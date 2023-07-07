9 топ-матчей субботы: российское дерби Потапова — Андреева и финал Евро Англия — Испания!

За чем следим 8 июля: много тенниса на Уимблдоне и важные игры в волейбольной Лиге наций.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏀 4:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Шарлотт Хорнетс», НБА — Летняя лига, регулярные матчи

Интрига: противостояние Виктора Вембаньямы и Брэндона Миллера

Первый игровой день в рамках Летней лиги НБА, турнира, проходящего в солнечном Лас-Вегасе. Лига решила порадовать зрителей с самого первого дня, предложив битву между первым номером минувшего драфта Виктором Вебманьямой из «Сан-Антонио Спёрс» и Брэндоном Миллером, выбранным под общим вторым номером «Шарлотт Хорнетс». Ко второму уже появились вопросы на фоне неудачных выступлений в последних двух встречах — у Миллера за этот промежуток суммарно 15 персональных замечаний, а в последней игре Брэндон собрал больше фолов, чем набрал очков. Очередная ошибка руководства Майкла Джордана?

К сожалению, этот «Уимблдон» пока очень страдает из-за непогоды – матчи регулярно останавливаются и переносятся. Из-за этого время в этом анонсе ориентировочное. Следите за обновлениями – на «Чемпионате».

🎾 13:00*: Анастасия Потапова (Россия) — Мирра Андреева (Россия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в столице Англии?

Две российские девушки в очной дуэли разыграют путёвку в четвёртый круг. Обе спортсменки будут бороться за установление своего лучшего результата в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее Потапова выходила в третий круг в Австралии (2021), а Андреева — во Франции (2023). Примечательно, что для 16-летней Мирры предстоящая встреча станет её первым дерби в основных сетках взрослых профессиональных турниров.

Анастасия Потапова Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 13:30: ЦСКА — «Динамо», выставочный турнир «Братский кубок»

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок 08 июля 2023, суббота. 13:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повлияют ли на игроков ЦСКА все трансферные новости?

ЦСКА и московское «Динамо» разыграют между собой Братский кубок. Первый матч состоится в субботу, 8 июля, на «ВЭБ Арене». А в воскресенье, 9 июля, ответная встреча пройдёт уже на «ВТБ Арене». ЦСКА получает отличную возможность подготовиться к Суперкубку России, сыграв с топ-клубом РПЛ. Для «Динамо» это также классный шанс посмотреть, какие идеи нового тренера Марцела Лички работают, а какие – нет. В общем, win-win ситуация для обеих команд. И мощная вывеска для болельщиков, ожидающих скорого старта сезона в РПЛ.

ЦСКА против «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 14:30*: Даниил Медведев (Россия) Мартон Фучович (Венгрия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Даниил Медведев уверенное шествие по Уимблдону?

27-летний Даниил Медведев демонстрирует отличный ход на старте английского «Шлема». В двух первых матчах россиянин не проиграл ни одного сета, без дополнительных энергозатрат сумев добраться до третьего круга. Там его ждёт венгр Мартон Фучович, который выиграл у россиянина их единственную встречу на «Шлемах». Три года назад Мартон оказался сильнее на грунтовых кортах Парижа. Теперь Даниил должен брать реванш.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 14:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Далма Галфи (Венгрия), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: установит ли Екатерина Александрова личный рекорд на «Шлемах»?

Накануне 28-летняя Екатерина Александрова стала первой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей матч Уимблдона на трёх тай-брейках в женском одиночном разряде. Российская теннисистка допустила 91 невынужденную ошибку, но всё-таки смогла пробиться в третий круг Уимблдона. Екатерина уже показала свой лучший результат в столице Англии, а в случае победы над 126-й ракеткой мира из Венгрии сможет установить и личный рекорд на всех ТБШ, впервые в карьере дойдя до стадии четвёртого круга.

Екатерина Александрова Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Анна Блинкова реванш за поражение своей подруги?

В матче третьего круга 24-летняя Анна Блинкова в теории могла сыграть со своей подругой Варварой Грачёвой, с которой девушки играют пару на этом Уимблдоне. Бывшая россиянка находилась в одном гейме от победы над Ариной Соболенко, которая вывела бы француженку на Блинкову. Но белоруска смогла переломить ход встречи и добыла волевую победу. Теперь Арина сыграет с Анной.

Анна Блинкова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Великобритании, квалификация

Интрига: дождь против Ферстаппена?

Скоростные повороты трассы «Сильверстоун» — плохие новости для конкурентов «Ред Булл». При таких характеристиках трассы машина «быков» способна «привозить» соперникам ещё больший отрыв, несмотря на все последние новинки «Феррари», «Мерседеса» и «Астона». Однако это трио не теряет надежды — должно же когда-то у «Ред Булл» всё пойти не по плану! Может, в субботней квалификации в распределение мест вмешается дождь? Прогнозы погоды чёткого ответа не дают, а напарник Ферстаппена Серхио Перес недавно уже становился жертвой плохих погодных условий…

«Феррари» преследует «Ред Булл» Фото: Lars Baron/Getty Images

⚽️ 17:00: «Спартак» — «Акрон», товарищеский матч

Интрига: первая встреча команд после исторической победы «Акрона» над «Спартаком» в Кубке

«Спартак» продолжает подготовку к сезону РПЛ. Перед командой стоит задача навязать борьбу «Зениту». Необходимо подойти к старту чемпионата готовыми на 100%. Встреча с «Акроном» — прекрасная возможность проверить состояние футболистов. Команда Евгения Калешина играет в Первой лиге, но показывает современный футбол. К тому же именно «Акрон» выбил «Спартак» из прошлого розыгрыша Кубка России. Так что встреча отчасти носит принципиальный характер. Тем интереснее, что покажут команды.

«Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏆 ⚽️ 19:00: Англия — Испания, Евро-2023 U21, финал

U21 ЧЕ-2023. Финал U21 ЧЕ-2023. Финал 08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК Англия U21 Не начался Испания U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Испания выиграет шестое Евро или Англия победит впервые с 1984 года?

Главный матч июля в Европе – финал молодёжного чемпионата Европы. В решающей встрече сыграют одни из главных фаворитов – Англия и Испания. По ходу турнира сборные испытывали локальные проблемы, но всё же заслуженно оказались в финале. Примечательно, что Англия за пять матчей не пропустила ни одного гола, забив 10. Испания основные проблемы испытала в четвертьфинале со Швейцарией. Пришлось играть дополнительное время, но испанцы оказались сильнее (2:1). Сборная Англии не побеждала на Евро U21 с 1984 года (всего два золота). А испанцы выигрывали в 2019-м (пять трофеев). Если Испания победит на Евро в шестой раз, то станет абсолютным рекордсменом. Или всё же Англия возьмёт золото впервые за 39 лет?