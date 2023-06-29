Франция летит к золоту Евро, даже теряя ведущих игроков. Эту команду любят судьи

Сборная Франции вышла с первого места из группы D в плей-офф молодёжного Евро-2023. В этом квартете развязка получилась потрясающей.

Францию, набравшую шесть очков за два тура, устраивала и ничья. Швейцарии скорее требовалось играть на победу, чем надеяться на осечку Италии (обе сборные имели по три очка). Но при счёте 0:0 швейцарцы почему-то были робкими, отдали мяч и проигрывали единоборства. Впрочем, уж больно мощный центр поля у «трёхцветных»! В средней линии французов играли два самых дорогих футболиста команды – Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии» и Тюрам из «Ниццы» (Transfermarkt оценивает обоих в € 40 млн), а также капитан Какере из «Лиона».

Они подавляли своим мощным движением. Вдобавок самый юный «бриллиант» Франции 19-летний Шерки из «Лиона» был лишь формально привязан к левому флангу, он часто смещался в центр, финтил, отдавал острые пасы.

На исходе трети первого тайма именно Шерки заработал пенальти. Пользуясь ролью свободного художника в атаке, он оказался на правом фланге. Полез в обыгрыш, сначала потерял мяч, но потом снова им завладел и упал в штрафной после единоборства с центрхавом «Янг Бойз» Ридером (к слову, самым дорогим игроком у швейцарцев, его оценивают в € 15 млн). Судя по повтору, Шерки скорее сам зацепился за ногу соперника, однако судьи на Евро-2023 раз за разом принимают решения в пользу сборной Франции в спорных эпизодах.

Нападающий «Ренна» Гуири спокойно, на паузе реализовал 11-метровый, после чего показал футболку Олисе: этот парень получил повреждение в прошлом матче и выбыл надолго. Любопытно, что в эпизоде перед фолом на Шерки травмировался ещё один француз – Коне. Видимо, в плей-офф будут показывать его футболку.

То ли из-за потери Коне, то ли из-за поменявшейся для Швейцарии ситуации «трёхцветные» при счёте 1:0 перестали так хорошо контролировать центр поля. Команда Патрика Рахмена, который сезоном ранее тренировал Чалова в «Базеле», стала всё чаще появляться у штрафной сборной Франции. В нескольких хороших атаках поучаствовал правый защитник Блюм. А вот левый защитник французов Нкунку, как и в матче с Италией, казался слабым звеном в обороне команды Сильвена Риполля. В результате оттуда и пришёл гол швейцарцев на 35-й минуте. Они разыграли красивую комбинацию, доставив мяч низом с правого фланга на левый угол вратарской соперника. Блюм начал – Ндой из «Базеля» завершил в касание. Швейцария, как и Франция, забила первым же ударом в створ. Всего же до перерыва было три попадания в створ (два у французов).

Во втором тайме игра раскрылась, а его дебют остался за Швейцарией. Какой момент создала команда Рахмена на первых минутах! Ридер наконец показал, почему стоит таких денег, вырезав гениальную длинную передачу из центра поля прямо на правый угол штрафной, куда прибежал «энерджайзер» Блюм. После паса правого защитника из убойной позиции бил форвард Амдуни. Но голкипер французов Шевалье из «Лилля» своим сейвом ещё раз доказал, что будет претендовать на звание лучшего вратаря Евро-2023. Что делал Нкунку? Впрочем, всех собак вешать на него не стоит. Шерки и потом Гуири (когда Шерки по решению тренера ушёл направо) недостаточно хорошо помогали левому защитнику в обороне.

Сборная Швейцарии не использовала свой шанс, а потом «трёхцветные» провели несколько атак и опять забили первым же ударом в створ в тайме. Вот это уровень мастерства! Швейцарцы в общем-то сами себе «привезли» этот гол обрезом при выходе из обороны. Дальше здорово сыграл француз Баркола. Форвард «Лиона» перехватил мяч, разогнал контрвыпад и забил. Баркола пробил по отскочившему мячу, который защитник соперника выбил из-под ног Гуири.

А на концовку подуставших швейцарцев просто не хватило. Французы разорвали их и победили крупно, хотя команда Рахмена точно не заслуживала такого поражения. На 76-й минуте Шерки «подрисовал» ещё миллион-другой к своей трансферной стоимости (€ 30 млн): сыграл в стенку с Гуири, ушёл от защитника и забил. А за 10 минут до конца «трёхцветные» придумали классную трёхходовку, которую завершил ударом в касание из центра штрафной Какере. Тем не менее сборная Швейцарии благодаря неожиданному поражению Италии от Норвегии осталась на втором месте и тоже сыграет в плей-офф.