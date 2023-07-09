«Динамо» выиграло у ЦСКА Братский кубок. Вышел даже Кураньи!

Второй раунд Братского кубка между «Динамо» и ЦСКА тоже остался за бело-голубыми. По сумме двух матчей победу отпраздновала команда Марцела Лички. Напомним, этот мини-турнир состоял из двух дерби за два дня, а игры проходили в необычном формате – три тайма по 30 минут. Более того, в каждом из перерывов проводились челленджи, победителю которых приплюсовывался один гол. Накануне динамовцы забили три мяча, но выиграли со счётом 5:0 благодаря двум успехам в челленджах.

Естественно, новый тренер «Динамо» Марцел Личка и его коллега из ЦСКА Владимир Федотов фактически полностью поменяли стартовые составы. С первых минут второй день подряд вышел только армеец Ермаков, который сыграл вчера всего полчаса. В условных основах появилась большая группа молодых футболистов. Например, у армейцев в центре обороны действовали 18-летний Лепский и 19-летний Зайзендаль. А у ЦСКА одновременно вышли 17-летние защитники Рядно, Кисляк и Бандикян. В воротах за их спинами находился Тороп. Акинфеев получил сегодня отдых.

Но главным событием стало попадание в стартовый состав хозяев Кураньи! Кевин, как и обещали болельщикам, принял участие в Братском кубке. Правда, смог провести на поле всего минуту. После операции на колене немецкой экс-звезде «Динамо» пока сложно переносить серьёзные нагрузки. Кураньи успел отметиться тонкой проникающей передачей, после чего ушёл меняться под аплодисменты. К слову, ЦСКА накануне тоже порадовал болельщиков встречей с легендой – Сейду Думбия. В этот раз ивуариец ограничился символическим ударом по мячу перед матчем.

Личка шёл к тренерской скамейке в фирменном розовом свитере, но уже с буквой «Д» у сердца. Теперь все мысли чеха связаны с «Динамо». И то, что новый тренер бело-голубых увидел в первом тайме, ему вряд ли понравилось. ЦСКА владел преимуществом и к перерыву вёл по ударам – 7:0! Особенно выделялся аргентинец Гайч, который вообще-то не должен был играть в основе: незадолго до матча стало известно, что он заменит выбывшего по каким-то причинам Карраскаля.

Гайч упустил два момента, а забил только в концовке первого тайма. Атаку начал Тороп потрясающей длинной передачей в стиле Акинфеева. Яковлев сбросил мяч аргентинцу, после чего нападающий продавил Зайдензаля и реализовал выход один на один.

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Однако второй тайм начался при счёте 1:1. Пока участники встречи отдыхали, первый челлендж провели запасные вратари команд. Динамовцы Расулов и Давыдов сразились в формате «два на два» на коротком поле против армейцев Шайхутдинова и Бесаева. Хозяева накидали гостям семь мячей, пропустив лишь два. Ногами лучше играют молодые голкиперы бело-голубых.

В следующие полчаса 17 тысяч зрителей, собравшихся на трибунах «ВТБ Арены», увидели ещё четыре гола. ЦСКА продолжал сокращать отставание. Ермаков забил классный гол уже на первой минуте: после подбора атакующий полузащитник нанёс точный удар с лёта из-за штрафной.

Потом поймавший кураж Гайч оформил дубль. На фоне юных оппонентов из ЦСКА аргентинец был королём. Этот гол «привёз» Зайдензаль, который подарил мяч сопернику под прессингом и вдобавок дал нападающему обыграть себя.

Динамовцы казались совсем растерянными, но на исходе 50 минут игры внезапно забили два гола подряд первыми двумя ударами в створ. Грулёв пользовался усталостью Кисляка и хорошо открывался за спину центральному защитнику ЦСКА. Сначала форвард бело-голубых забил после атаки три в три и проникающей передачи Лесового. Ещё через две минуты динамовцы перехватили мяч, выбитый Торопом, а Грулёва нашёл тонким пасом Кутицкий.

Во втором перерыве был проведён ещё один челлендж: серия пенальти, в которой поучаствовали болельщики команд, футболистки женских клубов и звёздные гости – телеведущий Константин Анисимов и стендап-комик Филипп Воронин. Этот конкурс, как и все предыдущие, остался за динамовцами. Так что третий тайм команды начинали при счёте 4:3 в пользу бело-голубых.

В третьем тайме было много замен у «Динамо». И ещё один гол команды Лички. Очень похожий на те, что забивал Грулёв. Опять прошла передача за спину Кисляку – на этот раз от Захаряна. Смолову нельзя давать столько свободы в штрафной, такие моменты он щёлкает как орешки.

На последние 10 минут у «Динамо» вышла ещё одна легенда – защитник Рыков. Владимир сыграл в ярких жёлтых бутсах. С Рыковым на поле динамовцы довели дело до победы со счётом 6:3 (без учёта челленджей – 4:3). После атаки правым флангом Мазурин обыграл в штрафной Кисляка и забил при помощи двойного рикошета. Кстати, в первом матче 21-летний нападающий тоже отличился.

Этот кубок действительно получился Братским. В концовке фанаты армейцев заряжали: «Ди-на-мо»! А динамовские отвечали им: «Цэ-эс-ка»!