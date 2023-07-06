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Трансферы РПЛ, лето-2023, кого купит «Спартак», какие позиции надо усилить, подробности, летнее трансферное окно, Россия

Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом четыре позиции
Михаил Рождественский
Рейтинг: какую позицию должен усилить «Спартак»?
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Комментарии
Фланговый защитник, центральный нападающий, кто-то ещё? Выбирайте!

Летняя пауза в РПЛ пролетает за мгновение, поэтому, хоть трансферное окно и открыто долго, у клубов мало времени, чтобы усилиться до первых туров. «Спартак» эта проблема тоже затронула. Сезон стартует через полторы недели, а красно-белые до сих пор не подписали ни одного новичка. Но ведь наверняка команде нужно усиление — вопрос только, на какие позиции покупать футболистов. Предлагаем вам ответить на этот вопрос с помощью нашего рейтинга.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
У «Спартака» насыщенное лето. Но пока, кажется, всё идёт не по плану:
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Рейтинг: какую позицию должен усилить «Спартак»?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Спартаку» нужен центральный защитник

Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Павел Маслов и дополнительная опция в виде универсального Руслана Литвинова. Кажется, такого набора вполне достаточно. Но не всё так просто. Джикия подвержен травмам, Дуарте ошибается на фоне затянувшейся адаптации, а Маслов пока не вернулся к лучшей форме после длительного восстановления. Так что усиление центра обороны напрашивается. В «Спартаке», похоже, тоже осознают кадровую проблему. Не просто так появилась новость, что клуб интересуется колумбийским защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

«Спартаку» нужен фланговый защитник

В ходе прошлого сезона у команды был полный комплект: универсальные Томаш Тавареш и Даниил Хлусевич, играющий справа Даниил Денисов и бегающий слева Леон Классен. Теперь ситуация усложнилась из-за травмы португальца. Тавареш снова порвал «кресты» и вряд ли вернётся раньше зимней паузы. Играть с тремя фланговыми защитниками в двух турнирах с насыщенным графиком — рискованно. Нужен новичок?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

«Спартаку» нужен центральный нападающий

Кажется, самые частые слухи о «Спартаке» в последнее время связаны с уходом Шамара Николсона. Ямайский нападающий здорово начал при Паоло Ваноли, но сдулся после прихода Абаскаля и забивает крайне редко. В случае продажи Николсона «Спартак» останется с двумя профильными центрфорвардами в лице Александра Соболева и Кейта Бальде. Есть ещё Павел Мелёшин, но пока неясно, готов ли он быть полноценным конкурентом для звёздных партнёров. Не маловато ли игроков на этой позиции?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

«Спартаку» нужен новичок на другую позицию

Есть ещё варианты. Вратарь, опорник, центральный полузащитник — может, «Спартаку» нужен кто-то такого типа? Если вы уверены, что покупка футболистов на одну из перечисленных позиций поможет команде улучшить результаты в новом сезоне, голосуйте за этот вариант. И обязательно напишите в комментариях, кто именно нужен Абаскалю!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

«Спартаку» нужен вингер

Абаскаль, конечно, любит переставлять футболистов на поле, но с вингерами у «Спартака» действительно напряжённая ситуация. Квинси Промес, изгнанный более звёздным партнёром на правый фланг Антон Зиньковский, переученный в центрального полузащитника Виктор Мозес — и всё! Есть, конечно, Кейта Бальде и Михаил Игнатов, но у них другие профильные позиции. На дистанции такие эксперименты лучше не проворачивать.

Судя по всему, как минимум один новый вингер в «Спартаке» в ближайшее время окажется. Факт перехода Тео Бонгонда из «Кадиса» уже не скрывает даже президент испанского клуба, но официально о сделке пока не объявлено.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

«Спартаку» не нужны новички — команда полностью укомплектована

В составе «Спартака» сейчас 29 футболистов — больше, чем у «Зенита». Да и эксперты дружно твердят, что у команды Абаскаля одна из сильнейших обойм в РПЛ. Так, может, и не надо ничего менять в таком случае? Кто знает, вдруг в новом сезоне «Спартак» с этим же составом добьётся лучших результатов. Если считаете так, выбирайте этот вариант.

«Зениту» и ЦСКА тоже нужно усиливаться. Помогите выбрать позиции:
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