Полуфиналы молодёжного Евро-2023! Израиль играет с Англией, Испания — с Украиной. LIVE

Две сборные-сенсации против вечных фаворитов — что может быть интереснее?

Сегодня, 5 июля, состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы до 21 года. Израиль встретится с Англией, а Испания сыграет с Украиной. Турнирная ситуация – просто блеск: гегемоны зарубятся с командами-сенсациями.

Израиль уже удивил. Команда играет на результат покруче остальных – всего одна победа в четырёх матчах, проход Грузии по пенальти в четвертьфинале и ни одного успеха в играх с топ-соперником. Англичанам израильтяне уступили на групповом этапе (0:2) – сможет ли команда Гая Лузона взять реванш? Без дисквалифицированных Эдена Карцева и Даниэля Переца будет непросто. Особенно против юных звёзд клубов АПЛ.

Украинцы удивили не меньше. Не проиграли в группе (в том числе ничья с Испанией – 2:2), а в 1/4 финала раскрошили сборную Франции – 3:1. Испанцы же со скрипом просочились в полуфинал – Швейцарию на предыдущей стадии одолели только в дополнительное время (2:1). Учитывая ничейный результат между командами на групповом этапе, вторая встреча в рамках одного турнира приобретает дополнительный интерес.

Интересно, сможет ли хотя бы одна из команд-сенсаций пробиться в финал Евро-2023? Англия и Испания – понятные фавориты, но в футболе случается всякое. Особенно на молодёжном уровне.