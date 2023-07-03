«Систему ломают через колено». Как судейские реформы повлияют на РПЛ

В российском футбольном судействе новая смена курса. Теперь за самую критикуемую сторону РПЛ отвечает опытный сербский арбитр Милорад Мажич. В российском футболе он с прошлой осени, поэтому, заступив на должность главы судейского департамента, сразу приступил к реформам.

Но как изменения повлияют на судейство в РПЛ? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к футбольному арбитру Игорю Федотову.

Новая реальность для инспекторов. Им хуже, клубам — лучше

Реформа предполагает, что инспекторы больше не будут ездить на стадионы, чтобы оценивать работу арбитров. Слово Федотову.

— Инспекторы РПЛ переходят из департамента инспектирования в департамент судей. То есть за них теперь будет отвечать Мажич. Инспекторы будут находиться в комнате VAR и отслеживать игру, потом в течение пары часов будут отсматривать матч, пересматривать ключевые моменты и выставлять оценку арбитру. Телефоны у них будут забирать — в общем, инспектор останется сам с собой наедине и ни с кем не посоветуется, как раньше. А потом уже рапорт. Первая и Вторая лиги остаются под юрисдикцией департамента инспектирования.

Как это скажется? Для клубов это экономия. Сократится число инспекторов, потому что теперь четырёх человек хватит, чтобы закрыть тур. В субботу каждый получает по игре и в воскресенье так же. Это несложно. Для инспекторов это плохо в том плане, что ни мир не посмотреть, ни на самолёте не полетать. Думаю, для них эти изменения станут шоком. Но я же четыре года как-то смотрю матчи дома — и ничего. Так что я за такое нововведение.

Милорад Мажич Фото: VI Images via Getty Images

Новая система оценивания судей. Как в Европе

По новой системе УЕФА арбитра наказывают только за плохую работу: если он увидел момент, но ошибся. Если же судья физически не мог оказаться рядом с эпизодом, вмешался VAR и помог разобраться, то арбитру не снижают оценку. Вместо этого повышают балл видеоассистентам.

«Так надо было сделать давно, — считает Федотов. — Если человек хорошо работает полтора часа и занимает правильную позицию, но в какой-то момент ему кто-то перебегает дорогу или возникает ещё какая-то помеха, его зовёт VAR и он меняет первоначальное решение на правильное, то его не надо наказывать. Конечно, если арбитр, как дуболом, продолжит утверждать, что он прав, то это уже будет ошибка.

У меня есть материал с семинара для инспекторов УЕФА, который проходил в Ницце. И это вообще другой мир. То, что происходило у нас до прихода Мажича — беспредел. Одним можно, другим нельзя. А там всё чётко расписано: если судья засчитал гол после фола, но потом смотрит в монитор и отменяет решение, то его сильно не наказывают. Снимают, например, 0,2 балла. У нас, если матч прошёл хорошо в плане судейства, это в лучшем случае оценка 8,4. А так, инспекторы обычно выдумывают и занижают на 0,1 балла — потому что не может игра пройти хорошо, по их мнению. В Европе наоборот: если матч прошёл хорошо, они сразу ставят 8,5. Потому что арбитр разобрался со всеми жёлтыми карточками, показал хорошее движение, управление игрой и физические кондиции. А если ещё и самостоятельно назначил 11-метровый, то это уже 8,6. У них это так происходит. А у нас специально сделали эту оценочную шкалу, из-за которой непонятно, почему какой-нибудь арбитр у них находится выше в таблице, когда у меня он ниже, и почему он вообще до сих пор получает назначения. Теперь всё будет, как в Европе».

Изменения в работе VAR. Судьи смогут чувствовать себя спокойнее

У видеоассистентов появилось отдельное нововведение. Теперь арбитры VAR, если увидят ошибку, смогут самостоятельно принимать решение о показе повтора главному судье. Раньше их обязывали выслушивать трактовку арбитра в поле, из-за чего до пробежки к монитору доходило далеко не всегда.

«Вообще, по идее так и надо делать, — говорит Федотов. — Если во время матча все несутся и у арбитра пульс под 175, то на какой-нибудь 75-й минуте он просто не сможет ничего объяснить. Человек не робот. Конечно, лучше сразу звать к монитору, особенно на последних минутах. Пускай спокойно подойдёт, выдохнет, посмотрит и примет решение. Это тоже хорошо, потому что судьи наконец успокоятся».

Новый состав ЭСК. Конфликта интересов больше не будет

Экспертно-судейская комиссия РФС — тот самый орган, куда после каждого тура направляют жалобы клубы. ЭСК рассматривает спорные эпизоды и выносит вердикт — прав судья или нет. В этом органе изменения оказались не функциональными, а кадровыми.

«В ЭСК теперь не будет ни одного россиянина, — отмечает Федотов. — У нас до этого момента было два иностранца и шесть инспекторов РПЛ, которыми руководит глава департамента Сергей Фурса. Это как минимум неэтично по отношению к судьям. А вообще, это стопроцентный конфликт интересов. Говорят: «Папа Левникова — инспектор, но берёт самоотвод и не может голосовать». Тогда остаётся семь человек. Получается пять против двух или, что самое страшное, четыре против трёх, потому что для наказания арбитра нужен перевес в два голоса. Это стопроцентный договорняк и конфликт интересов. А сейчас это убрали, и это правильно.

Сейчас происходит всё то, о чём я писал. У меня только один вопрос: а что, раньше так нельзя было сделать? Кто или что мешало? Неужели Мажич пришёл, и все узнали что-то, чего раньше не знали? Ну конечно, знали. Просто они запустили систему и не хотели её менять. Им так удобно. А теперь пришёл человек со стороны и ломает эту систему через колено. Если Милораду нужна будет помощь в этом, то я готов помочь».