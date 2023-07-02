Чехия запретила своим спортсменам выступать в России. Кто теперь в зоне риска?

Чехия продолжает закручивать гайки в отношении граждан РФ. В конце прошлого года эта страна закрыла границы для российских туристов, а теперь дело дошло до спортсменов. Судя по всему, пострадают и наши легионеры, которые уже выступают в местной лиге.

Чешское правительство сообщило на своём официальном сайте, что запретило командам и отдельным спортсменам из России участвовать в соревнованиях, проходящих в стране. Решение было принято на заседании, которое состоялось 28 июня. Отмечается, что предложение о запрете исходило от спортивных союзов Чехии и было поддержано руководством Национального агентства спорта.

Таким образом, российские футболисты вынуждены будут покинуть эту страну. В высшем дивизионе чемпионата Чехии в минувшем сезоне играл только один представитель РФ – экс-полузащитник московского «Динамо» Владислав Лёвин, выступающий с февраля 2022 года за «Словацко». Его команда финишировала на пятом месте, а сам Лёвин провёл в чемпионате и Кубке страны 10 матчей. Кроме того, играл за «Словацко» в Лиге конференций. Впрочем, начиная с ноября россиянин уже не попадал в заявку первой команды. В апреле 2023-го он получил около 30 минут в одном матче фарм-клуба.

Вообще, Лёвин уже шесть с половиной лет в Чехии. Начинал свою европейскую карьеру в «Младе Болеслав», потом поиграл за «Высочину» и «Богемианс 1905». В апреле прошлого года перед матчем «Словацко» со «Спартой» Владислав отказался участвовать в акции в поддержку Украины. Участники встречи выстроились в центре поля и начали аплодировать. А наш легионер демонстративно скрестил руки за спиной и опустил голову.

В низших дивизионах чешского футбола россияне в минувшем сезоне тоже поиграли – например, голкиперы Илья Большаков и Кирилл Дуров.

Однако чешское правительство не ограничилось запретом для российских футболистов играть на территории страны. В указе также сказано, что спортсменам и командам из Чехии запрещено выступать в соревнованиях на территории РФ. Это создаёт проблемы новому главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке, новому главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику и новичку «Сочи» Юрию Медведеву.

Властимил Петржела экс-главный тренер «Зенита» Мы говорили с Ярошиком восемь месяцев назад. Он мне тогда сказал, что его хотят видеть в России, что у него жена оттуда, её братья играют в Первой лиге… В Чехии у Иржи, конечно, будут проблемы. Для чехов он станет преступником, в нашей стране его будут осуждать. Иржи услышит и прочитает о себе много гадостей. Но, повторяю, для него это немного другая ситуация с его полурусской семьёй. Для него это очень трудное решение.

Все три чеха, работающие в Премьер-Лиге, только-только подписали контракты с клубами РПЛ. Личка заключил договор с «Динамо» по схеме 1+2, у Ярошика двухлетнее соглашение с «Оренбургом», а у Медведева – трёхлетнее с «Сочи». Интересно, как чешские власти собираются заставить тренеров и защитника уехать из нашего чемпионата? Заплатят за них компенсацию и поставят под угрозу дисквалификации? Правило ФИФА о приостановке иностранцами контрактов с российскими клубами на это трио не распространяется.

Личка объяснял своё желание продолжать работу в РПЛ тем, что для него футбол вне политики. По словам Марцела, друзья и знакомые в Чехии не осуждают его, поскольку понимают: он в России ради спорта. Политика 45-летнему тренеру неинтересна.

У Медведева вообще российские корни, хотя он родился в Казахстане, в посёлке городского типа Бадамша. Юрий (или Иржи, как говорят чехи) переехал в Чехию с родителями в возрасте трёх лет. В семье его заставляли учить русский язык, поэтому Медведев достаточно хорошо говорит по-русски. Ему, что называется, сам бог велел поиграть в РПЛ. Новичком «Сочи» правый защитник стал в начале лета, перейдя свободным агентом из словацкого «Слована», в котором провёл пять лет.

Из постановления чешского правительства следует и ещё одно: если российский легионер попадёт со своей командой на соперника из Чехии в еврокубках, то не сможет принять участия в выездном матче – его просто не пустят в страну.