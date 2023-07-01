Эти футболисты проснулись без работы. Кого из россиян можно подписать бесплатно

Летнее трансферное окно в России открыто, и клубы активно закупаются перед началом нового сезона. Но не за всех футболистов приходится платить. Некоторых из них заполучить куда проще, потому что у них нет контракта. Накануне, 30 июня, подошёл срок контрактов множества игроков, и сегодня они проснулись без работы. Рассказываем о 10 самых известных.
Далер Кузяев, истёк контракт с «Зенитом»
Далер Кузяев
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Главная звезда из списка. У Кузяева повторяется история трёхлетней давности. Тогда он собрался продолжить карьеру в Европе и не стал продлевать контракт с «Зенитом». Но время шло, а найти вариант за границей не получалось. Тогда в дело включился «Локомотив» и практически подписал полузащитника. «Зениту» это не понравилось, и клуб перехватил Кузяева.
Сейчас Кузяев вновь нацелен на Европу, но и вариант с очередным возвращением в «Зенит» не исключён. По информации Metaratings, клуб договорился с Далером о подписании контракта, если тот не найдёт новую команду за пределами России. А тем временем в Турции сообщают, что Кузяева хочет забрать «Бешикташ». В общем, ждём развязки саги и констатируем факт: на данный момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Дмитрий Полоз, истёк контракт с «Ростовом»
Дмитрий Полоз
Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»
Если у Кузяева сценарий классический, то увидеть в этом списке Полоза мало кто ожидал. Ещё год назад Дмитрий стал третьим бомбардиром РПЛ, в минувшем сезоне продолжил играть в основе и забивать (правда, шесть из восьми голов — с пенальти), а потом остался без контракта.
В марте Полоз признавался, что «Ростов» не предлагал ему новое соглашение. Но тогда до конца сезона оставалось ещё почти три месяца. Ещё удивительнее расставание клуба и футболиста смотрится на фоне того, что 31-летнего нападающего по-прежнему котируют в РПЛ. По нашей информации, Полоз до последнего момента входил в шорт-лист «Локомотива» на усиление атаки, но в итоге выбор пал на Владислава Сарвели. А переходу в «Крылья Советов», если верить Sport24, помешали разногласия по условиям в ходе переговоров. В любом случае вряд ли Дмитрий надолго останется без клуба.
Андрей Лунёв, истёк контракт с «Байером»
Андрей Лунёв
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images
Единственный «легионер» в этом списке. Лунёв после отъезда из «Зенита» провёл два года в «Байере» в качестве второго вратаря. Три матча за такой долгий срок — вряд ли такую карьеру в Германии представлял Андрей. Теперь 31-летнего футболиста ждёт новое испытание. Лунёвым интересуются в Турции (известно о «Фатих Карагюмрюк», переговоры с «Истанбулспором» сорвались) и Греции (сообщается о ПАОКе), но название новой команды россиянина по-прежнему остаётся неизвестным.
Время у Лунёва ещё есть, да и в РПЛ наверняка есть желающие заполучить опытного голкипера. Правда, у самого Андрея пока другие планы.
«Я всё рассматриваю, но хотелось бы остаться в Европе. Хочется поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть».
Сергей Терехов, истёк контракт с «Сочи»
Сергей Терехов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Терехов ещё недавно играл за сборную России, а теперь сидит без работы. Правда, это инициатива самого футболиста. 33-летний защитник, судя по слухам, получил от «Сочи» предложение о продлении контракта, но отказался, решив сменить команду. Для сочинцев это ощутимая потеря: в минувшем сезоне Сергей провёл 27 матчей в РПЛ.
Долго без клуба Терехов, вероятно, не пробудет. Владимир Федотов признавался, что хотел забрать бывшего подопечного в ЦСКА, также говорят об интересе вернувшегося в элиту «Рубина».
Резиуан Мирзов, истёк контракт с «Химками»
Резиуан Мирзов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А вот расставание Мирзова с «Химками» сюрпризом не стало. Агент футболиста Александр Клюев ещё в апреле заявил, что Резиуан будет искать новый клуб, если подмосковная команда вылетит из РПЛ. Неизбежное случилось, поэтому контракт продлён не был, и 30-летний вингер оказался в статусе свободного агента.
Приоритет Мирзова, по словам всё того же Клюева, — РПЛ. Так что ждём новостей о переговорах Резиуана с одним из представителей элиты. Пригодиться он ещё точно может: в прошлом сезоне у футболиста 24 матча в чемпионате, четыре гола и один ассист.
Кирилл Заика, истёк контракт с «Сочи»
Кирилл Заика
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Футболист, без которого невозможно представить «Сочи». Заика играл за клуб с 2018 года, но этим летом пути всё же разминулись. Контракт истёк, и в 30 лет Кирилл оказался свободным агентом. В прошлом сезоне защитник отбегал 15 матчей в РПЛ и даже забил два гола, однако запомнился не столько игрой, сколько курьёзной историей. В мае Заика должен был выйти на замену в игре с «Зенитом», но не смог этого сделать: судьи отказались выпускать его с кольцом на пальце, а оперативно снять украшение не удалось ни самому Кириллу, ни его партнёрам.
Георгий Гонгадзе, истёк контракт с «Факелом»
Георгий Гонгадзе
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Гонгадзе перешёл в «Факел» год назад, но быстро стал своим. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды (девять голов в РПЛ) и помог ей сохранить прописку в элите. А дальше что-то пошло не так. Гонгадзе вёл переговоры с «Факелом» с середины мая, но, по его же словам, получил необычайно скромное предложение. Клуб якобы собирался платить Георгию значительно меньше, чем другим нападающим.
«Я просил не такие условия, о которых сейчас пишется в прессе. Не просил самый большой оклад в команде, это ложь. Считаю, что провёл хороший сезон и заслужил улучшения условий, это честно».
Гонгадзе всего 27 лет, так что ждём его в другой команде РПЛ. А вот что будет с «Факелом», по-прежнему непонятно. Перестройка после удачной концовки сезона набрала неожиданно мощные обороты.
Алан Дзагоев, истёк контракт с «Рубином»
Алан Дзагоев
Фото: rubin-kazan.ru
«Рубин» быстро вернулся в РПЛ и сразу стал одним из клубов, за которыми интереснее всего наблюдать. Просто немного хронологии:
- 13 июня: Дзагоев говорит, что главный тренер команды Рашид Рахимов хочет сохранить его в команде и уже сообщил об этом руководству;
- 19 июня: спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявляет, что переговоры о продлении контракта с Дзагоевым идут, но «конкретики пока нет»;
- 24 июня: футболисты «Рубина» проходят медобследование, Дзагоева на месте нет;
- 30 июня: спортивный директор Сафонов покидает «Рубин» по состоянию здоровья.
Также сообщалось, что Дзагоевым интересуется «Алания», но в клубе эту информацию опровергли. Можно предположить, что Алан всё же останется в «Рубине», учитывая желание Рахимова и смену спортивного директора. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник отыграл 20 матчей в Первой лиге и забил три гола.
Сергей Петров, истёк контракт с «Краснодаром»
Сергей Петров
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Петров оставался главным ветераном «Краснодара» (в клубе с 2013 года), но новый контракт не получил. Несмотря на возраст (32 года), крайний защитник в прошлом сезоне отыграл 19 матчей в РПЛ и ещё 10 — в Кубке России. Слухов о новой команде Сергея пока нет, так что ждём новостей. Без команды такой футболист остаться не должен.
Илья Кутепов, истёк контракт с «Торпедо»
Илья Кутепов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Подписание Кутепова так себя и не оправдало. Переход из «Спартака» к новичку РПЛ казался логичным, но от Ильи наверняка ждали большего. Девять матчей в чемпионате (всего 672 минуты на поле) и небольшой скандал внутри команды с его участием. Неясно, насколько Кутепов виноват в последнем, но факт есть факт: его вместе с двумя другими футболистами отстранили от команды в конце апреля по инициативе главного тренера Пепа Клотета. С тех пор на поле Илья не выходил.
«Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало».
Что будет с Кутеповым дальше, неизвестно. Защитнику всего 29 лет, но карьера одного из главных открытий ЧМ-2018 катится по наклонной. Хотя Кутепов в своей лучшей форме в РПЛ точно пригодился бы.
- 1 июля 2023
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