Ещё один провал топ-сборной на Евро-2023! Экс-форвард «Краснодара» приговорил Италию

Сборная Италии провела заключительный матч на групповой стадии молодёжного Евро-2023. Перед 3-м туром команда занимала второе место в квартете, однако при определённом раскладе могла пролететь мимо плей-офф.

После двух туров итальянцы набрали три очка, столько же было у Швейцарии. Французы возглавляли группу с шестью баллами, но норвежцы проиграли оба матча. Италия опережала Швейцарию по результату личной игры (3:2), поэтому в последнем туре команде Паоло Николато нужно было сыграть не хуже конкурента.

Итальянцы резво начали и загубили к 15-й минуте два момента. В обоих эпизодах нападающие били головой, но мяч проходил мимо цели. Сначала в створ не попал Вильфред Ньонто, а через минуту — Пьетро Пеллегри. Казалось, что после такого бодрого старта номинальные хозяева спокойно раскатают соперника, но норвежцы быстро пришли в себя. До перерыва они спокойно контролировали все перемещения соперника и свели число опасных моментов у своих ворот к минимуму.

По итогам первой половины итальянцы превзошли норвежцев во владении мячом (60% на 40%). Команды нанесли восемь ударов на двоих (шесть — у итальянцев), но в створ ни разу не попали. В параллельном матче Швейцария и Франция ушли на перерыв при счёте 1:1, и такой результат полностью устраивал Италию. При равенстве очков со Швейцарией она опережала соперника по «личкам».

После перерыва норвежцы заиграли активнее у чужих ворот. В середине второго тайма настырность скандинавов привела к забитому мячу. А отличился Эрик Ботхейм. Пробил пусть и коряво, но зато эффективно. Тот самый нападающий, который в начале 2022 года перешёл в «Краснодар», а потом сбежал из России. Эрик так и не провёл за «быков» ни одного матча, а в минувшем сезоне играл в Серии А. Кстати, статистика в «Салернитане» у него так себе: 29 матчей, один гол, три ассиста.

Итальянцы должны были сравнивать счёт за 10 минут до конца основного времени. Вышедший на замену Николо Камбьяги из убойной позиции грудью направил мяч в перекладину, хотя никто из соперников ему не мешал. Наверное, итальянец и сам не понял, каким образом загубил голевой момент. А уже через три минуты вратарь Карнесекки справился с очень непростым дальним ударом норвежца Антонио Нусы, который метил в правую девятку.

В итоге итальянцы потерпели второе поражение на турнире, а норвежцы одержали первую победу. Дальше началось самое интересное. В связи с тем, что швейцарцы без вариантов проиграли Франции (1:4), сразу три команды завершили групповой этап с тремя очками. В таком случае нужно смотреть на результаты личных встреч и на разность мячей в этих встречах. Швейцария обыграла Норвегию (3:2), Италия — Швейцарию (3:2), а Норвегия — Италию (1:0). Как мы видим, в каждом из матчей одинаковая разность мячей. Следующий критерий — количество голов в матчах между командами, у которых одинаковое количество очков. Швейцарцы забили четыре мяча, итальянцы — три, норвежцы — два.

Таким образом, команда Николато всё-таки умудрилась пролететь мимо плей-офф. Любопытно, что и норвежцам, и итальянцам достаточно было забить один мяч в концовке, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. В итоге это не сделали ни те, ни другие. Сборная Италии завершила выступление на Евро-2023, как и норвежская команда.