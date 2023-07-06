Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом четыре позиции

Летняя пауза в РПЛ пролетает за мгновение, поэтому, хоть трансферное окно и открыто долго, у клубов мало времени, чтобы усилиться до первых туров. «Спартак» эта проблема тоже затронула. Сезон стартует через полторы недели, а красно-белые до сих пор не подписали ни одного новичка. Но ведь наверняка команде нужно усиление — вопрос только, на какие позиции покупать футболистов. Предлагаем вам ответить на этот вопрос с помощью нашего рейтинга.
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартаку» нужен центральный защитник
Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Павел Маслов и дополнительная опция в виде универсального Руслана Литвинова. Кажется, такого набора вполне достаточно. Но не всё так просто. Джикия подвержен травмам, Дуарте ошибается на фоне затянувшейся адаптации, а Маслов пока не вернулся к лучшей форме после длительного восстановления. Так что усиление центра обороны напрашивается. В «Спартаке», похоже, тоже осознают кадровую проблему. Не просто так появилась новость, что клуб интересуется колумбийским защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.
«Спартаку» нужен фланговый защитник
В ходе прошлого сезона у команды был полный комплект: универсальные Томаш Тавареш и Даниил Хлусевич, играющий справа Даниил Денисов и бегающий слева Леон Классен. Теперь ситуация усложнилась из-за травмы португальца. Тавареш снова порвал «кресты» и вряд ли вернётся раньше зимней паузы. Играть с тремя фланговыми защитниками в двух турнирах с насыщенным графиком — рискованно. Нужен новичок?
«Спартаку» нужен центральный нападающий
Кажется, самые частые слухи о «Спартаке» в последнее время связаны с уходом Шамара Николсона. Ямайский нападающий здорово начал при Паоло Ваноли, но сдулся после прихода Абаскаля и забивает крайне редко. В случае продажи Николсона «Спартак» останется с двумя профильными центрфорвардами в лице Александра Соболева и Кейта Бальде. Есть ещё Павел Мелёшин, но пока неясно, готов ли он быть полноценным конкурентом для звёздных партнёров. Не маловато ли игроков на этой позиции?
«Спартаку» нужен новичок на другую позицию
Есть ещё варианты. Вратарь, опорник, центральный полузащитник — может, «Спартаку» нужен кто-то такого типа? Если вы уверены, что покупка футболистов на одну из перечисленных позиций поможет команде улучшить результаты в новом сезоне, голосуйте за этот вариант. И обязательно напишите в комментариях, кто именно нужен Абаскалю!
«Спартаку» нужен вингер
Абаскаль, конечно, любит переставлять футболистов на поле, но с вингерами у «Спартака» действительно напряжённая ситуация. Квинси Промес, изгнанный более звёздным партнёром на правый фланг Антон Зиньковский, переученный в центрального полузащитника Виктор Мозес — и всё! Есть, конечно, Кейта Бальде и Михаил Игнатов, но у них другие профильные позиции. На дистанции такие эксперименты лучше не проворачивать.
Судя по всему, как минимум один новый вингер в «Спартаке» в ближайшее время окажется. Факт перехода Тео Бонгонда из «Кадиса» уже не скрывает даже президент испанского клуба, но официально о сделке пока не объявлено.
«Спартаку» не нужны новички — команда полностью укомплектована
В составе «Спартака» сейчас 29 футболистов — больше, чем у «Зенита». Да и эксперты дружно твердят, что у команды Абаскаля одна из сильнейших обойм в РПЛ. Так, может, и не надо ничего менять в таком случае? Кто знает, вдруг в новом сезоне «Спартак» с этим же составом добьётся лучших результатов. Если считаете так, выбирайте этот вариант.
- 6 июля 2023
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