«Дверь на выход открыта». Мбаппе победит «ПСЖ» при любом развитии событий с «Реалом»

Главная трансферная история лета, связанная с Килианом Мбаппе, продолжается. Французский нападающий «ПСЖ» отказывается подписывать новый контракт, действующий до лета 2024 года. Но ранее Мбаппе заявил, что хочет отработать его до конца. Однако это идёт вразрез с позицией парижан. Клуб хочет, чтобы Килиан либо заключил новый контракт, либо ушёл за денежную компенсацию. А вот для Мбаппе любой вариант будущего – выигрышный.

Всё дело в контракте форварда с «ПСЖ». По нему Мбаппе получит € 60 млн за сезон-2023/2024, а также бонус в размере € 90 млн за лояльность, обещанный ему весной 2023-го. Зачем ему самовольно отказываться от этого? Именно по этой причине Мбаппе и его окружение публично не сообщают о желании уйти, а говорят о том, что форвард отработает контракт до конца. В свою очередь, «ПСЖ» также не может заявить о решении продать Мбаппе. В таком случае клубу придётся выплачивать весь бонус до последней копейки. Вот что о ситуации думает босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Нассер Аль-Хелаифи президент «ПСЖ» «Я больше не буду повторять это. Если Мбаппе хочет остаться здесь — он обязан продлить контракт. Других вариантов нет. Он не уйдёт бесплатно. Если Мбаппе не продлит контракт в течение 2 недель, дверь на выход открыта. Я был в шоке, когда услышал, что Мбаппе хочет уйти бесплатно. Он отличный парень, джентльмен, так что уйти бесплатно, ослабив крупнейший клуб в своей стране, это не про него. Я был потрясён и разочарован. Хотим ли мы, чтобы он остался? Да. Но он не может уйти бесплатно, это невозможно».

Руководство парижан обозначило дедлайн по ситуации с Мбаппе – две недели. Если Килиан не продлит контракт с «ПСЖ» до этого времени, то его продадут. Единственный претендент – «Реал». В ситуации с Килианом мадридцы пока ничего не могут сделать. Для того чтобы начать конкретные переговоры, им нужна консолидированная позиция Мбаппе и «ПСЖ». Если парижане и игрок не договорятся о контракте, то «Реал» представит трансферное предложение. Если Килиан всё же заключит новый контракт, то мадридцы, вероятно, больше никогда не вернутся к его кандидатуре. Ранее Мбаппе уже обламывал «Реал», обещая перейти в клуб, а в итоге заключив новый контракт с «ПСЖ». Президент «сливочных» Флорентино Перес простил игроку выходку, но если он поступит так дважды, то уже вряд ли сможет оказаться в «Реале».

За какую сумму Килиан может оказаться в Испании? Журналист Хесус Карлос Мартинес в соцсетях сообщил, что «Реал» заплатит за Мбаппе € 224 млн + € 56 млн бонусами. В таком случае переход Килиана станет самым дорогим в истории футбола. Однако официальная сумма может отличаться. Если Мбаппе откажется от контракта с «ПСЖ», то парижане будут вынуждены пойти на некоторые уступки. Либо потеряет игрока летом 2024-го бесплатно.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мадридцы знают всё о ходе переговоров Мбаппе с парижским клубом: «Реал» прекрасно проинформирован о каждом шаге между «ПСЖ» и Мбаппе, их информируют люди, которые близки к переговорному процессу. Парижане готовы вести переговоры о продаже Мбаппе с любым клубом, включая «Реал». Кстати, новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике также ответил на вопрос о Мбаппе.

Если бы клуб настраивался на то, что игрок останется, то вряд ли Энрике выступал бы в подобном ключе: «Когда я соглашался подписать контракт, мы обсуждали формирование команды и делали это открыто. Многое может случиться, но эту тему я буду держать в секрете. Это профессиональная тайна. Я рассчитываю на всех игроков, у которых есть контракт, и на игроков, которых мы пытаемся заполучить в данный момент. В трансферный период всё постоянно меняется. Я думаю, у нас будет отличный состав. Конечно, то, что мы обсуждаем с Луишем Кампушем и президентом, останется между нами».

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

В итоге что мы имеем: Мбаппе окажется в выигрыше при любом раскладе. Либо он останется в «ПСЖ» и получит все деньги и бонусы по контракту, либо окажется в «Реале», где его также щедро наградят при переходе. Парижский клуб выиграет, если только Килиан останется и заключит новый контракт. Если же Мбаппе уйдёт, то парижане получат деньги, однако потеряют одного из лучших игроков мира. А если форвард останется, но не заключит новое соглашение, то «ПСЖ» потеряет и деньги, а затем и самого футболиста. «Реал» находится в выжидательной позиции. Клубу необходим топ-игрок в атаку. Трансфер Мбаппе – приоритет. Через две недели ситуация станет более конкретной, и, даже если Килиан заключит новое соглашение с «ПСЖ», у мадридцев останется время, чтобы реализовать альтернативный вариант.