Потом, правда, пришёл в «Твиттер» и извинился (хотя вряд ли сделал лучше): «Я имел в виду, что игры такого масштаба должны быть назначены судье из одной из высших лиг. Вот и всё, мы все делаем ошибки».

Мажич получил назначение на матчи Евро-2016, отработав там три матча в качестве главного и две четвертьфинальные встречи сборной Польши в статусе резервного. Его работа на турнире была оценена положительно, поэтому он попал в список возможных кандидатов на работу в финале, однако в итоге назначение получил англичанин Марк Клаттенбург. Но финалы в карьере Мажича всё же случались: он работал на Суперкубке УЕФА – 2016, финале Кубка Конфедераций – 2017 и ЛЧ-2018 («Реал» – «Ливерпуль»). В Сербии были восхищены работой его команды в Киеве – издание «Новости» писало вот что: «Милорад Мажич и его помощники отсудили финал Лиги чемпионов без единой видимой ошибки. Судьи из Сербии обоснованно не засчитали гол Карима Бензема в первом тайме из-за офсайда. Мажич полностью управлял полем, контролировал ход матча – было видно, что он имеет полный авторитет среди игроков, которые принимали его решения без особых возражений».

Милорад Мажич в финальном матче ЛЧ-2018 Фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

В 2019-м его позвали работать в Китайскую Суперлигу, где он в том же году стал лучшим арбитром чемпионата – Мажич единственный иностранец, который получил подобное призвание.

Соревнование Количество матчей ЖК КК Пенальти Сербская Суперлига 161 637 15 36 Китайская Суперлига 31 100 4 14 Лига чемпионов 30 120 1 6 Лига Европы 21 120 3 11 Саудовская Про Лига 17 67 0 2 Кубок Сербии 17 67 1 3 Товарищеские матчи 14 40 0 3 Квалификация ЧМ (Европа) 9 35 1 0 Квалификация ЧЕ 9 34 2 5 Квалификация ЛЧ 9 53 1 2 Евро-2016 3 13 0 0 ЧМ-2018 3 10 0 1 Кубок конфедераций – 2017 2 10 0 1 ЧМ-2014 2 3 1 1 Суперкубок УЕФА 1 5 0 1

Скандалы в карьере Мажича случались – кажется, сложно найти судью высшего уровня, кто хотя бы раз не попадал в противоречивые ситуации. Пожалуй, самый громкий случай произошёл на ЧМ-2014, когда серб работал на матче сборных Португалии и Германии. Мажич сначала поставил сомнительный пенальти в ворота португальцев на 10-й минуте, который немцы реализовали. При счёте 2:0 он удалил Пепе за то, что тот сначала отмахнулся и ударил Томаса Мюллера по лицу, а потом ещё и боднул его головой, пока тот находился на газоне. Роналду был просто взбешён решением арбитра – таким злым его можно увидеть редко. Болельщики тоже остались недовольны: по оценкам «Твиттера», более 261 026 пользователей отреагировали на красную карточку Пепе – этот эпизод получил больше откликов, чем гол Лионеля Месси. В итоге после того матча, который закончился со счётом 4:0, Португалия вылетела с турнира, заняв третье место в группе. Главный тренер сборной Пауло Бенто после игры пошёл на Мажича с критикой: «В этих двух ситуациях судья показал, что он был предвзятым. Удаление было спровоцировано немецким игроком, и я не знаю, было ли это связано с репутацией Пепе».

На том же ЧМ Мажича критиковал тренер сборной Ирана за его работу на матче с Аргентиной – Карлуш Кейруш даже грозился подать официальную жалобу в ФИФА. «Сможет ли этот человек спать сегодня вечером? Или до конца своей жизни?» – задавал вопросы главный тренер иранцев после матча.

Чакыр: один из лучших, но при этом очень неоднозначный арбитр

Дебют Чакыра в Лиге чемпионов тоже начался со встречи с российской командой – в сентябре 2010-го он работал на матче между «Рубином» и «Барселоной», а спустя месяц его назначили на игру «Челси» и «Спартака». На этом встречи с российскими клубами не закончились – в сезоне-2018/2019 Чакыр работал в Москве на ЦСКА – «Рома». На матче российской сборной турок тоже работал – обслуживал встречу с Алжиром на ЧМ-2014. Также Чакыр отработал три игры на чемпионате мира в России: Марокко – Иран и Нигерия – Аргентина в группе, а также полуфинал Хорватия – Англия.

Соревнование Количество матчей ЖК КК Пенальти Турецкая Суперлига 384 1650 62 143 Лига чемпионов 55 222 3 28 Кубок Турции 22 117 5 5 Лига Европы 20 71 2 8 ЛЧ квалификация 14 63 0 5 ЧЕ квалификация 13 43 1 3 ЧМ квалификация (Европа) 12 41 2 2 Товарищеские матчи 12 20 0 1 Саудовская Про лига 7 26 0 1 Евро-2020 3 12 0 1 Евро-2016 3 11 0 0 ЧМ-2018 3 12 0 0 ЧМ-2014 3 17 0 0

C работой в еврокубках у Чакыра связано много историй. В апреле 2012-го он обслуживал полуфинал ЛЧ между «Барселоной» и «Челси» на Камп Ноу», в котором в первом же тайме удалил Джона Терри, из-за чего тот пропустил финал. Это событие широко обсуждалось, но сам англичанин признал, что решение арбитра было верным: «Я ещё раз посмотрел момент. Это выглядит плохо. В моей футбольной жизни я никогда не был футболистом, который специально причинял бы кому-то боль. Это не подходит моему характеру. Я разочарован. Но я очень рад, что в составе 10 человек мы смогли пройти дальше. События обострились, но карточка, показанная мне, была верной».

Джюнейт Чакыр в матче «Челси» — «Барселона» Фото: CameraSport via Getty Images

В том же году Чакыр работал на полуфинале Евро между Португалией и Испанией, и за 120 минут он показал девять жёлтых. При этом все его решения были признаны верными, и турок получил назначение на финал. В декабре 2012-го ему также доверили финал клубного чемпионата мира, в котором он удалил Гари Кэхилла, – Чакыр вообще за свою карьеру показал 92 красных карточки за 624 матча.

Но самым громким удалением стало удаление Нани в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Реалом» в 2013-м. При счёте 1:0 в пользу «Манчестера» Чакыр показал красную карточку Нани после того, как тот вытянул ногу в попытке контролировать мяч, но попал Альваро Арбелоа шипами в грудь. Сэр Алекс Фергюсон после этого момента обратился к трибунам «Олд Траффорд» и начал размахивать руками, как дирижёр, пытаясь запустить их голоса, но в итоге «Реал» вышел вперёд, и встреча закончилась со счётом 1:2. Для «МЮ» это была трагедия, для болельщиков – повод для травли: турецкого арбитра заклеймили словами позора и обсыпали проклятиями в социальных сетях за сломанную игру. Даже испанская газета Marca поставила ему двойку и констатировала: «Арбитр совершил серьёзную ошибку, удалив Нани».

Но сам Чакыр так не считал. Да и в УЕФА тоже: по данным турецкого издания Milliyet, за свою работу на турок получил оценку 8,2.

Джюнейт Чакыр бывший судья «Со мной всё было в порядке — я не испытывал ни малейших сомнений, принимая такое решение. Красная карточка Нани была показана правильно. Пройдёт время, и мир поймёт, что я был прав. Все решения, принятые мной в матчах с участием английских команд, были верными. Поверьте, я просто не могу показывать карточки, основываясь на эмоциях или каких-то переживаниях. Критика меня не сильно задевает. Я не думаю об этом. Конечно, иной раз меня ругают, но я всегда выше этого. Я готов и впредь принимать подобные решения на поле. Я стараюсь делать свою работу качественно, иначе нельзя».

После этого громкого скандала Чакыр проработал на многих матчах ЛЧ, включая финал 2015-го, полуфиналы сезона-2015/2016 и сезона-2016/2017, а также сезона-2018/2019, в котором «Ливерпуль» совершил камбэк с «Барселоной». В 2020-м Чакыр отменил гол Месси в матче с «Наполи», из-за чего Лео отказался пожимать ему руку, но зато засчитал мяч Клемана Лангле, который был спорным. Один из последних обсуждаемых с ним моментов случился в игре «Милана» и «Атлетико» в ЛЧ-2021/2022: он удалил Франка Кессье на 29-й минуте при счёте 1:0, а в добавленное время ко второму тайму назначил пенальти в ворота итальянцев, что не оценил тренер «Милана» Стефано Пиоли. «Не думаю, что это был лучший вечер арбитра, – сказал специалист. – Нас наказали немного сильнее, чем следовало. Жаль. Было много ситуаций, не только удаление и пенальти. В спорных моментах он всегда принимал не нашу сторону». Сообщалось, что по итогам матча Чакыра и его ассистента отстранят, но турок в итоге избежал наказания – наказали только видеоассистента.