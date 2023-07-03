«Локо» взял конкурента Дзюбе, а «Зенит» — игрока сборной России. Трансферы недели в РПЛ

Клубы Российской Премьер-Лиги продолжают работу на трансферном рынке. До старта сезона остаётся менее месяца, команды уже проводят сборы. Все торопятся завершить работу над покупками, чтобы скорее интегрировать игроков в состав. Ниже – главные трансферы за прошедшую неделю.

Далер Кузяев: «Зенит» — без клуба

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

30-летний россиянин во второй раз покидает «Зенит» в статусе свободного агента с целью найти клуб в Европе. В 2020-м Далер не смог подписать контракт с европейскими командами и вернулся в Санкт-Петербург (хотя мог играть за «Локомотив»). Теперь – вторая попытка Кузяева. По информации TRT Spor, Далер – приоритетная цель «Бешикташа». Игроком интересуются клубы из топ-5 лиг Европы, но именно «орлы» ближе всего к трансферу. В Далере заинтересован главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш, а клуб готов удовлетворить финансовые запросы полузащитника.

Александр Коваленко: «Сочи» → «Зенит» (€ 2 млн)

Александр Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На замену Кузяеву «Зенит» приобрёл 19-летнего полузащитника Александра Коваленко. Сумма трансфера составила всего € 2 млн. Да, Коваленко немного отличается от Кузяева по ключевым навыкам, но юного футболиста, который уже вызывался в сборную, намного легче переучить под систему, нежели опытного игрока. Отличная сделка для «Зенита»: за небольшие деньги клуб получил одного из лучших полузащитников России в потенциале. «Эмоции — только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе», — сказал Александр после подписания контракта. Отметим, что Коваленко так ни разу и не сыграл за «Сочи». Клуб приобрёл его летом 2022-го у «Крыльев» за € 800 тыс. и отдал в обратную аренду. Но сочинцы неплохо заработали на перепродаже.

Владислав Сарвели: «Сочи» → «Локомотив» (€ 1 млн)

Владислав Сарвели Фото: РИА Новости

«Локомотив» продал в «Сочи» форварда Ивана Игнатьева, а в обратном направлении забрал Владислава Сарвели. Трансфер 25-летнего нападающего обошёлся всего в € 1 млн. У «Локомотива» и так была солидная конкуренция в атакующей линии, а этот переход обостряет её ещё сильнее. Но это приятная боль для тренера Михаила Галактионова, у которого будет множество опций под разных соперников. «Здорово, что конкуренция такая высокая, она всегда нужна, я смогу за счёт неё прибавлять и расти. Моя задача — тренироваться, доказывать, а там уже будет видно. Нет смысла загадывать. Конечно, хочется пробиться в основной состав и помогать «Локомотиву» побеждать», — сказал сам Сарвели.

Игорь Вуячич: «Партизан» → «Рубин» (€ 1 млн)

Игорь Вуячич Фото: partizan.rs

Казанский «Рубин» пока не объявил о переходе официально, но пост об уходе игрока появился на сайте «Партизана». Также портал Transfermarkt опубликовал информацию о сумме трансфера. Она составила € 1 млн. Контракт Вуячича с «Рубином» рассчитан до 2025 года. За сборную Черногории 28-летний защитник провёл 28 матчей. Помимо «Партизана», он выступал на родине за «Зету» и «Могрен», а также за сербскую «Войводину» и польский «Видзев». Ждём подтверждение трансфера и от «Рубина».

Илья Кухарчук: «Торпедо» → «Пари НН» (свободный агент)

Илья Кухарчук Фото: РИА Новости

32-летний футболист возвращается в Нижний Новгород спустя семь лет. С 2014 по 2016 год Кухарчук выступал за «Волгу». Сменив после этого несколько клубов, последние полгода форвард провёл в «Торпедо». Клуб покинул РПЛ, а Илья ушёл из команды в статусе свободного агента. Опытный нападающий понадобился «Пари НН».

Александр Трошечкин: «Ахмат» → «Пари НН» (€ 300 тыс.)

Александр Трошечкин Фото: РИА Новости

Ещё один трансфер нижегородцев. Из грозненского «Ахмата» приобретён 27-летний опорный полузащитник Александр Трошечкин. Старт карьеры у футболиста выдался тяжёлым. Пять лет Александр принадлежал «Ростову», но ездил по арендам. В 2019 году его забрали «Химки»: там Трошечкин завоевал место в основе, а перед сезоном-2022/2023 за ним пришёл «Ахмат». Полузащитник травмировался, восстановился к весенней части, но уже не получал столько игрового времени, сколько хотел. И выбрал новый вызов в «Пари НН». Повлияло знакомство с тренером Сергеем Юраном, с которым Александр работал в «Химках».

Александр Беленов: «Рубин» → «Факел» (свободный агент)

Александр Беленов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Беленову так и не дали шанса в топ-клубе (один матч за «Спартак» не считается). Бóльшую часть карьеры Беленов выступал за «Кубань» и «Уфу», а сезон-2022/2023 провёл на скамейке в «Рубине». Не согласившись с ролью глухого запасного, Александр решил перебраться в Воронеж. В «Факеле» Беленова точно ждёт больше игрового времени, нежели в Казани (4 матча в сезоне-2022/2023). 36-летний вратарь покинул «Рубин» в статусе свободного агента, так что «Факелу» даже не пришлось тратиться на трансфер. Хорошая сделка и для клуба, и для вратаря.

Никита Гойло: «Пари НН» → «Зенит» (€ 540 тыс.)

Никита Гойло Фото: РИА Новости

Гойло – воспитанник «Зенита». Никита возвращается в родной клуб, где, возможно, на него сделают ставку как на основного вратаря. Формально «Пари НН» выкупал Гойло у «Зенита» за € 240 тысяч, но петербуржцы сразу же совершили обратную покупку за € 540 тыс. Теперь 24-летнему вратарю необходимо добиться доверия штаба Сергея Семака, чтобы закрепиться в составе действующего чемпиона России. Контракт заключён до лета 2027 года. Если Никита оправдает ожидания, то клуб получает основного вратаря на несколько лет вперёд.

Сергей Бабкин: «Локомотив» → «Крылья Советов» (€ 310 тыс.)

Сергей Бабкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья» выкупили 20-летнего центрального полузащитника у «Локомотива». Бабкин провёл в Самаре на правах аренды сезон-2022/2023. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила около 30 млн рублей. Бабкин находился в структуре «Локомотива» с 2019 года, но за основную команду сыграл всего 20 матчей в общей сложности. А в сезоне-2022/2023 провёл 22 встречи за «Крылья». Так что Сергей отправился в Самару на постоянной основе за игровой практикой.

Дмитрий Живоглядов: «Локомотив» → «Пари НН» (свободный агент)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце июня защитник покинул московский клуб в связи с истечением контракта и быстро нашёл себе новую команду. Теперь Живоглядов будет играть под руководством Сергея Юрана. Договор рассчитан на три года, Дмитрий получил 27-й номер. За «Локо» Живоглядов выступал с 2019 года, а в прошлом сезоне провёл в РПЛ 16 матчей (1108 минут на поле), отметился тремя ассистами и получил одну жёлтую карточку.