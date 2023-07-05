«Мне бы хотелось другое имя». Головину повезло с новым тренером «Монако» Адольфом Хюттером

Адольф Хюттер стал новым главным тренером «Монако» – контракт со специалистом подписали до 2028 года. Ровно месяц назад из клуба уволили Филиппа Клемана, потому что он не смог вывести команду в еврокубки, завершив сезон лишь на шестом месте.

Австрийца вообще не называют Адольфом – с самого детства и всю карьеру он был Ади, хотя за жизнь тренер наслушался немало шуток из-за созвучия имени и фамилии (по-немецки пишется вот так – Adolf Hütter) с другим всемирно известным Адольфом.

«Вы не можете быть полностью довольны таким именем, даже если особо ничего не понимаете, будучи ребёнком, — сказал он во время интервью на Hit Radio FFH в 2018 году. – Когда я рос, всегда были шутки, связанные с моим именем и прошлым. Мои родители хотели назвать меня как-то иначе, но брат моего отца погиб в 27 лет в результате схода лавины, и моя бабушка, которая была ещё и моей крёстной матерью, настояла на том, чтобы в семье оставался Адольф. Уговорить родителей было непросто, однако они в итоге согласились. Конечно, мне бы хотелось другое имя. Но моя мама всегда называла меня «Ади», и с тех пор меня все так называют».

Ади Хюттер Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Тренерская карьера: дубль с «Зальцбургом», первое чемпионство за 32 года для «Янг Бойз» и сказка с «Айнтрахтом» в Лиге Европы

Всю свою игровую карьеру Хюттер провёл в Австрии: трижды с «Аустрией» он становился чемпионом, а ещё добирался с командой до финала Кубка УЕФА — 1993/1994, в котором даже забил гол (но он не помог – «Интер» победил). В 2007-м (в 37 лет) пришлось закончить – играть дальше мешала травма ахилла. После окончания карьеры он остался в «Аустрии», которая к тому моменту уже стала «РБ Зальцбург», – на должности ассистента главного тренера второй команды. Уже спустя год его назначили главным, и это был хороший опыт на старте, но начал расти как тренер он в другом клубе: Адольф возглавил «Альтах», который находился недалеко от его родного города.

В 2009-м, когда Хюттер туда пришёл, команда только вылетела из первого дивизиона, поэтому перед ним поставили очевидную задачу ­­– вернуться в элиту. Это было непросто: в первый же год клуб покинули 20 игроков, и Хюттеру пришлось всё выстраивать заново. «Альтах» занял третье место, в следующем сезоне – второе, а уже в третьем, когда до конца сезона оставалось всего восемь игр, австрийца уволили, потому что команда снова была второй, а не первой. Он признавался, что это было тяжело, но он извлёк опыт – и уже со следующим клубом, «Грёдигом», который тоже был во втором дивизионе, всего за сезон вышел в Бундеслигу. По иронии судьбы, «Альтах» снова стал вторым, отстав от команды бывшего тренера на 10 очков. Результат стал неожиданностью: в начале того сезона болельщики молились, чтобы команда не рухнула в третий дивизион, а уже в конце строили планы, что «Грёдиг» должен закрепиться в Бундеслиге на максимально возможный срок.

Адольф Хюттер новый главный тренер «Монако» «Я человек, который старается добиваться успеха, а не избегать неудач. Иногда тебя бьют по голове, и ты лежишь на земле. Но всегда нужно снова вставать».

Он переосмыслил игру «Грёдига» в Бундеслиге: если во втором дивизионе больше ставил футбол, основанный на владении мячом, то тут ему нужны были быстрые и динамичные игроки. Задумка сработала: после 28 игр сезона-2013/2014 «Грёдиг» был вторым, уступая только «Ред Булл Зальцбург». Никто в лиге не был настолько хорош на стандартах, как «Грёдиг». В итоге команда взяла бронзу, а Хюттер получил предложение от «Зальцбурга» – на этот раз занять пост главного тренера основной команды.

Адольф Хюттер новый главный тренер «Монако» «В то время спортивным директором «Зальцбурга» был Ральф Рангник, и мне нравился их стиль игры. Футбол — это развлечение; толпы людей приходят на стадионы, чтобы увидеть вдохновляющую игру, а это что? Правильно – это атакующий футбол. Но для этого нужны быстрые игроки. Когда вы сейчас смотрите Премьер-лигу, там так много быстрых игроков. Каждый игрок находится в хорошей форме, быстр, силён физически».

За один сезон Хюттер создал машину: он выстроил схему 4-4-2 вместе с классными игроками-финишёрами – нападающий Джонатан Сориано забил 46 голов и отдал 20 передач за один сезон во всех соревнованиях, Марсель Забитцер забил 27, бразилец Алан – ещё 24. В том сезоне «Зальцбург» только в лиге наколотил 99 мячей, а ещё оформил дубль – чемпионство и кубок. И на этом подъёме Хюттер покинул клуб.

«Я был счастлив взять эти титулы, но хотел выиграть больше, – говорил он. – Однако в «Зальцбурге» было ясно, что каждый год лучшие игроки покидают клуб. Я не хотел начинать каждую предсезонку с большим количеством новых игроков. У клуба и у меня были разные мнения о команде, но мы остались профессионалами и решили расторгнуть мой контракт. Когда я начинал свою тренерскую карьеру, то сказал себе, что, если мне когда-нибудь предложат поехать тренировать за границу, я должен это сделать. После трёх месяцев дома мне поступило предложение от «Янг Бойз» из Швейцарии, и я понял, что пора уезжать».

Чемпионский «Зальцбург»-2014/2015 Фото: Andreas Schaad/Bongarts/Getty Images

Когда Хюттер приехал в Швейцарию, «Базель» шесть лет подряд становился чемпионом. «Янг Бойз» же не побеждал с 1986 года и лишь пять раз становился вторым за всё это время. Австриец снова выстроил свои любимые 4-4-2: высокий прессинг и быстрое движение мяча по вертикали сделали «Янг Бойз» интересной командой, но недостаточно хорошей, чтобы выиграть лигу в первом же сезоне. Команда отстала от «Базеля» на 14 очков, в следующем – на 17, поэтому, когда Хюттер на предсезонке сказал команде, что в новом сезоне хочет стать чемпионом, игроки посмотрели на него как на сумасшедшего.

«Может быть, я и был им, но «Базель» сменил тренера, – рассказывал он. – Они пригласили молодого тренера в лице Рафаэля Вики. Я знал, что такое перейти из второй команды в первую, и увидел наш шанс».

В том сезоне «Янг Бойз» оторвался от «Базеля» на 15 очков и впервые за 32 года стал чемпионом. Это вывело Хюттера на новую ступеньку в его карьере – на этот раз уже в Германии: австрийца назначили главным тренером «Айнтрахта». Начал там он откровенно плохо: 0:5 дома от «Баварии» в Суперкубке Германии, 1:2 от команды четвертого дивизиона «Ульм» в Кубке, а после пяти игр в чемпионате у «Айнтрахта» было всего четыре очка. Но в клубе его поддержали – сказали, что верят в тренера. В итоге в том сезоне он дошёл до полуфинала Лиги Европы, а в чемпионате стал седьмым. Потом ушла тройка нападающих, которые составляли атакующую мощь команды Хюллера, – Лука Йович, Себастьен Аллер и Анте Ребич. Игру пришлось снова перестраивать, и это не сработало в пользу «Айнтрахта» – девятое место, зато полуфинал Кубка Германии. В 2021-м начались проблемы внутри клуба, хотя команда шла хорошо и даже боролась за место в Лиге чемпионов. К Хюттеру по ходу того сезона пришла с предложением мëнхенгладбахская «Боруссия», и он всё же решил уйти из «Айнтрахта».

«Ближе к концу сезона, после того как я принял решение уйти, у нас возникли проблемы, – вспоминал он. – Мы потерпели действительно катастрофическое поражение на выезде от «Шальке», который уже вылетел в низшую лигу, в предпоследней игре, заняли в итоге пятое место. Я считаю, что вместе с «Баварией» в том сезоне мы показывали лучший футбол в Германии. Упустить квалификацию в Лигу чемпионов было тяжело для всех».

С «Боруссией» у Хюттера не сложилось: взгляды на футбол были настолько разными, что стороны расстались после одного сезона. И австриец решил взять перерыв от футбола.

Адольф Хюттер новый главный тренер «Монако» «За 14 лет работы главным тренером я провёл почти 600 игр. Когда вы начинаете, то совершаете много ошибок, но учитесь с каждой игрой, и со временем количество ошибок уменьшается. Вы узнаëте, что быть тренером — это больше, чем просто выходить на поле и проводить тренировки. Вы коммуникатор, мотиватор; вы привносите в команду свой стиль футбола, а для этого вам нужны отношения с игроками. Я доволен тем, кем стал. Теперь я готов к следующему шагу».

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Для Головина, как и для любого живого человека, хорошо, что он попадает к Хюттеру не семь-восемь лет назад. Тренеры условно немецкой школы разделились на две неравные группы примерно в тот момент, когда Желько Бувач разошëлся во взглядах с Юргеном Клоппом. Первая, гораздо более многочисленная, продолжила отстаивать идеалы физического превосходства на поле и тотального прессинга/контрпрессинга, что со временем превратило немецкий чемпионат в аэрохоккей с 10 переходами владения в минуту. Вторая, и еë возглавил Клопп, стала уходить в сторону умеренного прессинга и большего акцента на позиционном футболе.

Так вот, если бы Головин попал к Хюттеру семь лет назад, то работал бы на износ — Ади тогда принадлежал строго к первой, большой группе немецких тренеров. У меня в телефоне до сих пор хранится скрин контрольного (!) матча его команды, где на 70-й минуте на трёх квадратных метрах у чужих ворот соперника контрпрессингуют семеро полевых.

Прессинг в исполнении команды Хюттера Фото: Кадр из трансляции

Сейчас Хюттер постепенно ушëл в сторону Клоппа. Контрпрессинг и загон соперника на одну сторону прессингом — по-прежнему важное оружие его команд, но это перестало быть догмой. Бегать точно придëтся меньше, а с мячом команды Хюттера обычно показывают интересный футбол. По факту Ади часто не нужны классические вингеры, а нужны дополнительные полузащитники в позиции крайних нападающих, готовые связать игру спиной к чужим воротам. Игра «Монако» в середине может быть максимально флюидной — «восьмëрки» и крайние защитники будут часто меняться позициями между линий, поочерёдно играя лицом и спиной к чужим воротам. Для Саши это дополнительный плюс, так как умение подвязывать действия с мячом открываниями в недодачу из позиции инсайда — одна из лучших сторон его игрового поведения. Хюттер точно это оценит, и в позиционных атаках влияние Головина почти наверняка будет высоким.

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