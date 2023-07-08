Так просто не бывает! Вратарь Англии взял пенальти в финале Евро на 90+8-й минуте! Видео

Сборная Англии – победитель молодёжного чемпионата Европы! В удивительном финале с сумасшедшей развязкой команда Ли Карсли выиграла у Испании. Англичане не брали золото Евро U21 с 1984 года, когда по сумме двух матчей переиграли как раз испанцев с общим счётом 3:0.

С самого начала стало понятно, что финал будет осторожным. Испания больше владела мячом (63% до перерыва) и пыталась что-то придумать, не теряя головы, а Англия сделала ставку на контрвыпады. Она на мяче была попроще. До финала команда Карсли не пропустила за весь турнир ни одного гола, и с такой статистикой англичане имели основания надеяться на то, что надёжная оборона приведёт их к золоту. Обе сборные успешно провоцировали друг друга на ошибки, прессингуя или перекрывая направления передач. Подобные эпизоды и приводили к самым опасным моментам в первом тайме. А ещё – стандарты.

После пяти минут игры команда Карсли создала два подряд момента с участием пары форвардов Гордон – Гиббс-Уайт. Нападающий «Ньюкасла» нанёс первый в матче удар в створ, а потом, улетев в контратаку, Гордон прострелил на представляющего «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайта. Как Морган не встретился с мячом, находясь перед воротами, наверное, он и сам не объяснит. Если бы Гиббс-Уайт (лучший ассистент Евро) отдавал передачу на напарника, а не наоборот, то, скорее всего, был бы быстрый гол. Гордон же за 45 минут отдал лишь один точный пас.

Тренер испанцев Санти Дения просил своих футболистов играть компактнее. Те услышали главного, поддавили соперника. Испания организовала два опасных контрвыпада после перехватов с участием хавбека «Вильярреала» Баэны. Едва не забила после углового и штрафного. В общем, не такая уж стена в обороне у Англии, как подумалось бы, глядя на статистику. Голкипер Траффорд вообще много выручал: до финала у него было 10 сейвов после ударов из штрафной – лучший показатель наряду с Ноа Атуболу из сборной Германии.

Но концовка тайма осталась за англичанами, которые тоже преуспели на стандартах. Центрбек Колвилл пробил в штангу после подачи со штрафного, а хавбек Палмер со штрафного забил. Правда, не без доли удачи – при помощи рикошета от Джонса. Любопытно, что стандарт необязательным фолом «привёз» одноклубник Палмера по «Ман Сити» Серхио Гомес. После гола на поле едва не завязалась драка, были удалены члены тренерских штабов сборной. У Англии – Эшли Коул.

После перерыва сборная Испании постаралась максимально взвинтить скорости. Гол добавил зрелищности финалу. Яркий атакующий квартет молодой «Фурия Роха» Родри – Сансет – Серхио Гомес – Руис при поддержке партнёров закрутил карусель атак, но самое поразительное, что испанцам никак не удавалось нанести свой первый удар в створ в этом матче. И даже когда они наконец это сделали, гол Руиса отменили из-за офсайда. Центрфорвард-капитан мог выйти вперёд в гонке снайперов турнира, забив свой четвёртый мяч на турнире и оторвавшись от Серхио Гомеса. Вот только положение вне игры действительно было.

На исходе часа матча тренер испанцев принял нестандартное решение, поменяв за один слот трёх ключевых игроков. Видимо, по мнению Санти, Родри, Сансет и Баэна при всём их индивидуальном мастерстве потратили слишком много энергии в плей-офф, и им не хватило бы сил на концовку. Вдобавок Баэна «напрашивался» на удаление. Показалось, замены пошли команде скорее в минус, чем в плюс. Англия тут же провела два опаснейших контрвыпада: Гиббс-Уайт опять не попал как следует по мячу, а удар Джонса из «Ливерпуля» остановил суперсейв Тенаса. Всё-таки странно, что «Барса» отпускает этого голкипера свободным агентом.

Испанцы искали в штрафной англичан своего снайпера Руиса. Тот же Серхио Гомес сделал всё, чтобы исправиться за ошибку: стал лучшим в финале по количеству передач под удар – пять. Руис имел шансы, однако был неточен. В остальном же команда Карсли справлялась, потягивая время. Очень мощную статистику собрал центрбек «Челси» Колвилл: семь выносов мяча, по три отбора и заблокированных удара, два перехвата, 10 выигранных единоборств из 12. Почти все шесть добавленных минут испанцы потратили впустую. Но какая развязка финала получилась для Колвилла и Руиса! Защитник сфолил на капитане испанцев, а судья после просмотра VAR назначил пенальти. И тут пробил звёздный час Траффорда: голкипер «Ман Сити» взял и 11-метровый, и добивание. Англия завоевала золото, завершив Евро без пропущенных мячей.