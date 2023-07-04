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Кубок Pari Премьер «Црвена Звезда» — «Зенит» – 2:1, видео голов, обзор матча, подробности

«Зенит» даже с Малкомом проиграл участнику ЛЧ. Теперь шансов на трофей гораздо меньше
Дмитрий Зимин
«Зенит» – «Црвена Звезда» – 0:1
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А ещё фанаты «Црвены Звезды» пытались показать баннер «Спартака», но у них ничего не получилось.

Расписание международного турнира в Петербурге специфическое. Хотя бы потому, что одна команда играет два матча подряд. С промежутком в три дня. В субботу «Зенит» не без проблем победил «Нефтчи», а уже во вторник питерцы встречались с «Црвеной Звездой». При этом четвертый участник турнира – «Фенербахче» – ещё не в городе. Турки прилетят 8 июля накануне третьего матча «Зенита». Для СБГ турнир в принципе закончится раньше – последняя игра 9-го числа, а потом ожидание результатов.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Иванич – 39'   1:1 Кейрос – 62'   2:1 Крассо – 88'

«Црвена Звезда» – соперник покруче «Нефтчи». Здесь и статус действующего чемпиона Сербии. Плюс, этот клуб – будущий участник группового этапа ЛЧ. А ещё у команды удивительная серия? 79 матчей без поражений в национальном чемпионате. Да, это не относится к международным встречам. Но всё равно здорово.

Вообще «Зенит» уже третий раз за год играет с сербами. Сначала в Сочи – прошлым летом. Тогда петербуржцы победили 2:1. Планировался ответный визит, но вместо этого «Црвена» ещё раз прилетела в Россию – уже в Петербург. В конце ноября «Зенит» победил 3:1. А сейчас новая история.

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Сценарий первого тайма частично напомнил дебютную игру турнира. У «Зенита» вышел элитный состав – с Малкомом, Клаудиньо, Ренаном, Дугласом. Явная проекция того, что болельщики увидят в РПЛ. Но самый милый момент случился перед стартовым свистком: Малком появился на поле с ребёнком, который совсем недавно родился в Бразилии. Семья главного зенитовского бразильца уже в России. Важный индикатор того, что уходить из клуба он не собирается.

Малком с ребенком перед матчем

Малком с ребенком перед матчем

Фото: РИА Новости

В первой половине дебютного тайма «Зенит» скорее контролировал происходящее. Больше владел мячом, соперник в основном отвечал контратаками. Но уже на 13-й минуте впервые вмешались видео-ассистенты. Попытались разглядеть фол в штрафной «Зенита». Но ничего не нашли. Потом в игре наступил момент неожиданных нервов. За четыре минуты – три жёлтые карточки. Сначала сфолил Ду Кейрос, но с этим был очень не согласен Клаудиньо. Потом и Ренан. Обстановка накалялась и на трибунах. В особенности на секторе гостей, где болельщики попытались достать флаг «Спартака». В какой-то момент недалеко даже появились сотрудники ОМОНА. Но всё завершилось без стычек.

Первый опасный момент на поле создали зенитовцы – молодой Дмитрий Васильев, который проводил первый матч за основную команду, здорово перехватил, а через несколько секунд вратаря соперника уже расстреливал Кассьерра. Но кипер сделал крутейшее спасение. Ещё через четыре минуты классно бил Малком, но Глазер вновь спас.

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На 31-й минуте снова вмешался VAR. Судья Амелин увидел фол Кассьерры в своей штрафной. Небольшая проверка – и видеоассистенты разглядели офсайд у атакующей команды.

После игра немного успокоилась, однако сербы не выключились. На 40-й минуте Митрович с фланга идеально навесил в штрафную, а Иванич здорово подстроился под мяч.

После перерыва Семак убрал почти всех основных. Ушли Ренан, Малком, Клаудиньо, Чистяков, Кержаков и Кассьерра. При этом тренер «Црвены Звезды» не торопился с заменами. Было интересно: если условно первый состав глобально не смог ничего противопоставить сопернику, то что будет с условно вторым? Он точно оказался не хуже. Даже когда в атаке Бакаев, Мостовой и Сергеев вместо легионеров.

К 60-й минуте гости явно устали. В этот момент «Зенит» отыгрался. Тот самый Васильев, чьё будущее, по информации «Чемпионата», решается как раз в этих матчах, выкатил на Ду Кейроса, и бразилец забил. Первый гол в России.

Затем в игре наступило спокойствие. Казалось, всё идёт к ничейному результату. Но на 85-й минуте Круговой неаккуратно сыграл с соперником в штрафной. Амелин назначил пенальти. Крассо легко переиграл Васютина.

«Зенит» бросился отыгрываться. Мостовой очень опасно пробил головой. Но в итоге поражение – первое на этом турнире.

9 июля «Зенит» сыграет последний матч с «Фенербахче». Но команда из Петербурга уже точно – не главный фаворит турнира.

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