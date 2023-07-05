Каких игроков стоит забрать из «Севильи». Победитель ЛЕ выставил на продажу весь состав

Утром 30 июня президент «Севильи» Пепе Кастро сообщил менеджменту клуба о долге в € 90 млн. Сумму надо было срочно погасить, поэтому пришлось сделать радикальный шаг: все футболисты основного состава были выставлены на трансфер. Причём парой крупных продаж проблему не решить. Расставаться нужно сразу с несколькими футболистами, чтобы не только закрыть долг, но и распланировать новый сезон, подписать новичков и при этом построить конкурентоспособную команду, готовую бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов. Финансовые трудности стали для боссов «Севильи» шоком. Именно по этой причине из клуба ушёл спортивный директор Мончи — он просто не захотел участвовать в распродаже состава.

Вот так странно складывается год у «Севильи». В прошлом сезоне команда докатилась до борьбы за выживание, весной всё исправила, по традиции выиграла Лигу Европы и, несмотря на 12-е место в чемпионате, вышла в Лигу чемпионов. А теперь вынуждена распродавать футболистов. И в составе действительно есть те, кто мог бы уйти и принести клубу прибыль. Рассказываем о десятке самых дорогих игроков команды.

Яссин Боно

Амплуа: вратарь.

Возраст: 32 года.

Стоимость (здесь и дальше — по Transfermarkt): € 12 млн.

Срок контракта: 2025 год.

Яссин Боно Фото: Clive Rose/Getty Images

Один из самых желанных игроков в составе «Севильи» — Боно. По вратарским меркам у него отличный возраст, плюс за спиной шикарный перформанс на чемпионате мира в Катаре. Там марокканец тащил, пропустил пять мячей в шести матчах и помог своей сборной сенсационно добраться до полуфинала. Причём четыре гола из пяти Боно получил от Франции и Хорватии, а до этого трижды отыграл «на ноль».

В минувшем чемпионате Испании Боно, как и остальные футболисты «Севильи», выступал не лучшим образом (41 пропущенный гол в 25 матчах), зато показал себя не только в Катаре, но и в Лиге Европы. Яссин вошёл в десятку лучших голкиперов турнира по проценту отражённых ударов (79,2) и предотвращённым голам (1,7), а заодно попал в символическую сборную.

Претендентов на Боно хватает. Зимой его хотела подписать «Бавария», а сейчас сообщается об интересе «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Интера». Вдобавок на Яссина нацелился «Аль-Наср», так что не исключено, что в следующем сезоне вратарь будет сидеть на жирном контракте и играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Маркос Акунья

Амплуа: левый защитник.

Возраст: 31 год.

Стоимость: € 10 млн.

Срок контракта: 2025 год.

Маркос Акунья Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Акунья, как и Боно, отличился на чемпионате мира, но ещё и взял трофей. В Катаре Маркос отбегал шесть матчей (четыре — в основе), в том числе финал, где вышел на замену во втором тайме. Вообще, Акунья, хоть и никогда не играл за клуб статуснее «Севильи», насобирал немало титулов. Он становился чемпионом на родине, брал со «Спортингом» кубки в Португалии, а со сборной и вовсе оформил хет-трик: Кубок Америки, Финалиссима и чемпионат мира.

Сезон за «Севилью» Акунья провёл неплохой, особенно на фоне качельных результатов. 30 матчей в Примере (3+2 по гол+пас), восемь — в Лиге Европы. За это время он не получил ни одной травмы, так что ещё два-три года на высоком уровне аргентинцу можно отвести смело. Да и ценник не заоблачный.

Гонсало Монтьель

Амплуа: правый защитник.

Возраст: 26 лет.

Стоимость: € 12 млн.

Срок контракта: 2026 год.

Гонсало Монтьель Фото: Clive Rose/Getty Images

Парад героев ЧМ-2022 продолжается. Монтьель не просто стал чемпионом мира вместе с Акуньей, но и реализовал решающий пенальти в финальной серии с Францией. И это при том, что основным в команде Гонсало не был и вышел в основе лишь однажды, отбегав суммарно за весь турнир 116 минут. Да и в клубе Монтьель далеко не всегда выходил в старте: полторы тысячи минут в Примере и ещё 300 — в Лиге Европы.

И всё же заслуги дают о себе знать. Пусть в «Севилье» Монтьель не всегда способен на равных конкурировать с ветераном Хесусом Навасом, статус чемпиона мира и отличный возраст позволяют клубу рассчитывать на прибыль с его продажи. Правда, слухов об интересе пока не видно.

Жоан Жордан

Амплуа: центральный полузащитник.

Возраст: 28 лет.

Стоимость: € 9 млн.

Срок контракта: 2027 год.

Жоан Жордан Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Жордан — постоянный игрок обоймы в «Севилье». В прошлом сезоне он отыграл 23 матча в Примере (1596 минут и один ассист) и пять встреч в Лиге Европы (231 минута, один гол). В чемпионате он стал третьим в команде по продвигающим передачам (123), но при этом действовал из глубины и редко тащил мяч к чужим воротам самостоятельно, позволяя выполнять эти функции партнёрам.

У Жордана на руках долгосрочный контракт, но 30-летнего возраста он ещё не достиг. Да и представить такого работящего полузащитника в другом испанском середняке-околотопе очень даже легко. Вопрос только один: насколько выгодно «Севилья» способна с ним расстаться?

Оливер Торрес

Амплуа: центральный полузащитник.

Возраст: 28 лет.

Стоимость: € 9 млн.

Срок контракта: 2024 год.

Оливер Торрес Фото: David Ramos/Getty Images

Торрес, как и положено воспитанникам «Атлетико» с такой фамилией, в своё время подавал большие надежды. Несколько раз он ездил в «Порту», а в 2019-м был выкуплен «Севильей» за € 11 млн. С тех пор Оливер постоянно в обойме. В прошлом сезоне полузащитник отыграл 32 матча в Примере (2152 минуты и 3+1 по гол+пас), а в Лиге Европы выходил в старте во всех встречах, кроме ответной с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале (509 минут и один ассист).

Продвижение мяча в чемпионате у Торреса было практически на уровне Ивана Ракитича (38 прорывов против 42 у хорвата), по обостряющим передачам Оливер также уступил только опытному партнёру (136 против 148). Главная проблема для «Севильи»: у Торреса в следующем году истекает контракт, что делает и без того не самую удобную позицию клуба ещё более уязвимой в контексте продажи. Сам Оливер за два дня до новостей о долге назвал своё будущее неопределённым и заявил, что «Севилье» нужно решить, что делать дальше.

Лукас Окампос

Амплуа: правый вингер.

Возраст: 28 лет.

Стоимость: € 12 млн.

Срок контракта: 2024 год.

Лукас Окампос Фото: Maja Hitij/Getty Images

Окампос уже несколько лет самый желанный игрок в составе «Севильи». В прошлом сезоне высокий (187 см) аргентинский вингер был не так хорош, как раньше: 4+3 по гол+пас в 19 матчах Примеры и 1+2 в девяти встречах Лиги Европы.

Окампос — второй игрок «Севильи» по трансферной стоимости, но есть проблема. Во-первых, Лукасу в этом месяце исполнится 29 лет, а во-вторых, его контракт истекает в следующем году. В том числе в связи с возрастом ценник Окампоса обрушился — на своём пике три года назад футболист стоил € 50 млн. Получается неприятная история для «Севильи»: качественного игрока вряд ли удастся продать задорого.

И всё же претендент на Окампоса, похоже, есть. Sky Sports в конце июня сообщал, что «Фулхэм» ведёт переговоры по Лукасу и готов заплатить «Севилье» € 15 млн. Сумма не космическая, но адекватная, учитывая обстоятельства. Клуб может закрыть шестую часть долга одной сделкой.

Эрик Ламела

Амплуа: правый вингер.

Возраст: 31 год.

Стоимость: € 9 млн.

Срок контракта: 2024 год.

Эрик Ламела Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Пик карьеры Ламелы уже прошёл, но в «Севилье» он по-прежнему полезен. В Примере в прошлом сезоне он отбегал 32 матча (1843 минуты) и забил шесть голов, а в Лиге Европы оформил 2+1 по гол+пас в восьми встречах (349 минут). В составе «Севильи» чаще Ламелы продвигающие передачи получал только Хесус Навас (162 против 207), а по самостоятельному продвижению мяча Эрик и вовсе с отрывом лучший в команде (66).

Проблемы с продажей Ламелы всё те же. Вингеру 31 год, контракт истекает следующим летом, а ценник не располагает к особой прибыли. Кажется, в клубе сейчас мечтают о предложении из Саудовской Аравии.

Юссеф Эн-Несири

Амплуа: центральный нападающий.

Возраст: 26 лет.

Стоимость: € 20 млн.

Срок контракта: 2025 год.

Юссеф Эн-Несири Фото: Maja Hitij/Getty Images

Главный бриллиант в составе «Севильи». Эн-Несири собрал полный куш: отжёг на чемпионате мира (два гола, один из которых выбил Португалию из плей-офф), забил восемь мячей в Примере и ещё четыре — в Лиге Европы. И это без шести голов в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Продажа Эн-Несири в нынешних условиях — наиболее логичный шаг. По контракту нападающему остаётся два года, возраст идеальный, ценник — самый высокий в команде. Проблема лишь в самом футболисте. «Севилья» была готова продать его ещё зимой, но Эн-Несири отказал «Вест Хэму» и сейчас тоже не горит желанием уходить. Юссеф счастлив в нынешней команде, а «Ньюкасл» тем временем планирует предложить за него € 35 млн. Так что дело за «Севильей» — похоже, нападающего придётся уговаривать.

Рафа Мир

Амплуа: центральный нападающий.

Возраст: 26 лет.

Стоимость: € 10 млн.

Срок контракта: 2027 год.

Рафа Мир Фото: Fran Santiago/Getty Images

Ещё один футболист, который может принести «Севилье» деньги, — Рафа Мир. Универсальный форвард (способен играть на любой позиции в атаке) в прошлом сезоне выходил на поле не так много, как хотел, но всё равно успел отличиться: шесть голов в 26 матчах Примеры (1296 минут) и 1+2 по гол+пас в четырёх встречах Кубка Испании. По ожидаемым голам в чемпионате Рафа уступил в команде только Эн-Несири (7,4 xG против 8,1), то есть искать моменты он явно умеет.

У Мира действует долгосрочный контракт, так что «Севилья» сможет относительно комфортно чувствовать себя в переговорах о потенциальной продаже. Осталось дождаться предложения.

Кто ещё достоин внимания в составе «Севильи»?

Есть и другие игроки. Например, 25-летний атакующий полузащитник Оскар Родригес, которого оценивают в € 8 млн. Проблема в том, что команду во многом тащат ветераны — Хесус Навас (37 лет) и Иван Ракитич (35). За них много денег точно выручить не получится. И это если не вспоминать о Фернандо и Папу Гомесе (обоим по 35 лет). Зарабатывать в это трансферное окно «Севилье» будет нелегко, но выбора нет.