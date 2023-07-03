Франция сенсационно вылетела с Евро! Украинская молодёжка — в полуфинале

Сборная Франции неожиданно вылетела с Евро-2023 уже в первом раунде плей-офф. Победившая её Украина сыграет 5 июля в полуфинале с Испанией.

Франции на первых минутах матча с Украиной было непросто выходить из обороны. Команда Руслана Ротаня агрессивно прессинговала соперника на его половине поля. Помимо владевшего мячом, под давление попадали все игроки центральной оси «трёхцветных» – и защитники, и полузащитники. Но французы довольно быстро отыскали слабое звено в обороне украинцев. Это был левый фланг, где представитель киевского «Динамо» Вивчаренко допускал много ошибок, как позиционных, так и на мяче. Оттуда и пришёл гол команды Сильвена Риполля на 19-й минуте. После проникающей передачи Вивчаренко пустил за спину Тюрама, который сделал передачу на Шерки. 19-летний талант «Лиона» так ловко обработал мяч, что убрал со своего пути центрбека Таловерова и спокойно забил.

На том же фланге, но в атаке, у украинцев играл Мудрик – самый дорогой из участников Евро-2023 наряду с итальянцем Тонали (Transfermarkt оценивает их в € 50 млн). Это был его первый матч на турнире. Выход на поле вингера «Челси» оставался под вопросом из-за травмы, однако Михаила всё же поставили на ноги. И Мудрик вытаскивал сборную Украины, когда у неё ничего не получалось в атаке. Только на исходе получаса команда Ротаня впервые пробила в створ – с пенальти. Этот 11-метровый заработал левый вингер. Подхватив мяч, игрок «Челси» включил свою суперскорость и полетел в штрафную французов, а защитник «Милана» Калюлю очень неаккуратно выставил ногу. Мудрик, конечно, «подрисовал» фол, но формально судья был прав. С плей-офф на Евро-2023 работает система VAR, и ассистенты поддержали решение главного арбитра. Пенальти хладнокровно реализовал Судаков: голкипер «Лилля» Шевалье не угадал угол.

В первом тайме Франция нанесла девять ударов по воротам Украины, четыре раза попала в створ и однажды в штангу. Но команда Ротаня оказалась эффективнее – реализовала оба своих удара в створ (из четырёх за 45 минут). Перед перерывом тот же Мудрик вырезал чудо-пас через полполя на Судакова. Георгий воспользовался чудовищной дырой между центральным и левым защитниками «трёхцветных» и оформил дубль после выхода один на один.

При всей справедливости критики в адрес «Челси» за трансфер Мудрика за сумасшедшие деньги понятно, что молодой игрок с хорошими качествами, попав АПЛ, будет расти. Левый вингер и в единоборствах с французами преуспел (восемь выигранных из 12 за матч). После перерыва сборная Украины сделала ставку на жёсткую оборону и постаралась успокоить игру. У французов не получалось набрать высокую командную скорость. Владея мячом, команда Риполля долго не создавала голевые моменты у ворот Трубина, за которым, по слухам, тоже следят скауты топ-клубов Европы.

Украинцы висели на ногах французов, и между игроками атакующего трио Шерки – Баркола – Гуири оказались разорваны все связи. Тренер «трёхцветных» сделал тройную замену на 72-й минуте, чтобы хоть что-то поменять впереди. Только за четверть часа до конца основного времени сборная Франции впервые пробила в створ ворот Трубина во втором тайме. Это сделал свежий Адли. Замены действительно оживили атаку команды Риполля. Потом другие «скамеечники» Калимуэндо и Ваи организовали гол, но его отменили из-за офсайда. Форвард «Монпелье» чуть-чуть увлёкся и не контролировал позиции защитников соперника.

Однако вместо финального штурма сборную Франции ждал холодный душ в концовке. На 86-й минуте украинцы в редком контрвыпаде нанесли третий удар в створ за матч – и забили третий гол! Какая-то невероятная эффективность в завершении атак. Капитан Бондаренко, получив мяч в штрафной Шевалье, на удивление легко обыграл один в один центрального защитника «Лиона» Лукеба и поразил цель. После группового этапа «трёхцветные» казались едва ли не главными претендентами на победу на Евро-2023, а вылетели уже в четвертьфинале. Гримасы футбола.