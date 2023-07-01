Эти футболисты проснулись без работы. Кого из россиян можно подписать бесплатно

Летнее трансферное окно в России открыто, и клубы активно закупаются перед началом нового сезона. Но не за всех футболистов приходится платить. Некоторых из них заполучить куда проще, потому что у них нет контракта. Накануне, 30 июня, подошёл срок контрактов множества игроков, и сегодня они проснулись без работы. Рассказываем о 10 самых известных.

Далер Кузяев, истёк контракт с «Зенитом»

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Главная звезда из списка. У Кузяева повторяется история трёхлетней давности. Тогда он собрался продолжить карьеру в Европе и не стал продлевать контракт с «Зенитом». Но время шло, а найти вариант за границей не получалось. Тогда в дело включился «Локомотив» и практически подписал полузащитника. «Зениту» это не понравилось, и клуб перехватил Кузяева.

Сейчас Кузяев вновь нацелен на Европу, но и вариант с очередным возвращением в «Зенит» не исключён. По информации Metaratings, клуб договорился с Далером о подписании контракта, если тот не найдёт новую команду за пределами России. А тем временем в Турции сообщают, что Кузяева хочет забрать «Бешикташ». В общем, ждём развязки саги и констатируем факт: на данный момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Дмитрий Полоз, истёк контракт с «Ростовом»

Дмитрий Полоз Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Если у Кузяева сценарий классический, то увидеть в этом списке Полоза мало кто ожидал. Ещё год назад Дмитрий стал третьим бомбардиром РПЛ, в минувшем сезоне продолжил играть в основе и забивать (правда, шесть из восьми голов — с пенальти), а потом остался без контракта.

В марте Полоз признавался, что «Ростов» не предлагал ему новое соглашение. Но тогда до конца сезона оставалось ещё почти три месяца. Ещё удивительнее расставание клуба и футболиста смотрится на фоне того, что 31-летнего нападающего по-прежнему котируют в РПЛ. По нашей информации, Полоз до последнего момента входил в шорт-лист «Локомотива» на усиление атаки, но в итоге выбор пал на Владислава Сарвели. А переходу в «Крылья Советов», если верить Sport24, помешали разногласия по условиям в ходе переговоров. В любом случае вряд ли Дмитрий надолго останется без клуба.

Андрей Лунёв, истёк контракт с «Байером»

Андрей Лунёв Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Единственный «легионер» в этом списке. Лунёв после отъезда из «Зенита» провёл два года в «Байере» в качестве второго вратаря. Три матча за такой долгий срок — вряд ли такую карьеру в Германии представлял Андрей. Теперь 31-летнего футболиста ждёт новое испытание. Лунёвым интересуются в Турции (известно о «Фатих Карагюмрюк», переговоры с «Истанбулспором» сорвались) и Греции (сообщается о ПАОКе), но название новой команды россиянина по-прежнему остаётся неизвестным.

Время у Лунёва ещё есть, да и в РПЛ наверняка есть желающие заполучить опытного голкипера. Правда, у самого Андрея пока другие планы.

Андрей Лунёв бывший вратарь «Байера» «Я всё рассматриваю, но хотелось бы остаться в Европе. Хочется поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть».

Сергей Терехов, истёк контракт с «Сочи»

Сергей Терехов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Терехов ещё недавно играл за сборную России, а теперь сидит без работы. Правда, это инициатива самого футболиста. 33-летний защитник, судя по слухам, получил от «Сочи» предложение о продлении контракта, но отказался, решив сменить команду. Для сочинцев это ощутимая потеря: в минувшем сезоне Сергей провёл 27 матчей в РПЛ.

Долго без клуба Терехов, вероятно, не пробудет. Владимир Федотов признавался, что хотел забрать бывшего подопечного в ЦСКА, также говорят об интересе вернувшегося в элиту «Рубина».

Резиуан Мирзов, истёк контракт с «Химками»

Резиуан Мирзов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот расставание Мирзова с «Химками» сюрпризом не стало. Агент футболиста Александр Клюев ещё в апреле заявил, что Резиуан будет искать новый клуб, если подмосковная команда вылетит из РПЛ. Неизбежное случилось, поэтому контракт продлён не был, и 30-летний вингер оказался в статусе свободного агента.

Приоритет Мирзова, по словам всё того же Клюева, — РПЛ. Так что ждём новостей о переговорах Резиуана с одним из представителей элиты. Пригодиться он ещё точно может: в прошлом сезоне у футболиста 24 матча в чемпионате, четыре гола и один ассист.

Кирилл Заика, истёк контракт с «Сочи»

Кирилл Заика Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболист, без которого невозможно представить «Сочи». Заика играл за клуб с 2018 года, но этим летом пути всё же разминулись. Контракт истёк, и в 30 лет Кирилл оказался свободным агентом. В прошлом сезоне защитник отбегал 15 матчей в РПЛ и даже забил два гола, однако запомнился не столько игрой, сколько курьёзной историей. В мае Заика должен был выйти на замену в игре с «Зенитом», но не смог этого сделать: судьи отказались выпускать его с кольцом на пальце, а оперативно снять украшение не удалось ни самому Кириллу, ни его партнёрам.

Георгий Гонгадзе, истёк контракт с «Факелом»

Георгий Гонгадзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гонгадзе перешёл в «Факел» год назад, но быстро стал своим. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды (девять голов в РПЛ) и помог ей сохранить прописку в элите. А дальше что-то пошло не так. Гонгадзе вёл переговоры с «Факелом» с середины мая, но, по его же словам, получил необычайно скромное предложение. Клуб якобы собирался платить Георгию значительно меньше, чем другим нападающим.

Георгий Гонгадзе бывший нападающий «Факела» «Я просил не такие условия, о которых сейчас пишется в прессе. Не просил самый большой оклад в команде, это ложь. Считаю, что провёл хороший сезон и заслужил улучшения условий, это честно».

Гонгадзе всего 27 лет, так что ждём его в другой команде РПЛ. А вот что будет с «Факелом», по-прежнему непонятно. Перестройка после удачной концовки сезона набрала неожиданно мощные обороты.

Алан Дзагоев, истёк контракт с «Рубином»

Алан Дзагоев Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» быстро вернулся в РПЛ и сразу стал одним из клубов, за которыми интереснее всего наблюдать. Просто немного хронологии:

13 июня: Дзагоев говорит, что главный тренер команды Рашид Рахимов хочет сохранить его в команде и уже сообщил об этом руководству;

19 июня: спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов заявляет, что переговоры о продлении контракта с Дзагоевым идут, но «конкретики пока нет»;

24 июня: футболисты «Рубина» проходят медобследование, Дзагоева на месте нет;

30 июня: спортивный директор Сафонов покидает «Рубин» по состоянию здоровья.

Также сообщалось, что Дзагоевым интересуется «Алания», но в клубе эту информацию опровергли. Можно предположить, что Алан всё же останется в «Рубине», учитывая желание Рахимова и смену спортивного директора. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник отыграл 20 матчей в Первой лиге и забил три гола.

Сергей Петров, истёк контракт с «Краснодаром»

Сергей Петров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Петров оставался главным ветераном «Краснодара» (в клубе с 2013 года), но новый контракт не получил. Несмотря на возраст (32 года), крайний защитник в прошлом сезоне отыграл 19 матчей в РПЛ и ещё 10 — в Кубке России. Слухов о новой команде Сергея пока нет, так что ждём новостей. Без команды такой футболист остаться не должен.

Илья Кутепов, истёк контракт с «Торпедо»

Илья Кутепов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подписание Кутепова так себя и не оправдало. Переход из «Спартака» к новичку РПЛ казался логичным, но от Ильи наверняка ждали большего. Девять матчей в чемпионате (всего 672 минуты на поле) и небольшой скандал внутри команды с его участием. Неясно, насколько Кутепов виноват в последнем, но факт есть факт: его вместе с двумя другими футболистами отстранили от команды в конце апреля по инициативе главного тренера Пепа Клотета. С тех пор на поле Илья не выходил.

Илья Кутепов бывший защитник «Торпедо» «Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем, что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало».

Что будет с Кутеповым дальше, неизвестно. Защитнику всего 29 лет, но карьера одного из главных открытий ЧМ-2018 катится по наклонной. Хотя Кутепов в своей лучшей форме в РПЛ точно пригодился бы.