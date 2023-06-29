11 молодых талантов, которые должны выстрелить в новом сезоне РПЛ

Второй сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого игрока РПЛ. Если в прошлом году в упорной борьбе сенсационный бомбардир Агаларов опередил динамовского вундеркинда Захаряна, то в этот раз интрига была чуть слабее. Главные тренеры и капитаны команд Премьер-Лиги сообща вывели на чистое первое место Сергея Пиняева. Победа за явным преимуществом.

Баллы подсчитали, лауреатов поздравили, а теперь предлагаем немного пофантазировать на тему будущего сезона. Кто может и должен выстрелить в новом чемпионате? По нашей просьбе два аналитика из клубов РПЛ и Первой лиги независимо друг от друга очертили круг молодых игроков, которым пора уже заявить о себе, и аргументировали свой выбор.

Основных критериев поиска было три:

возраст: не старше 21 года;

небольшой стаж игры в Премьер-Лиге;

отсутствие в топ-10 лучших молодых игроков сезона-2022/2023.

Единственным встречным пожеланием наших респондентов была анонимность, поскольку сотруднику клуба не очень этично обсуждать игроков других команд публично. В этом рейтинге мы расставили игроков в алфавитном порядке, а через год сверим свои ожидания с реальностью — и в том числе с результатами тренерско-капитанского референдума.

Вперёд!

Станислав Агкацев, «Краснодар», 21 год

Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник осетинского футбола уже шесть лет в системе «Краснодара». Осенью 2022-го тренер Сторожук четырежды выпускал Агкацева в Кубке (пара «сухарей»), а весной у Ивича Станислав провёл три матча в РПЛ (два — «на ноль»). Стоимость: € 1 млн (тут и далее — данные Transfermarkt).

Мнение аналитика: есть все шансы, что вытеснит Сафонова из основы окончательно. На сегодня — более стабильный и ровный вратарь.

Георгий Арутюнян, «Краснодар», 18 лет

Георгий Арутюнян Фото: РИА Новости

Выпускник академии Галицкого повторил фокус Головина и Чернова: дебютировал за национальную команду раньше, чем за основу родного клуба. В случае Арутюняна это была Армения. За неполный год, с ноября 2022-го, защитник подорожал на Transfermarkt в 16 раз — с € 50 тысяч до € 800 тысяч.

Мнение аналитика: молодой центральный защитник «Краснодара», пробившийся в основу в двух последних матчах. В прошедшем сезоне сделал сразу три шага наверх — сначала из МФЛ в ФНЛ в «Краснодар-2», а далее — в главную команду клуба и в сборную.

Ярослав Гладышев, «Динамо», 20 лет

Ярослав Гладышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый результативный и дорогой (по Transfermarkt) игрок нашего топа. В «Динамо» в основном выходит на замены, но делает это весьма эффективно. 5+3 в 26 матчах — приличный показатель для 20-летнего дублёра. Пора выходить из тени Захаряна и Тюкавина. Стоимость: € 1,5 млн.

Мнение аналитика: универсальный атакующий игрок, уже проявил себя в РПЛ, но может засветиться ещё сильнее.

Данил Капустянский, «Оренбург», 18 лет

Данил Капустянский Фото: РИА Новости

Единственный молодой воспитанник «Оренбурга» в обойме основной команды. За шесть выходов на поле скопил всего полчаса игрового времени, но успел забить гол (в ворота «Торпедо» в «Лужниках»). Стоимость: € 100 тысяч.

Мнение аналитика: интересный крайний нападающий, но непонятно, будет ли его встраивать новый тренер команды в свою игровую модель.

Иван Комаров, «Ростов», 20 лет

Иван Комаров Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

За весну-2023 наиграл 11 матчей в Премьер-Лиге, отдал три результативные передачи (две из них в матче с «Оренбургом»). Стоимость: € 400 тысяч.

Мнение аналитика: быстрый, моторный краëк, с резкими смещениями в центр под удар.

Владислав Лазарев, «Балтика», 21 год

Владислав Лазарев Фото: ФК «Балтика»

Единственный воспитанник (более того — уроженец Калининграда) в первой команде «Балтики». Несколько лет обучался в системе ЦСКА, но «доводку» до взрослого футбола проходил дома. В «серебряном» сезоне-2022/2023 набил 7+5 по системе «гол+пас». Стоимость: € 700 тысяч.

Мнение аналитика: атакующий полузащитник, инсайд. Классный сезон в Первой лиге, расцвёл при Игнашевиче. Понимающий пространство, хорошо вбегающий в штрафную, техничный, умеющий решать эпизоды игрок.

Павел Мелëшин, «Спартак», 19 лет

Павел Мелëшин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитаннику спартаковской академии и сыну четырёхкратного чемпиона России пока объективно сложно растолкать в основе таких крепких парней, как Соболев, Бальде, Николсон, но даже нечастыми шансами Павел пользуется неплохо: уже три гола в РПЛ и Кубке России. Стоимость: € 500 тысяч.

Мнение аналитика: форвард с потенциально высокой конкретикой и отличной двигательной активностью. Много забивал в молодёжной структуре «Спартака», начал забивать и в основе. Был резкий скачок поздней осенью и на зимних сборах, но весной не смог закрепиться на высшем уровне. Новый сезон — новая попытка, все данные для развития у парня есть.

Ярослав Михайлов, «Пари НН», 20 лет

Ярослав Михайлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Продукт системы подготовки «Зенита» с опытом игры во второй немецкой Бундеслиге. Теперь — перспективный актив «Пари НН». За 22 матча прошлого сезона набрал 1+3. Стоимость: € 800 тысяч.

Мнение аналитика: креативный центральный полузащитник с хорошей левой ногой и достойными навыками ведения игры.

Вадим Раков, «Локомотив», 18 лет

Вадим Раков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

13 выходов за основу (девять в чемпионате + четыре в Кубке) — неплохая статистика для 18-летнего юноши. Голов на взрослом уровне Раков пока не забивал, но одну результативную уже отдал. Стоимость: € 500 тысяч.

Мнение аналитика: универсальный исполнитель, играет и в передней линии, и в зоне второго темпа (в оттяжке), и на фланге со смещениями. Быстрый, агрессивный, смелый в заходах в штрафную, стремительный в выходах на удар. Бьёт с обеих ног с любой дистанции. Был лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 с какой-то невероятной статистикой (36 голов в 26 матчах), назабивал шедевров издали. Он ещё осенью в официальных матчах поучаствовал в нескольких ярких эпизодах в главной команде. От него в клубе ждут прогресса.

Никита Салтыков, «Крылья Советов», 18 лет

Никита Салтыков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Последние полгода провёл в аренде в «Акроне». Сыграл пять матчей в Кубке, забил гол «Спартаку». Стоимость: € 300 тысяч.

Мнение аналитика: очень умненький и командный для дриблëра, берёт резкостью, сменами направления и умными решениями в завершении.

Владислав Шитов, «Крылья Советов», 20 лет

Владислав Шитов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За родной «Спартак» Шитов, считайте, и не играл: два выхода на пару-тройку минут. В Самаре доверия к молодому нападающему больше. С результативностью пока не очень: 2+1 во всех турнирах. Стоимость: € 700 тысяч.

Мнение аналитика: форвард, который разрывал ФНЛ в позапрошлом сезоне. Первый год в «Крыльях» ушёл на притирку к РПЛ. Следующий должен стать результативнее. Нападающий с качественной работой на пространстве, хорошими открываниями и высокой нацеленностью на удар.

Бонус

Из чуть более старших, но неизвестных широкой аудитории футболистов наши эксперты рекомендовали обратить внимание на двух игроков «Рубина».

Егор Тесленко, «Рубин», 22 года: центральный защитник с крутой антропометрией, мощный, при этом быстрый. Потрясающе играет на втором этаже, в том числе в чужой штрафной. Первая попытка зайти в РПЛ вышла неудачной — «Рубин» тогда совсем сыпался. С тех пор ещё сильнее окреп и возмужал.

Марат Апшацев, «Рубин», 22 года: опорный полузащитник. Был ключевым игроком «Рубина» в Первой лиге, скорее всего, оставался бы им и без статуса «лимитчика». Весну провёл просто супер. Мобильный, сбалансирован в качествах, без явного проседания по каким-либо из них.

А от кого из молодых-нераскрученных ждёте прогресса вы?