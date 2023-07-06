Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом четыре позиции

Летняя пауза в РПЛ пролетает за мгновение, поэтому, хоть трансферное окно и открыто долго, у клубов мало времени, чтобы усилиться до первых туров. «Спартак» эта проблема тоже затронула. Сезон стартует через полторы недели, а красно-белые до сих пор не подписали ни одного новичка. Но ведь наверняка команде нужно усиление — вопрос только, на какие позиции покупать футболистов. Предлагаем вам ответить на этот вопрос с помощью нашего рейтинга.

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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