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Трансферы РПЛ, лето-2023: самое популярное направление для покупок у клубов из России – почему это чемпионат Португалии

Не все в Европе «банят» Россию. Есть новое любимое направление для покупок у клубов РПЛ
Анатолий Романов
Не все в Европе «банят» Россию
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Португальская лига более востребована, чем сербская или турецкая.

После того как Россия попала под санкции, клубам РПЛ стало сложно иметь дело на трансферном рынке с европейскими. Исключений минимум – Сербия, Турция, страны бывшего СССР… Казалось бы, основным направлением для поиска новичков стала Южная Америка, прежде всего Бразилия и Аргентина.

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Тем удивительнее тенденция последних двух трансферных окон – зимнего и только-только открывшегося летнего. Если подсчитать количество переходов, то в лидерах будут не Бразилия с Аргентиной и даже не Сербия, а другая европейская страна. В РПЛ перебирается всё больше футболистов из чемпионата Португалии! Между прочим, одного из сильнейших в УЕФА. В клубном рейтинге Примейра занимает седьмое место, уступая лишь Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландам.

Ещё не начался новый сезон РПЛ (летнее окно и вовсе будет открыто до 14 сентября), а наши клубы уже подписали нескольких игроков из Португалии. Защитники Итало и Кики, а также нападающий Гильермо Шеттине стали новичками «Урала», полузащитник Жоау Ламейра перешёл в «Балтику», а центрбек Марсело Алвес оказался в «Сочи». Правда, последний принадлежит бразильской «Мадурейре», но разглядели его именно в португальском чемпионате, где он отыграл последний сезон на правах аренды за «Тонделу».

До этого, в зимнее окно 2023-го, «Спартак» и «Локомотив» забрали из «Бенфики» соответственно Томаша Тавареша (выкуплен за € 2 млн) и Хермана Конти (договорились о досрочном расторжении контракта), «Химки» приобрели Кристиана Тассано из «Санта-Клары» (€ 300 тыс.) и Лео Андраде из «Маритиму» (€ 300 тыс.). Тавареш понравился, Конти помешала травма, а новички химчан точно не были худшими из огромной группы иностранцев, пополнивших состав аутсайдера РПЛ.

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К слову, можно вспомнить ещё и лето 2022-го. Тогда ЦСКА выкупил Виллиана Рошу у «Портимоненсе» за € 2 млн, а «Краснодар» потратил на полузащитников «Шавиша» Кевина Ленини и Жоау Батчи в общей сумме € 2,5 млн (по данным Transfermarkt). Впрочем, присутствие краснодарского клуба на португальском рынке точно не должно удивлять. Спортивный директор «быков» Александр Толстиков крепко связан с Португалией. Ещё в 2015 году он стал владельцем местного клуба третьего дивизиона «Лейрия» и привозил в эту страну российских игроков.

Что касается новичков РПЛ из чемпионата Португалии в летнее трансферное окно 2023-го, то самый дорогой из них Шеттине. 27-летний нападающий «Браги» обошёлся «Уралу» в € 500 тыс. У бразильца большой опыт выступлений в Примейре за «Санта-Клару», «Визелу» и «Брагу». Шеттине провёл 71 матч, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

Левый защитник «Визелы» Кики достался екатеринбуржцам свободным агентом. У 28-летнего игрока завершился контракт с клубом, в котором он был капитаном. В своё время Кики поиграл за молодёжную сборную Португалии, а в Примейре у него 1+4 в 60 матчах. Виктор Гончаренко так объяснил подписание вингбека:

«Мы видели его качества по видео. Он нам очень хорошо подходит. Нам нужны были игроки с левой ногой. Таких в команде не хватало. Он капитан и лидер, поиграл в сильном чемпионате. Да и возраст у него очень хороший. Надеюсь, его адаптация не затянется, и он с первых матчей будет приносить много пользы» (в интервью для «Матч ТВ»).

Кики в «Урале»

Кики в «Урале»

Фото: vk.com/fc_ue

Центральный защитник Итало арендован у «Санта-Клары» до лета 2024-го с правом выкупа. 21-летний бразилец всего сезон отыграл в Португалии, его зарубежная карьера началась год назад. В Примейре провёл 12 матчей.
Центральный защитник Марсело Алвес полтора года отыграл на правах аренды за «Тонделу», а теперь 25-летнего бразильца арендовал и «Сочи». В Примейре у Марсело Алвеса всего девять матчей. Зато во втором дивизионе он забил за сезон четыре мяча – впечатляющий результат для игрока его амплуа.

Дебютант РПЛ «Балтика» подписала опорника Ламейру, который семь лет назад выиграл в составе сборной Португалии юношеский Евро U17. Правда, взрослая карьера воспитанника «Порту» развивалась до сих пор не так, как он мечтал. До Примейры Жоау не добрался. В прошлом сезоне выступал во втором дивизионе за «Торренсе». Там был капитаном команды, показал себя жёстким игроком (12 жёлтых карточек и одна красная за сезон).

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Очевидно, для большинства клубов из Португалии бизнес важнее политики. А препятствия всегда можно обойти, было бы желание. В этой стране много хороших игроков с невысокими зарплатами, особенно «голодных» легионеров из Бразилии и других стран, что привлекает покупателей из России.

Португальский агент Паулу Барбоза, прекрасно знакомый с нашим рынком, прокомментировал для «Чемпионата» сложившуюся на рынке ситуацию:

«Официальных санкций против российского футбола нет. Поэтому наши клубы находят возможности для контакта с русскими. Такая тенденция будет развиваться и в дальнейшем, по всей Европе. И это взаимовыгодный интерес. Политика – это политика, а спорт – это спорт. Будет всё больше и больше сделок с российскими клубами. Это очень положительный этап, который мы будем развивать, искать и копать».

Португалия – одно из любимейших направлений для российских туристов. А РПЛ теперь притягивает футболистов из португальского чемпионата. Пусть и не звёзд, но игроков, которые помогают нашей лиге не терять уровень.

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