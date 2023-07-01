Последнее чудо сборной России. Как изменились победители Испании на ЧМ-2018

Двое «дедушек» до сих пор вне конкуренции в своих клубах!

1 июля 2018 года сборная России по футболу в последний (пока) раз взбудоражила всю страну, от прожённых фанатов до домохозяек. В новейшую историю национальной команды победа над Испанией вошла под одним из двух первых номеров. Всё-таки Англия-2007 случилась в отборе. Той ночью Россия, как в похожую летнюю ночь десятком лет ранее, не спала. Где теперь те ЗМСы, на несколько дней сделавшие миллионы сограждан счастливыми? Некоторые до сих пор блистают!

Стартовый состав

Игорь Акинфеев, вратарь и капитан, 37 лет

Тогда Сейчас

Тогда: ему хватило одного взмаха ногой, чтобы привести в экстаз огромную страну. Пенальти от Яго Аспаса — пик выдающейся карьеры Акинфеева. И хотя «сухарь» на чемпионате Игорь сделал лишь один, то было однозначно самое незабываемое лето вратаря.

Сейчас: Игорь на крутой и очень символичной отметке финишировал в сборной — 111 матчей. Закругляться в клубе он пока не торопится. И правильно делает! Человек и в 37 вне конкуренции в лиге. Все призёры Евро-2008 закончили, а он продолжает.

Сергей Игнашевич, защитник, 43 года

Тогда Сейчас

Тогда: старейшина сборной на Кубке мира. Задержись Россия ещё на неделю в игре, Игнашевич там бы и отметил 38-летие. И отыграл бы столько, сколько нужно. За пять предыдущих матчей — 3 по 90, 2 по 120 — суперветеран не пропустил ни минуты.

Сейчас: единственный из победителей испанцев (не считая сидевших на лавке), кто уже вовсю практикует как тренер. Первый большой успех на этом поприще — подъём «Балтики» в РПЛ.

Илья Кутепов, защитник, 29 лет

Тогда Сейчас

Тогда: кажется, ни до, ни после Кутепов не был так надёжен на поле, как на ЧМ-2018. Соседство и подсказки мудрого Игнашевича благотворно повлияли на ещё достаточно молодого тогда защитника «Спартака». На «мире» Илья отработал максимум игрового времени — без «привозов» и видимых глазу непрофессионала косяков.

Сейчас: за следующую пятилетку Кутепов лишился места не только в сборной (один матч), но и в «Спартаке». А этой весной даже в горемычном «Торпедо» почти не играл. Но ещё есть время вернуться. Не много, но есть.

Фёдор Кудряшов, защитник, 36 лет

Тогда Сейчас

Тогда: «человек Черчесова», в хорошем смысле. Фёдор играл у него в трёх командах — двух клубных («Спартак», «Терек») и одной сборной. Кубок мира Кудряшов начинал в резерве, но с 3-го тура группового турнира неизменно выходил в старте.

Сейчас: российский защитник был на хорошем счету в Турции, но в 2023-м всё резко изменилось. За последние полгода Кудряшов наиграл за «Антальяспор» около 10 минут, и это — за три выхода на поле! Очевидно, что этот этап в карьере Фёдора завершён. Но ещё не закончена карьера — по крайней мере, официально.

Марио Фернандес, защитник, 32 года

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Тогда: 1 июля 2018-го на одном газоне встретились два Фернандеса — бразило-российский Марио и испанский Начо. Но на разных флангах — оба справа носились. Кто-кто, а наш Фернандес свою натурализацию полностью оправдал. Армеец сильно провёл чемпионат мира, и даже смазанный в четвертьфинале пенальти впечатления от его перформанса не испортил.

Сейчас: Марио — особенный бразилец для ЦСКА. Столь же трепетно в клубе относились только к Вагнеру Лаву. И того, и другого президент Гинер чуть не по первой просьбе отпускал на родину, «перезарядить батарейки». Есть шанс, что Фернандеса мы ещё увидим в красно-синем. Вагнера — уже вряд ли.

Юрий Жирков, защитник, 39 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Жирков был вторым по старшинству игроком сборной России, но впахивал как молодой. Возможно, даже переусердствовал. Два первых матча Юрий Валентинович отыграл практически полностью, а в 1/8 финала травмировался уже в первом тайме. Остаток матча и четвертьфинал целиком Жирков досматривал со скамейки.

Сейчас: из героев Евро-2008 Жирков дольше всех задержался в футболе — только в начале 2023-го официально финишировал. Теперь он если и надевает бутсы, то только в ветеранских матчах. Чем заполнить возникший в жизни вакуум, Юрий, видимо, ещё не решил.

Александр Самедов, полузащитник, 38 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Самедов добросовестно отработал все пять матчей на ЧМ-2018. Блистать не блистал, но из игрового рисунка не выпадал. От него и не требовалось солировать на рояле — в той сборной большинство его таскало.

Сейчас: по завершении карьеры Александра увлекла селекционная деятельность. В «Локомотиве» он искал талантов для академии и молодёжки, а в Воронеже пошёл на повышение. В «Факеле» Самедов — старший селекционер.

Роман Зобнин, полузащитник, 29 лет

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Тогда: ещё одна тягловая лошадка сборной России — 2018 и последнего «золотого» «Спартака». Несмотря на молодость, Зобнин отпахал на чемпионате мира все 510 минут, ни одной не пропустил. Мало того, отдал по сути два результативных паса — Черышеву и египтянину под автогол.

Сейчас: один из немногих в «Спартаке», кто годами держит планку на стабильно высоком уровне.

Далер Кузяев, полузащитник, 30 лет

Тогда Сейчас

Тогда: Кузяеву с Зобниным выпала сверхтрудная и ответственная миссия в 1/8 финала — удержать центр поля под натиском Бускетса, Сильвы, Коке и мобильной группы атаки испанцев. Справились. Далер, правда, так «наелся», что в дополнительное время заменился на Ерохина. Зато против хорватов отыграл все два часа.

Сейчас: летом 2018-го у большинства «сборников» был идеальный момент, чтобы удачно «продаться» в Европу. Воспользовались единицы. Но Кузяев и сегодня не оставляет попыток поиграть за границей. Коль скоро не продлил контракт с «Зенитом», варианты есть.

Александр Головин, полузащитник, 27 лет

Тогда Сейчас

Тогда: самый молодой (22 года), но уже самый дорогой игрок российской заявки. «Монако» ещё не отдал за Головина € 30 млн, а Transfermarkt к старту ЧМ оценивал его на € 12 млн дешевле. Все 3 (1+2) своих результативных очка на турнире Александр уместил в полтора часа стартового матча с Саудовской Аравией. Послематчевый пенальти с Испанией в зачёт статистики не пошёл, а зря. Его Головин тоже реализовал.

Сейчас: Головин, конечно, не такой однолюб в футбольном отношении, как экс-одноклубник Акинфеев, но тоже не «летун». К 27 годам в его профиле всего два клуба: по одному в России и Европе. В «Монако» русский Сашá — лидер, авторитет. Смысл что-то менять?

Артём Дзюба, нападающий, 34 года

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Тогда: на чемпионат мира Дзюба пробивался через Тулу. Начинал турнир резервистом Смолова, а закончил всенародным героем. 3+2 в пяти матчах — результат солидный.

Сейчас: попытка покорить Турцию окончилась неудачей. Зато в родимой Премьер-Лиге Дзюба и на 35-м году король. Теперь тащит «Локомотив».

Выходили на замену

Владимир Гранат, защитник, 36 лет

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Тогда: матч с Испанией стал первым и последним для Граната на том ЧМ. И вообще последним за сборную. Круче финиша невозможно придумать! Не было бы счастья, да несчастье помогло (травма Жиркова).

Сейчас: Владимир всегда был таким бойцом невидимого фронта. Тихо и незаметно он и финишировал в футболе — в 2020 году в «Долгопрудном». Пока нигде не «проявился», если не считать эпизодических эфиров на ТВ.

Денис Черышев, полузащитник, 32 года

Тогда Сейчас

Тогда: собрал четыре гола за пять матчей, разделил второе-пятое места в списке топ-бомбардиров ЧМ-2018 с Гризманном, Мбаппе, Лукаку и Роналду (компания-то какая — с ума сойти!). Больше (6) забил только Кейн. Многие забывают, а я напомню: именно Чери забил де-факто победный пенальти испанцам.

Сейчас: в 30+ Денис наконец-то решился разбавить Испанию в резюме чем-нибудь не менее футбольным. «Венеция» для этих целей идеально подошла. Когда бы ещё довелось пожить в уникальном городе-музее? А форма какая у команды стильная!

Фёдор Смолов, нападающий, 33 года

Тогда Сейчас

Тогда: гол с «точки» в ворота де Хеа — лучшее воспоминание Смолова с ЧМ-2018. Худшее тоже связано с пенальти.

Сейчас: к чести Смолова, он не только болтал о желании попасть в топ-лигу, но и побывал в ней. Пускай недолго, но «Барсе» с «Реалом» забить успел. Теперь заправляет в атаке «Динамо». Конкуренцию с молодняком не только выдерживает, но и зачастую выигрывает.

Александр Ерохин, полузащитник, 33 года

Тогда Сейчас

Тогда: Ерохин выходил на замену в обоих матчах плей-офф на «мире», когда нужно было терпеть и на жилах вытягивать результат. В общем-то, в обоих случаях получилось, а серия пенальти — это немножко другая игра.

Сейчас: в «Зените» Александр собрал уже пять золотых медалей, но ему всё мало! Семак ценит подобных универсалов — сам таким же был.

Главный тренер

Станислав Черчесов, 59 лет

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Тогда: три победы — две в игровое время и одна по пенальти — превратили «физрука», яростно критикуемого диванными и не только аналитиками, в Космо-Стаса. От ненависти до любви прошло недели три, не больше. Всё как обычно.

Сейчас: «золотой» дубль в Польше, «золотой» дубль в Венгрии — большой привет от «физрука»!