Чалов — в сумасшедшей форме! Сделал дубль и тончайший пас в первом матче ЦСКА. Видео

Серебряный призёр РПЛ и обладатель Кубка России ЦСКА начал предсезонную подготовку 26 июня, а всего через восемь дней провёл первый спарринг этого лета. Соперником армейцев стал «Нефтехимик», занявший в прошлом сезоне шестое место в Первой лиге. Напомним, впереди у команды Владимира Федотова два матча Братского кубка с «Динамо» (8–9 июля), а уже 15-го числа красно-синих ждёт официальная встреча – с «Зенитом» за Суперкубок.

Новичков в составе ЦСКА пока нет, тактическая схема, судя по всему, не поменяется. В товарищеском матче с «Нефтехимиком» армейцы сыграли по привычной системе 3-4-2-1. Интересно, что левый фланг у хозяев закрывал Набабкин. Так получилось, что Федотов лишился почти всех игроков, которые обычно выходили слева. Щенников ушёл из родного клуба по окончании прошлого сезона, Мойзес и Обляков залечивают старые болячки, а Зайнутдинов позже остальных отправился в отпуск из-за выступления за сборную Казахстана. К слову, помимо них, в заявке ЦСКА не было восстанавливающегося от повреждения Кучаева.

На первых минутах матча чувствовалось, что у игроков «Нефтехимика» лучше тонус. Если для армейцев это первый спарринг лета, то для команды Кирилла Новикова – четвёртый. В трёх предыдущих «Нефтехимик» наколотил 10 мячей. Гости едва не забили быстрый гол и сегодня. Экс-нападающий ЦСКА Базелюк на удивление легко переиграл в штрафной экс-защитника нижнекамского клуба Агапова, просто перебросив мяч через своего опекуна, и бил с нескольких метров в упор. Тут и Акинфеев бы не спас, если бы удар получился нормальным. Адаптация зимнего новичка красно-синих, кажется, затягивается.

К середине первого тайма счёт по ударам был 0:4 в пользу «Нефтехимика». Федотов не выдержал, напихал кому-то из своих футболистов, и после этого дела у ЦСКА пошли повеселее. Армейцы разбéгались, к перерыву уже вели по ударам – 8:5. Появилась хорошая подстройка атакующих игроков друг под друга, болельщики наконец-то увидели красивые многоходовые комбинации. На 36-й минуте хозяева в одном эпизоде попали в штангу (Гаич головой после кросса) и забили гол. Экс-хавбек «Локомотива» Петров ошибся под прессингом, подарив мяч Ермакову, а потом Набабкин отдал голевую передачу Чалову. Фёдор классно исполнил момент – пробил с левой, в ближний угол. Скаутам «Галатасарая» точно понравится.

Зачастую в стартовом матче на предсезонных сборах тренеры равномерно распределяют нагрузку между всеми футболистами – два тайма играют разными составами. Но Федотов поменял в перерыве менее чем полкоманды. Самое верное решение – оставить на поле Чалова.

Фёдор продолжал издеваться над защитниками «Нефтехимика». На первой же минуте второго тайма нападающий, здорово сыграв на опережение, забил ударом в касание. Чалову помог оформить дубль Мухин, который протащил мяч к штрафной соперника после того, как ЦСКА прорвал левый фланг обороны гостей.

А перед тем, как покинуть поле (Федотов провёл ещё несколько замен на исходе часа матча), Чалов вырезал шикарную голевую передачу. Тончайшую, проникающую – на Зделара. Сербский опорник сделал то, что ему до сих пор не удавалось в официальных матчах за ЦСКА: забил гол, превративший победу красно-синих в крупную. «Нефтехимик» мог вернуться в игру ещё при счёте 0:2, когда молодой Лукин при розыгрыше от ворот подарил мяч сопернику. Но Тороп, вышедший вместо Акинфеева, совершил красивый сейв. И это, между прочим, был не последний сейв в исполнении голкипера. Сменщик Акинфеева прогрессирует.

Несмотря на присутствие на поле группы совсем молодых игроков, ЦСКА доминировал во втором тайме. Хотя «Нефтехимик» тоже имел пару-тройку моментов, например, когда Джамилов пробил со штрафного в стиле Роналду и попал в перекладину. Но завершилось всё разгромом команды Новикова. Прекрасный гол забил юный Арбузов. В штрафной соперника хавбек подработал мяч правой ногой, убрав ложным движением защитника, и точно пробил с левой. ЦСКА добрался до отметки в 20 ударов по воротам.

Кстати, на предыдущих сборах Арбузов тоже выделялся. Пора дебютировать и показать себя в РПЛ.